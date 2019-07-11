Афиша на выходные в Рязани: город в объективе, воспитание воина и музыка лета

Незаметно пролетела почти половина лета. Многие уже успели вернуться из отпуска, но не хотят проводить оставшуюся часть теплого времени года, вспоминая об отдыхе. К счастью, в Рязани есть немало способов отвлечься, развлечься и здорово провести свободное от работы время. Мы подготовили для вас подборку самых интересных событий ближайшей пятницы и выходных.

ПЯТНИЦА

Основные празднования Дня семьи, любви и верности уже позади, но разговоры о главных ценностях на этом не заканчиваются. 12 июля местных жителей и гостей города приглашают на экскурсию «Рязань романтическая».

Во время прогулки по центральным улицам вы узнаете истории любви знаменитых рязанцев: Ивана Павлова и Серафимы Карчевской, Сергея Есенина и Августы Миклашевской, Константина Паустовского и Екатерины Загорской. Экскурсоводы расскажут, где в губернской Рязани чаще всего назначали свидания, какие подарки преподносили возлюбленным и как писали о чувствах в летописях.

Начало в 15:00. Сбор участников возле туристско-информационного центра на Почтовой, 54. Стоимость: 200 рублей. (0+).

В рамках проекта «Фестивальное лето» на Почтовой пройдет фотофестиваль «Объективное мнение». Гости мероприятия смогут проголосовать за лучшие фотографии, представленные по темам: «Чувства», «Мы этого не замечали», «Геометрия городской среды», «Другая красота», «Ветер странствий». На сцене в этот вечер выступят «Созвездие Добра» и группа «Мохито», а также Маша Фокс, Виолетта Лихачева, Антон Гриднев, Лидия Лощинина и Дарья Маликова. На протяжении мероприятия будет работать выставка-ярмарка «Рязанский вернисаж», где можно приобрести изделия ручной работы местных мастеров и сувениры. Начало в 18:00. Вход свободный. (0+).

Во время прогулки по Почтовой не забудьте заглянуть в «Фотодом» (Почтовая, 58) на выставку «Поколение Instagram». Она объединяет более 150 снимков девяти молодых рязанских фотографов. Посетить выставку можно с 10 до 19 часов ежедневно кроме воскресенья. Вход свободный. (0+).

Еще одна интересная выставка расположилась неподалеку от «Фотодома» - в арт-пространстве «Подвал». Здесь рязанцы увидят зарисовки «Подворотни Рязани» в исполнении Ольги Джафаровой. «Подвал» открыт с 10 до 19 часов кроме субботы и воскресенья. Вход свободный. (12+).

СУББОТА

13 июля в Спасском районе пройдет пятый историко-патриотический праздник «Старая Рязань». На это раз его посвятят теме «Воспитание воина». Исходя из названия, несложно догадаться, что особенно интересно здесь будет детям. С жизнью населения средневекового города их будут знакомить на девяти игровых станциях. Всем желающим расскажут о семейном укладе тех лет, об одежде, которую носили много веков назад, о посуде, особенностях быта, кулинарии, ремеслах. Кроме того, в рамках праздника пройдет традиционная выставка интересных археологических находок городища Старая Рязань.

Увидеть интересные археологические находки и узнать о том, как жили люди много веков назад можно на празднике «Старая Рязань». Фото: vk.com/event100358706

Одним из самых ярких событий мероприятия станет театрализованное представление, в котором поучаствуют артисты рязанских театров и гости из Москвы – Александр и Светлана Субботины. На сцене выступят Николай Еремин (Москва) и творческое объединение «Хороводы Рязани». Праздник продлится с 12 до 17 часов. Вход свободный. (0+).

Ценителей народной музыки в субботу ждут на родине Сергея Есенина. В рамках проекта «Музыкальное лето в Константинове» выступит ансамбль «Народные переборы». Они исполнят русские народные и казачьи песни, композиции советских авторов. Начало в 13:00. Вход свободный. (0+).

Если в этот день вы решили остаться в городе, то рекомендуем отправиться на Лыбедский бульвар. В рамках проекта «Арт-субботник» пройдет городской конкурс поэзии «Словесный баттл». Молодые поэты представят свои произведения в номинациях «Авторская поэзия», «Музыкальная поэзия», «Наше достояние», «Зарубежные рифмы» и «Проза», а компетентное жюри оценит их таланты. Начало в 18:00. Вход свободный. (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Тем, кто на этой неделе еще не был в кино, советуем обратить внимание на лидеров кинопроката: фантастику «Человек паук: вдали от дома» (12+), ужасы «Проклятие Аннабель» (18+) или мультфильм «История игрушек 4» (6+). Любителям арт-хауса для просмотра подойдет фильм-обладатель золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля «Паразиты» (18+). Стоимость билетов и начало сеансов смотрите на сайтах кинотеатров.

14 июля в театре драмы стартуют гастроли мичуринского драматического театра. Они откроются трагифарсом в двух действиях «Последняя любовь Дон Жуана». По сюжету, ночью в старинном парижском замке герой встретится с теми, кого он соблазнил и предал. Здесь распутника ожидает суд и множество открытий, после которых он, быть может, поверит в настоящую любовь. Начало в 18:00. Билеты: 200-500 рублей. (16+).

Рязанцы увидят знаменитую постановку «Последняя любовь Дон Жуана» в интерпретации мичуринского театра драмы. Фото: michtheatre.ru/

Тех, кто просмотру спектакля или фильма предпочтет прогулку на свежем воздухе, ждут на «Воскресном вечере в парке». На танцверанде ЦПКиО пройдет концерт «Музыка лета». Теплые душевные песни исполнят ансамбль народной песни «Рушники», а также Наталья Тяглова, Валерия Накапкина и Александр Фирсов. Начало в 18:00. Вход свободный. (6+).

Желаем вам отличных выходных. Проведите их культурно!