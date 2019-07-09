Рязанцы решили судьбу памятника Ленину

Недавно краевед Игорь Канаев предложил перенести памятник Ленину в микрорайон Приокский. По его мнению, это целесообразно сделать в связи с тем, что там много улиц, наименование которых связано с Советским Союзом. Да и сам Приокский поселок до сих пор выглядит «советским» микрорайоном – современная высотная застройка коснулась его только частично. Поэтому мы решили узнать, кто придерживается подобного мнения, а кто на предложение краеведа смотрит иначе.

Памятник Ленину в центре Рязани, по мнению большинства участников опроса, запущенного нами 1 июля и длившегося неделю, трогать не стоит. Так решили без малого 76 % респондентов. Что любопытно, даже житель Касимова (!) Владимир Сорокин пишет: «Ленин - гениальная и величайшая личность, изменившая ход истории человечества. Это признают даже враги».

Андрей Серегин выразил мнение тех, кто хочет, чтобы памятник убрали с центральной площади Рязани куда-нибудь подальше – в микрорайон Приокский: «Как правило, такие монументы не представляют никакой исторической или эстетической ценности, поэтому украшать ими центры городов как-то дико. Да и с точки зрения развития туризма неправильно. Гостям города эта сомнительная личность не интересна... Согласен с краеведом, лучше перенести его или вовсе демонтировать. Не понимаю, почему люди воспринимают подобные предложения в штыки. Оставить можно в Петербурге и Ульяновске, а другие города лучше украшать местными историческими деятелями или героями, ну или чем-то самобытным». Таковых оказалось более 13 %.

«Не только памятники надо перенести, а и все улицы переименовать, чтоб народ очнулся, а то многие еще живут в СССР», - выражает мнение тех, кто окончательно хочет расстаться с памятником вождю мирового пролетариата, Борис Романов. К его сторонникам относится более 10 % респондентов.

И всего лишь 0,45 % имеют свое, отличное от предложенных вариантов, мнение. И Алексей Топорков входит в их число: «На перенос памятника деньги есть, а на дороги, зарплаты и пенсии денег нет... Но вы держитесь!».