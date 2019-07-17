В Рязани с детства готовят будущих защитников границы

ПЕРВЫЕ КАДЕТЫ УЖЕ СТАЛИ КУРСАНТАМИ

От Рязани до границ России – сотни километров, но пограничную форму на улицах города увидеть можно. В школе №33 на улице Островского (рядом с остановкой транспорта «Кардиодиспансер») есть пограничные кадетские классы. Мальчишки и девчонки в зеленых беретах все чаще появляются на городских военно-спортивных соревнованиях, шествиях «Бессмертного полка», в почетном карауле у Вечного огня, участвуют в игре «Зарничка», получают грамоты и дипломы творческих и патриотических конкурсов.

«Бессмертная застава» на рязанском шествии «Бессмертного полка»

Обычную школьную программу и военную подготовку в своем образовании год от года совмещают от 120 до 150 учеников – с 5 по 11 класс.

– Кадетские классы у нас открылись 6 лет назад, – вспоминает директор школы Светлана Зарубина. – Нашим шефом стал Голицынский пограничный институт под Москвой, а помог наладить эти связи наш выпускник Олег Дуканов, Герой России, служивший начальником управления ФСБ по Рязанской области. Первые выпускники наших кадетских классов уже стали курсантами – они учатся как в Голицыно, так и в пограничных институтах в Калининграде и Анапе.

Кадеты со своими шефами в Рязанском дворце молодежиФото: Владимир ФРОЛОВ

УЧЕБНЫЕ АВТОМАТЫ И СЛУЖЕБНЫЕ СОБАКИ

Работа, налаженная педагогами под руководством куратора, подполковника Николая Шеянова, доказала: традиционный интерес детей к игре «в войну» и прохождению увлекательных квестов можно сочетать с патриотическим воспитанием.

Рязанские кадеты на экскурсии

– Наши кадеты занимаются по обычной школьной программе, в которой лишь немного больше физкультуры, и построены эти уроки с учетом кадетской подготовки. Но у них есть и внешкольные занятия: строевая подготовка, навыки обращения с оружием, военные игры, экскурсии, много других интересных дел, – перечисляет заместитель директора школы по воспитательной работе Александра Харитонова.

Кадетские классы оснащены всем необходимым, чтобы дети чувствовали себя настоящими пограничниками: у них есть военное обмундирование, они собирают и разбирают на скорость учебные автоматы, проводят стрельбы в электронном тире. Кинологи проводят для юных пограничников занятия со служебными собаками – и затем ученики показывают выполнение отработанных с животными команд.

Кадеты на занятиях со служебными собаками

При выпуске из 11 класса проводится итоговое тестирование кадетов, организуется прохождение медкомиссии, принимаются заявления на поступление в вузы ФСБ (с этим помогает управление по Рязанской области) и оформляются документы в училища других силовых министерств.

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ И КАДЕТЫ СО ВСЕЙ ОБЛАСТИ

Летом в школе №33 работает летний «пограничный» лагерь, в котором рядом с кадетами отдыхают и обычные школьники – начиная с первоклассников. Ежедневно утром все собираются на построение с выносом флага.

– Самым младшим ученикам интересно смотреть на старших товарищей, которые ходят в форме, многое знают и умеют, – говорит начальник летнего лагеря Марина Шубина. – Так появляются все новые желающие пройти посвящение и стать кадетами.

Торжественное посвящение в кадеты в школе №33

В кадетские классы школы №33 сегодня существует даже конкурс: отбирают тех, кто хорошо учится, лучше подготовлен физически, заинтересован в военной карьере.

– Мы с удовольствием принимаем детей не только из Горрощи, но и из других районов Рязани, – уверяет директор школы Светлана Зарубина. – Многие кадеты приезжают к нам ежедневно через половину города, но не жалуются, а наоборот, горды тем, что носят пограничную форму. Есть даже примеры детей, которых родители специально привезли жить в Рязань из сельских районов области.

Кадеты-пограничники с выигранным на соревнованиях кубком

Но даже если кто-то из кадетов и не продолжит военную карьеру, готовность и умение защитить Родину, друзей, близких – это уже немало.

МНЕНИЕ

Николай Плетнев, директор Рязанского дворца молодежи:

– В нашем учреждении каждый год проходит посвящение в кадеты юных пограничников из 33-й школы. Это одна из лучших школ, которые серьезно занимаются военно-патриотическим воспитанием, и впечатление об их детях у работников Дворца молодежи самые положительные.

СОХРАНИ И ПОЗВОНИ!

Желающие стать кадетами-пограничниками могут обращаться в школу №33 по телефону: (4912) 92-92-61. Адрес школы: Рязань, ул. Островского, д. 44.