Как сделать ремонт в квартире за 150 рублей?

Все мы знаем расхожее выражение «Мой дом – моя крепость». Его используют, когда говорят о выборе собственного жилья и о том, каким критериям оно должно отвечать. Однако, чтобы стены стали для вас надежной защитой, о них тоже надо заранее позаботиться. Правда, большинство людей в рамках житейской логики воспринимает квартиру как нечто монолитное и долговечное, следовательно, и страховка на нее не нужна. А ведь именно в ловушку своей или чужой житейской безалаберности мы чаще всего и попадаем – потопы из-за незакрытых кранов, прорывы систем отопления, пожары в результате использования бытовых обогревателей и так далее.

Цивилизованное общество не выработало другого средства защиты, гарантирующего возмещение внезапных потерь, кроме страхования. Значит, страховка нужна всем.

«Компания, с которой можно работать по пожатию руки»

Чуть больше двух лет назад, а именно с 1 июля 2017 года рязанцы, дома которых находятся в управлении УЖК «Зеленый сад – Мой дом», получили возможность воспользоваться услугой добровольного страхования жилых помещений. В их едином платежном документе (ЕПД) появилась новая строка – «Добровольное страхование жилья и гражданской ответственности». Платить за страховку или нет, жители решают сами. Программу муниципального страхования в Рязани внедряет Страховой Дом ВСК – лидер Рязанской области по работе с юридическими лицами (по данным Рязаньстата и Центробанка). Аналогичный проект компания уже 20 лет успешно реализует в столице при поддержке Правительства Москвы, за это время он получил признание миллионов жителей.

Сотрудничество ВСК с «Зеленым садом» началось больше десяти лет назад. За это время было реализовано несколько совместных разнонаправленных программ – от классического страхования ответственности застройщика до ипотечного страхования. И когда страховщики решили внедрить в Рязани передовой опыт столицы по муниципальному страхованию, «Зеленый сад» стал первым, кто поддержал это начинание.

– Любую новую программу лучше всего запускать с проверенным, надежным партнером, которому доверяешь, – поделилась с нами вице-президент, директор Рязанского филиала САО «ВСК» Валентина Летуновская. – Бывает много разных подводных камней и неожиданностей. Тут важно быть уверенным, что со стороны партнера не будет никаких подвохов. И тогда можно идти ва-банк. А «Зеленый сад» – это точно та компания, с которой можно работать по пожатию руки. Здесь на каждом уровне работают профессиональные сотрудники.

– Можно сказать, что у вас общие подходы к ведению бизнеса?

– «Зеленый сад» всегда первопроходец в плане каких-то креативных идей. Они поддерживают 90% всех наших начинаний. Что свойственно обеим нашим компаниям, так это творческий подход и честность. Мы стараемся понимать проблематику партнеров и адаптировать наши возможности под их потребности и интересы. И быть честными. Без розовых очков. Не обещать то, что не можем выполнить.

Огонь, вода и стихийные бедствия

Итак, от каких бед может защитить договор муниципального страхования со страховой компанией? Страховым случаем признается повреждение застрахованного жилого помещения в результате:

– пожара, в том числе происшедшего вне застрахованного жилого помещения, а также правомерных действий по его ликвидации; взрыва по любой причине (исключая террористический акт), произошедшего в том числе вне застрахованного жилого помещения;

– аварий систем отопления, водоснабжения, канализации внутри помещения и правомерных действий по их ликвидации, за исключением размораживания систем;

– проникновения воды из соседних (чужих) помещений (в том числе технических этажей и подвалов);

– стихийных бедствий (удара молнии, ливня, града, обильного снегопада и других событий, признанных стихийными бедствиями в установленном порядке, за исключением выхода подпочвенных вод, оседания и просадки грунта).

По программе муниципального страхования ВСК возместит убытки при повреждении отделки и оборудования вашей квартиры, а также в случае, если по вашей вине пострадает квартира соседа.

Страхование жилья в современных реалиях – это залог спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, очевидный и разумный выбор всех, кто хочет обезопасить свой дом от разного рода неприятностей.

Зеленый свет скидкам и удобству страхования

В нашем городе много страховых компаний, которые предлагают свои услуги по защите жилья от потенциальных угроз. И рязанцы вольны выбирать для себя любого из представленных на рынке страховщиков. Однако все больше жителей домов, обслуживаемых УЖК «Зеленый сад – Мой дом», заключают договоры именно с ВСК. В чем секрет предложения? Об этом мы попросили поподробнее рассказать Валентину Летуновскую.

– Валентина Николаевна, каковы преимущества для жильцов в получении страховых услуг ВСК через УЖК?

– Среди основных плюсов программы – ее доступная цена. Ежемесячный взнос составляет 150 рублей в месяц. И эта сумма значительно ниже той, которую платит человек, если он сам пришел в клиентский зал любой страховой компании, чтобы застраховать жилье. Всем нам хочется верить в то, что с нами никогда не произойдет ничего плохого. Но разве можно исключить ситуацию, когда из-за лопнувшей трубы пострадала ваша квартира? Или вас залили соседи сверху? Или произошел пожар? Ущерб может быть колоссальным – десятки, сотни тысяч рублей. А если квартира застрахована, то ущерб по непредвиденному событию возместит страховая компания.

Еще об одном существенном преимуществе такого сотрудничества для клиентов рассказал нам директор УЖК «Зеленый сад – Мой дом» Борис Прокопов.

– Борис Сергеевич, а как для ваших жильцов выглядит на практике технология заявки и получения услуг ВСК?

– Для подключения к программе не нужно ехать в офис страховой компании. Достаточно оплатить страховой взнос вместе с коммунальным платежом. Данная строка уже есть в квитанции на оплату коммунальных платежей у жильцов УЖК «Зеленый сад – Мой дом». И каждый сам решает, воспользоваться ему данной услугой или нет. Если оплата производится в текущем месяце, то с 1 числа месяца, следующего за моментом оплаты, ваша квартира будет застрахована.

Например, если в июле вы оплатили страховой взнос, то программа будет действовать с 1 августа в течение всего месяца. Чтобы продлить период действия программы на сентябрь, необходимо следующий взнос оплатить до 31 августа. Если же наступил страховой случай, жильцам необходимо сообщить об этом в свою УЖК. Независимые эксперты вместе со специалистами управляющей компании составят акт и проведут необходимую калькуляцию. Сумма максимальных выплат: 300 тысяч по отделке и оборудованию и 100 тысяч – ответственность перед соседями.

По словам страховщиков, разрабатывая эту программу, они брали за основу статистические данные по страховым случаям и средний размер ущерба. Выплаты производятся исходя из размера фактического ущерба в пределах страховых сумм по каждому элементу отделки и оборудования, указанных в договоре оферты. Договор оферты ранее был направлен собственникам (нанимателям) жилых помещений, также его можно получить в офисе управляющей компании. Страховка выплачивается в течение рабочей недели после проведения экспертизы.

Кстати, если ущерб умещается в пределы 15 тысяч, то свои заявки жители могут направить в страховую компанию в режиме онлайн. Однако бывает и так, что итоговый размер ущерба может оказаться выше, когда в ходе ремонта выявляются новые повреждения. В этом случае составляются дополнительные акты, и по ним также рассчитывается страховая сумма. Иногда выполнение каких-то работ берет на себя сама УЖК – это происходит в том случае, если специалистами обслуживающей организации не были учтены те или иные технические нюансы, и это в итоге спровоцировало аварийную ситуацию.

Впрочем, стоит отметить, что коммунальные бедствия в домах «Зеленого сада» случаются крайне редко – с 2017 года, когда начала действовать программа страхования, зафиксировано меньше 10 залитий. Это объясняется тем, что, во-первых, в новых домах все системы и оборудование новые и отвечают современным требованиям безопасности, а во-вторых, жильцы сами стараются как можно дольше сохранить свежий ремонт и мебель в первозданном виде.

Вместо послесловия

Нет сомнений в том, что страхование жилья в современных реалиях – это залог спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, очевидный и разумный выбор всех, кто хочет обезопасить свой дом от разного рода неприятностей. Культура страхования в обществе перестала быть данью моде, это признак интеллекта и ответственности. Обо всем заранее надо думать самому, и страхование – это отличный инструмент для профилактики финансово-экономических ударов судьбы!

ГЛАС НАРОДА

Евгения Денисовна, ЖК «Славянский»:

– Как такового вопроса, страховать квартиру или нет, у нас в семье не было. Но что-то постоянно мешало завершить это дело, ведь надо выбрать компанию, съездить в офис, заключить договор, а мы с мужем постоянно на работе. Но получилось, как всегда: неожиданно и грустно. Прорыв трубы с горячей водой придал ускорение этому процессу. После ликвидации последствий потопа мы первым делом оформили страховку через нашу управляющую компанию «Зеленый сад – Мой дом». Оказывается, это можно сделать быстро, дешево и буквально не выходя из дома – оформили через интернет, оплатили картой. Сущий пустяк по сравнению с моральными и материальными затратами, с которыми столкнулись после затопления не только мы, но и соседи.

Валентин Сергеевич, ЖК «Гранд Комфорт»:

– Никогда не думал, что за 150 рублей можно отремонтировать квартиру! Два месяца назад нас залили соседи – за день до установки подвесного потолка. Вода лилась из люстры так, что мы не успевали тазики подставлять – намокли обои, мебель, ковер. И знаете, какое облегчение я испытал, когда вспомнил, что теща уговорила меня оформить страховку на квартиру. Нам довольно быстро возместили ущерб, а с соседями все равно дружим. Всякое бывает в жизни.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В июне 2019 года запущен новый проект – страхование на сайте УЖК «Зеленый сад – Мой дом». Клиенты могут самостоятельно оформить полис страхования жизни от несчастного случая, автомобиля по каско и ОСАГО, страховку для выезда за рубеж, программу «Медицина без границ» и получить при этом скидку до 35%.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

По всем интересующим вопросам жильцы могут получить подробную информацию в офисе компании УЖК «Зеленый сад – Мой дом» по адресу: г. Рязань, Солотчинское шоссе, д. 2 или по телефону: 8 (4912) 77-77-74.

По вопросу страхового случая клиенты могут обратиться на телефон горячей линии ВСК 8 (800) 775-77-51 или отдел урегулирования убытков Рязанского филиала 8 (4912) 42-70-27 доб. 113.

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