ЖК «Овация» – дом, которому хочется аплодировать

Сегодня, когда на рынке новостроек высокая конкуренция, девелоперы прилагают большие усилия для того, чтобы их проекты имели свое «лицо» и были интересны потенциальным новоселам. Это выражается и в неформальном подходе к архитектуре, и в благоустройстве территории. Однако из-за ограниченности площадей застройки готовые дома чаще похожи на многонаселенные ульи и далеко не всегда отвечают представлениям покупателей о комфорте.

Жилье непривычного для Рязани типа через год пополнит городской фонд недвижимости. ЖК «Овация» – это дом клубного типа, который в настоящее время возводится на улице Дзержинского. В нем всего 105 квартир, и он определенно придется по душе желающим жить в неком уединении и спокойствии, но одновременно в престижном районе города с развитой инфраструктурой.

Яркая жизнь в деталях

О клубных домах в России заговорили приблизительно десять-двенадцать лет назад. И это понятие для большинства остается настоящей загадкой, ведь увидеть недвижимость этой категории до сих пор можно было только в Москве и других мегаполисах. Дом клубного типа – это явление уникальное, возведенное по индивидуальному архитектурному проекту, учитывающему не только и не столько пожелания застройщика, сколько особенности местности и окружающего городского пейзажа. Он просто обязан идеально вписываться в ландшафт, выделяясь на фоне остальной застройки только в лучшую сторону.

Благодаря своему архитектурному решению новый дом от группы компаний «ЕДИНСТВО» прекрасно дополняет внешний облик улицы Дзержинского – одной из самых исторически значимых улиц города. Простота форм потребовала повышенного внимания к деталям фасада жилого комплекса. Ключевую роль в достижении нужного эффекта играют детали: используется три оттенка отделочных материалов!

– Мы понимали, что этот жилой дом будет в центре внимания, поэтому выбрали запоминающийся внешний вид фасада. Нам было важно, чтобы «Овация» гармонично дополнила архитектурный ансамбль улицы Дзержинского, – рассказал нам генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев.

Клубным можно назвать только элитный дом, построенный из высокотехнологичных и натуральных материалов, имеющий развитую инфраструктуру, закрытую территорию и приятных соседей.

– Основные принципы в работе группы компаний – качество жилья и комфорт новоселов. Для этого применяются самые современные материалы для строительства домов и придомовых территорий. Мы отслеживаем и используем лучшие мировые практики, делаем их доступными для жителей Рязани. При создании этого проекта наши специалисты поставили целью соединить передовые технологии с изящным дизайном, чтобы наши клиенты смогли жить в квартире мечты, – продолжает Антон Сергеевич.

Многообразие планировок, в том числе смарт-планировки, позволят своим владельцам ощутить максимальный комфорт и почувствовать на себе все преимущества собственного планирования пространства. Разнообразие и эффективное использование площади – залог того, что можно подобрать квартиру, отвечающую именно тем потребностям, которые необходимы. Большие панорамные окна и видовые квартиры на центр города – прекрасная составляющая для комфортной жизни. Также приятным бонусом станет тот факт, что из окон квартир на верхних этажах открывается прекрасный вид на все крупные городские салюты.

Уникальности дому придает еще одна особенность – он спроектирован таким образом, чтобы обеспечить максимальное попадание солнечного света в квартиры. А индивидуальное отопление сделает ваше жилище не только светлым, но и комфортным – вы сами сможете создать погоду для своей семьи.

– В начале июля этого года мы запустили проект 3D экскурсий в квартирах жилого комплекса, – говорит Антон Сергеевич. – С помощью VR очков клиенты группы компаний смогут увидеть, как будет выглядеть квартира уже с ремонтом и мебелью. Любой желающий может оставить заявку и прийти к нам в офис или на объект, чтобы увидеть это воочию.

Уже сейчас клиенты могут посетить 3D экскурсию в квартирах, где им предлагается интерьер в абсолютно разных и оригинальных стилях. Сейчас запись возможна через сайт жилого комплекса «Овация» ovaciya62.ru или по телефону: 8 (4912) 900-700.

С заботой о самых маленьких жителях на территории жилого комплекса будет спроектирована функциональная и современная площадка для детей всех возрастов.

Уютно, концептуально, безопасно

Благоустроенная территория жилого комплекса становится одним из важнейших факторов, которые люди оценивают при выборе новостройки. Детские площадки, спортивные зоны, зеленый двор, наличие парковок, безопасность территории – все это уже не приятное дополнение, а обязательные атрибуты. Покупатели все чаще задумываются о том, где они смогут отдыхать вне дома, но все же рядом с ним.

В жилых комплексах ГК «ЕДИНСТВО» всегда большое внимание уделяется дворовой территории дома, где можно интересно провести время, спокойно отдохнуть с детьми или заняться спортом. Уютный, красивый и концептуальный двор ЖК «Овация» будет расположен на благоустроенной, изолированной от посторонних глаз территории. При подготовке проекта эффективно распределен каждый квадратный метр пространства. Как и во многих жилых комплексах, здесь реализована концепция «двор без машин»: это важно для безопасности и комфорта жителей. При такой планировке больше полезной площади можно отвести под функциональные зоны для спокойного и активного отдыха, а взрослые могут не бояться за детей. Для жителей ЖК «Овация» также проектом предусмотрена подземная парковка.

С заботой о самых маленьких жителях на территории жилого комплекса будет спроектирована функциональная и современная площадка для детей всех возрастов.

– Во главу угла мы ставили безопасность, поэтому при возведении игрового комплекса использованы самые передовые технологии, – рассказывает Антон Воробьев. – Также для любителей активного отдыха во дворе будет возведена спортивная площадка.

А чтобы двор выглядел зеленым и привлекательным в любое время года, все высаженные здесь деревья и растения будут тщательно подбираться с учетом времени их цветения.

Кроме придомовой территории, для современного покупателя не менее важным стала развитая инфраструктура. И в этом отношении будущим новоселам «Овации» очень повезло. Развитый район города, удобное расположение в центре, пешеходная доступность площади Победы, детсады, школы, больницы, торговые центры – все для комфортной жизни в сердце Рязани. Совсем рядом прогулочная зона с парком развлечений, а любители активного образа жизни будут рады наличию поблизости бассейнов, стадионов и зон для занятия спортом.

«Никаких эскроу-счетов!»

В эксплуатацию жилой комплекс «Овация» планируется сдать во втором квартале 2020 года. А значит, встают вполне резонные вопросы: попадает ли он под действие поправок в закон № 214-ФЗ «О долевом строительстве» и на каких условиях в нем будут продаваться квартиры. Напомним читателям, что с 1 июля 2019 года в России вступили в силу новые правила жилищного строительства, а именно: теперь в рамках проектного финансирования застройщики обязаны возводить дома на средства, привлеченные через банковские кредиты. А деньги, внесенные покупателями, будут храниться у уполномоченных банков на эскроу-счетах до того момента, пока в руках владельцев не окажется ключ от новой квартиры. В связи с этим участники рынка прогнозировали, что цена квадратного метра при прочих равных условиях себестоимости вырастет на стоимость привлечения кредитных средств. Однако, как нас заверил Антон Сергеевич, ЖК «Овация» не попал под новые правила строительства, так как к 1 июля 2019 года дом был построен больше, чем на 30%:

– Стоит отметить, что группа компаний «ЕДИНСТВО» – первая в Рязанской области строительная компания, которой выдали разрешение о степени готовности проекта.

Как и во всех ЖК, приобрести квартиры в «Овации» можно в ипотеку на условиях банков-партнеров и в рассрочку. Группа компаний сотрудничает с банками, которые работают на территории Рязани и, будучи одним из ведущих застройщиков региона, имеет особые условия по ипотеке. А при оформлении беспроцентной рассрочки до одного года можно распределить крупные расходы на длительный срок и заранее спланировать свой бюджет. Благодаря системе «одного окна» клиент может оформить сделку быстро, с минимальной тратой личного времени.

Квартиру в «Овации» можно купить и по весьма популярной в последнее время программе обмена жилья.

– Уже несколько лет мы реализуем программу «Трейд-зачет: старое на новое», – объясняет Антон Воробьев. – Суть программы заключается в том, что клиент выбирает квартиру, бронирует ее на срок до трех месяцев, затем с помощью партнеров программы агентств недвижимости реализует ее. Такой вариант позволяет спокойно выбрать новое жилье и без проблем продать квартиру на вторичном рынке жилья.

Эта программа аналогична системе «all inclusive» на рынке жилья. Во-первых, все юридические вопросы по продаже старой квартиры и приобретению нового жилья решаются в одном месте. Во-вторых, будущий новосел избавлен от необходимости самостоятельного поиска потенциального покупателя и утомительного оформления цепочки сделок. И, в-третьих, после заключения сделки стоимость квартиры фиксируется на оговоренный срок и уже не зависит от колебаний рынка.

P.S.

Клубный вариант, конечно, подойдет не всем. Но если среди критериев идеального проживания вы особенно цените комфорт, уединение, избранное общество и удобное местоположение, то «Овация» – это ваш будущий дом.

НА ЗАМЕТКУ

В чем отличительные признаки дома клубного типа?

- Уединенность. Такие дома не похожи на муравейники и имеют небольшое количество квартир.

- Повышенная безопасность. Охраняемая и закрытая для посторонних территория.

- Наличие комфортабельного подземного паркинга.

- Удобное расположение. Хороший вид из окна, центр города или близлежащие районы, вся необходимая инфраструктура в пешей доступности.

- Высокое качество материалов и эксклюзивный дизайн. Для остекления используется премиум-профиль, каркасы – железобетонный монолит, вентилируемый фасад.

- Высочайший уровень комфорта. Многообразие планировок квартир, подъезды оснащены высокоскоростными лифтами.

- Автономность. Клубные дома часто имеют собственные котельные или индивидуальное отопление.

Застройщик ООО «Вега». Подрядчик ООО «Стройпромальянс». Разрешение на строительство №62-29-135-2018 от 5 июня 2018 года. Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф. Строительный адрес: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 19.

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