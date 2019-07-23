Фонд социального страхования в Рязани проводит цифровую модернизацию

С государственным социальным страхованием каждый наш соотечественник в жизни обязательно сталкивался – когда ему оплачивали дни болезни по листку нетрудоспособности, когда будущие мамы уходили в отпуск по беременности и родам, а люди с инвалидностью отправлялись по бесплатной путевке лечиться в санаторий. Всей этой большой работой руководит Фонд социального страхования Российской Федерации. Его рязанское отделение действует уже 25 лет – с 1994 года. Поэтому заседание «круглого стола», организованное 19 июля совместно с «Комсомольской правдой», было названо «25 лет рядом с вами».

ПОСТРАДАВШИЕ ПОЛУЧАЮТ РАБОТУ, А ЧАСТО – НОВУЮ ЖИЗНЬ

Подготовленный Рязанским отделением ФСС отчет о работе в 2018 году содержит одну важную цифру: сбор доходов выполнен на 108,3%, а вот расходов произведено на 96,9% от плана. Бюджетные деньги сэкономлены, хотя пособий по нетрудоспособности, например, выплачено больше, чем ожидалось.

– 20 лет назад вступил в действие федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Это очень важное направление нашей деятельности, – считает управляющий региональным отделением Фонда Игорь Кудряшов.

Свою задачу специалисты фонда видят не только в оплате пострадавшим больничного листа на время лечения. Это, как говорится, само собой разумеется. Главное – помочь человеку, попавшему в беду, вернуться на работу, научить его по-новому выстроить жизнь. Начальник отдела страхования профессиональных рисков Наталья Масленникова рассказала, как организована помощь нуждающимся в современных протезах (стоимость высокотехнологичных протезов начинается от 1,5 млн руб.), инвалидных колясках, автомобилях… Да-да, автомобилях! Отделение Фонда социального страхования даже такую помощь оказывает – конечно, после медико-социальной экспертизы и согласования в Москве.

– В 2019 году мы уже вручили ключи от специализированных автомобилей четверым тяжело травмированным, а до конца года их получат еще семеро, – уточнила Наталья Васильевна.

Собравшихся за «круглым столом» растрогала история рязанки Елены, которой после травмы руки на родном предприятии временно предоставили другую работу, а Фонд социального страхования направил ее на получение новой профессии, оплатил обучение в университете. Любительский видеосюжет о том, как реабилитационные менеджеры фонда на всех этапах лечения и адаптации к жизни в новых условиях помогали молодой женщине, удостоился призового места на Всероссийском конкурсе социальных роликов.

ДЕЛАЕТСЯ ВСЕ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТРАВМ И БОЛЕЗНЕЙ

Около 50 миллионов рублей региональное отделение Фонда ежегодно направляет на профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Работа по созданию условий для безопасного труда идет совместно с работодателями.

– На заседаниях трехсторонней комиссии работодателей, профсоюзов и государственных органов всегда закрепляются обязательства по охране труда, часто даже сверх того, что требует закон, – подтвердил руководитель объединения работодателей «Рязанская ассоциация экономического сотрудничества предприятий» Владимир Кутенцын.

В качестве примера были приведены меры профилактики на предприятии «Гардиан Стекло Рязань». Говорили об обязательном наличии специалистов по охране труда на всех предприятиях, где работает более 50 человек, о мерах контроля работников, о том, что необходимо обучать рязанцев ценить свою жизнь.

Представителям крупных предприятий было что рассказать о профилактике травматизмаФото: Владимир ФРОЛОВ

Своими мнениями по данным вопросам обменялись начальник отдела охраны труда регионального министерства труда и соцзащиты Сергей Слабодчиков и заместитель руководителя госинспекции труда в Рязанской области Владимир Рыбкин.

ПОЛУЧАЯ ВЫПЛАТЫ, РЯЗАНЦЫ БОЛЬШЕ НЕ ЗАВИСЯТ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ

С листком нетрудоспособности на голубой бумаге, который большинство рязанцев привыкло видеть на протяжении многих лет, вероятно, вскоре придется распрощаться. Все лечебные учреждения области сегодня могут выдавать этот документ в электронном виде. Во II квартале 2019 года число сформированных электронных больничных в Рязанской области составило более половины – 28 100, или 58% от общего количества.

Цифровой документ вместо бумажного – это экономия бланков, ускорение работы врачей, исключение подделок, отсутствие громоздких архивов.

– Работодатели поняли выгоду и новые возможности, – подчеркнула начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Ирина Курчевская. – Есть случаи, когда работники, уже оформившие бумажный больничный, просят переделать его в электронный вариант.

Все страховые выплаты делаются только по закону – за этим следят профессионалыФото: Владимир ФРОЛОВ

Еще одно новшество Фонда – проект «Прямые выплаты». Это означает направление денежных средств заболевшим, уходящим в отпуск по беременности и родам, получающим «детские деньги» – напрямую из регионального отделения Фонда. Перечисления идут либо почтовыми переводами, либо на банковскую карту.

– Рязанское отделение работает по-новому с 1 июля 2019 года, – доложил начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Михаил Лапицкий. – За первые три недели проведено более 3 тысяч выплат почти на 40 миллионов рублей.

– Если мама предпочитает получать детское пособие на карту, то для этого в соответствии с действующим законодательством используется только карта национальной платежной системы «Мир», – обратил внимание управляющий отделением Игорь Кудряшов. – Получатели должны это знать и своевременно их оформлять.

ОЧЕРЕДЬ НА КУРОРТЫ СТРОГО СОБЛЮДАЕТСЯ

Санаторно-курортное обеспечение граждан льготных категорий было поручено Фонду социального страхования РФ еще в начале 2000 годов, во время проходившей в России монетизации льгот.

– Тогда на нас навалился серьезный объем работы, – вспомнил Игорь Кудряшов. – В 2005 году своим правом на санаторно-курортное лечение воспользовалось более 8 тысяч рязанцев.

В обсуждении рабочих моментов активно участвовали все присутствовавшиеФото: Владимир ФРОЛОВ

С 2010 года эти функции исполняли органы социальной защиты. В 2015 году они снова были поручены Фонду социального страхования.

– За четыре года мы выдали 5134 путевки, в том числе 854 из них детям-инвалидам с сопровождающими лицами, – рассказала Наталья Зубова, консультант группы рязанского отделения ФСС, занимающейся этими вопросами. – Сегодня своей очереди на обеспечение санаторно-курортным лечением ожидают 5180 федеральных льготников.

– За продвижением очереди может следить каждый из них в режиме онлайн на сайте регионального отделения. Четко контролирует это направление и прокуратура, – уточнил Игорь Кудряшов.

Точность и прозрачность – принципы, которые старается соблюдать в своей работе ведомство. Их отражением и стало двухчасовое откровенное обсуждение качества государственных услуг в ходе «круглого стола».