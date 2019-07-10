В Рязанском районе теперь есть памятник Петру и Февронии Муромским

8 июля в России отмечался День любви, семьи и верности. В церковной традиции этот день посвящен святым Петру и Февронии Муромским – образцовым супругам и покровителям брака. Но для рязанской земли этот праздник почти родной: родилась Феврония, повесть о которой написал в XVI веке книжник Ермолай Еразм, в мещерском селе Ласково. Именно отсюда муромский князь Петр увез ее в свой город, чтобы там жениться. И до недавних пор ситуация, когда в 72 городах России были памятники Петру и Февронии, а на рязанской земле не было, казалась странной.

На празднике было много торговых рядов с сувенирами и лакомствамиФото: Владимир ФРОЛОВ

В нынешнем году все это наконец-то было исправлено: уже первые посетители праздника любви, семьи и верности, прибывшие на утреннее богослужение, увидели немного в стороне от Ласковской часовни небольшой холм, выложенный плиткой, где стояла на постаменте скульптура из двух фигур, прикрытая белой тканью.

Благоустройство территории вокруг памятника было проведено в последние дни перед открытиемФото: Владимир ФРОЛОВ

Богослужение продолжалось до 10 часов утра – его возглавил сам митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Для паломников, прибывших в этот день на родину святой Февронии, освятили большое количество воды, и за ней даже выстроилась небольшая очередь.

Во время богослужения верующим раздавалась святая водаФото: Владимир ФРОЛОВ

На главной сцене праздника прошли выступления детских коллективов и хора священников, исполнявших не только духовные, но и светские песни. За ними наблюдал министр культуры Рязанской области Виталий Попов и другие чиновники, прибывшие в Ласково еще утром. Тем временем на обочинах сельской улицы парковались все новые и новые десятки автомобилей и автобусов – в Ласково съезжались гости из Рязани и окрестных районов.

Выступление на сцене детских коллективовФото: Владимир ФРОЛОВ

Около 11 часов утра, сразу после прибытия губернатора Николая Любимова, произошла главная новость дня – был открыт памятник святым Петру и Февронии.

– Мы изобразили здесь первую встречу супругов, после которой они уже больше не расставались в течение всей жизни, – пояснили скульпторы Полина и Василий Горбуновы.

Они признались, что проект этого памятника обдумывали давно, а идеи подсказывал и советы давал их покойный отец, знаменитый рязанский скульптор Борис Горбунов (ему, например, принадлежит авторство монумента на площади Победы у Вечного огня).

Перед открытием памятника выступили почетные гостиФото: Владимир ФРОЛОВ

– Чем больше в Рязанской области будет крепких семей, тем крепче будет стоять рязанская земля, – выразил уверенность открывший монумент глава региона Николай Любимов.

– Сегодня семья нуждается в защите и поддержке государства и общества, – напомнил собравшимся митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Открывали памятник губернатор Николай Любимов и митрополит МаркФото: Владимир ФРОЛОВ

Скульптурная композиция была отлита на спонсорские пожертвования. Установили памятник и благоустроили территорию вокруг работники строительной компании «Зеленый сад».

– К нам обратились, потому что знали, что мы можем выполнить эту ответственную работу качественно и в очень короткий срок, – пояснил Андрей Оришкевич, директор ГК «Зеленый сад» по общим вопросам.

На сцене была представлена хореографическая постановка истории Петра и ФевронииФото: Владимир ФРОЛОВ

Все строительные работы были проведены в течение 10 дней. На месте мемориала был насыпан искусственный холм, на нем заложен фундамент. Сразу после установки памятника территория вокруг была благоустроена: появилась выложенная плиткой площадка со ступеньками к монументу, асфальтовые дорожки и ограждения. Холм вокруг памятника покрыли зеленой травой, сегодня тут с удовольствием резвятся дети. Часть улицы Весенней села Ласково, прилегающая к памятнику, получила тротуар и небольшую зону для парковки. Теперь здесь удобно останавливать туристические автобусы или свадебные лимузины. Для комфортного посещения в ранние утренние или вечерние часы поставлены дополнительные опоры уличного освещения. Обо всем этом нам рассказали еще до начала церемонии открытия строители «Зеленого сада».

Праздничный концерт зрители смотрели, сидя и стоя под открытым небомФото: Владимир ФРОЛОВ

– Мне кажется, этот символичный памятник под открытым небом даже более достоин внимания рязанских молодоженов, чем, например, Окский мост с его напряженным трафиком, – заметил Андрей Оришкевич в беседе с журналистами. – Гораздо логичнее в день свадьбы торжественно возлагать цветы к памятнику покровителям любви. Да, от Рязани до Ласково около 40 минут пути для свадебного кортежа, зато память о такой знаковой поездке останется на всю жизнь.

Первые молодожены идут к памятнику в Ласково

Может новый памятник привлечь в Рязанский район и любителей истории, в том числе из других регионов: фото в родном селе Февронии на фоне памятника супругам может стать предметом зависти знакомых, увидевших его на интернет-страничках. А в жаркий летний день после такой экскурсии туристам можно предложить окунуться в соседние торфяные озера (5 минут на автомобиле или 30 минут пешком). Так что Ласково вполне можно развивать как один из значимых туристических объектов рязанской земли.

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