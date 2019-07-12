Неуловимая «пальма»: рязанские магазины приспособились обходить новый закон о продаже молочки

С 1 июля по всей стране полки и гипермаркетов, и магазинов шаговой доступности должны были преобразиться. Точнее те из них, что уставлены молочной продукцией и субстанциями, маскирующимися под нее. В надежде увидеть качественно новый подход в выкладке этого товара «Комсомолка» оправилась в вояж по магазинам. Там порыв не оценили и быстренько вернули замечтавшуюся посетительницу в рязанскую действительность.

– А вы что цены переписываете, да? – вежливо поинтересовалась продавщица у «покупательницы», зависшей около творога с ручкой и блокнотом.

– Нет… У вас нарушения, вы в курсе? – отвечаю я.

– Какие такие нарушения?!?

Мысленно уже ища в сумочке валидол, ошарашенная женщина переводит взгляд с товара на товар – она абсолютно не понимает, в чем дело. Вообще. Так что поясним всем и сразу.

НА ПАЛЬЦАХ ОБЪЯСНИЛИ

Документ, по которому магазины должны поменять принцип работы, называется Постановление Правительства РФ №50 от 28 января 2019 года. То есть изменения ввели на федеральном уровне. Приведем полный текст указания, благо он небольшой: «В торговом зале или ином месте продажи размещать молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты необходимо способом, позволяющим визуально отделить их от иных пищевых продуктов, и сопровождать информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

Но что значит «визуально отделить»? У продавцов на это найдется масса вариантов. Чтобы такого не было, суть разъяснили тут же, на сайте Правительства РФ: «Установлены требования к раздельному размещению молочной продукции в торговом зале в зависимости от ее компонентного состава».

Для тех, кто так и не увидел среди остального слово «раздельному», на него дополнительно обратил внимание федеральный Роспотребнадзор.

– Молочная продукция должна быть сгруппирована так, чтобы ее локальное размещение исключало смешивание, прежде всего, с продуктами с заменителем молочного жира, – гласит оповещение надзорного органа.

То есть, не сходя с места, пробегаемся по сайтам всего двух ведомств и выясняем – полок должно быть две: с натуральной молочкой, и с той, что содержит заменитель молочного жира, читай «растительный жир».

Если товара немного и весь он уложился на одну полку, можно установить разделительный барьерчик, и над натуральным повесить надпись «Продукты без заменителя молочного жира». Все.

Понятно же? Вполне. В рязанской сфере торговли не поняли.

ПО-СТАРИНКЕ

Итак, будний день, небольшой и почти пустой магазин шаговой доступности, двое в тиши – корреспондент и перепуганная продавщица. Через минуту плотного диалога выясняется: о новых требованиях закона, известных еще с января, она узнала от …посетительницы.

И не она одна – под копирку ситуация повторяется еще в двух торговых точках.

И все три – это обычные магазины у дома. Молочка в них лежит, как и лежала – плотными, ничем не разделенными рядами. Чтобы выяснить, где производитель официально использовал растительный жир, покупатель должен ломать глаза об мелкий шрифт этикетки.

Надо отдать должное, все три сотрудницы тут же стали названивать руководителям и просить, чтобы те разобрались в «так-их-растак» законах, и позже дали им конкретные указания. А тете с блокнотом, выдохнув, честно сказали «спасибо».

Но то небольшие магазинчики. Владелец таких точек – это нередко и водитель, и экспедитор и даже бухгалтер – в одном лице. Ну, не уследил, бывает.

Крупные же федеральные сети со штатом юристов должны были показать урок братьям своим меньшим. Они и показали. Урок того, как надо выкручиваться.

НАЙДИ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ

Если по Рязани идти долго, то упрешься в «Пятерочку» или «Магнит». Если недолго – тоже. Первой попалась «Пятерочка». Беглый взгляд на полки разочаровал: никаких изменений. Как-то несолидно, крупная же сеть... Ладно, рассмотрим ближе.

«БЗМЖ» – эта аббревиатура, как выяснилось при ближайшем рассмотрении, появилась в начале текста почти на всех ценниках сыров, кефира, творога, сливочного масла и т. д. Учитывая, сколько информации втиснуто на эту небольшую бумажку, покупатели даже не обратят внимания на еще одну аббревиатуру: нашел название и цену – зачем тратить время на что-то еще?

И лишь самые внимательные заметят, что на некоторых ценниках вместо этой надписи, стоит ее сестрица – «СЗМЖ».

Учитывая, что корреспондент рассматривал полки, будучи уже готовым к появлению чего-то подобного, расшифровать надпись было несложно – это продукт, «содержащий заменитель молочного жира». Ну а тот самый «БЗМЖ» – товар без такого заменителя.

Много ли среди посетителей магазинов тех, кто догадается, о чем речь? Единицы.

То есть по факту новое правило в «Пятерочках» не соблюдается: наглядного и понятного разделения товаров с растительными жирами и без них здесь так и не сделали. Безусловно, это нехорошо. Но, оказалось, есть вариант работы, еще более далекий от требований федерального правительства. Его мы нашли в «Магните».

ДОВОЛЬНЫЙ, НО ОБДЕЛЕННЫЙ

Здесь сделали все предельно просто: на ценниках товаров, в составе которых исключительно молоко и его производные, стоит надпись «продукт без заменителя молочного жира».

А вот там, где такой заменитель есть, и сам производитель честно указал его на этикетке… ценник безмолвствует: ни единого нового слова – надписи полностью идентичны тем, что были до 1 июля. Разумеется, рядовой покупатель, не увидев никакой тревожной информации, тревожиться и не станет – купит, да уйдет довольный.

Внимательный же заметит, что ценники отличаются, но вот что это значит – ему неоткуда узнать. И такой подход вовсе не случайность или чей-то недогляд.

– Это указание от центрального начальства: у товаров, что содержат растительный жир, ничего не меняется. На ценники тех, что натуральные, добавили эту надпись – «продукт без заменителя молочного жира», – сообщила «Комсомолке» администратор одного из «Магнитов».

То есть новые правила здесь использовали исключительно как маркетинговый ход: согласитесь, приятно брать в руки по цене уже почти золотую баночку сметаны и бонусом видеть уже на ценнике дополнительные заверения того, что она натуральная. Приятно-приятно, не спорьте.

Те же, кто возьмет продукт худшего качества, при этом не расстроятся – ничего же не написано!

Так что главный принцип торговли в «Магните» выполнили – покупатель любой молочки останется довольным. Ждем, пока среди них окажутся проверяющие.

Один из сотрудников редакции в последний момент нашел-таки магазин, выполнивший требования – это «Урожай» на улице Дзержинского. Здесь все предельно ясно.Фото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ

ЛАБОРАТОРИЯ – ЛУЧШИЙ КОНТРОЛЕР

Но то отношения «покупатель – продавец». А есть еще и поставщики, то есть молочные заводы. Тем из них, кто работает добросовестно, эти изменения по идее должны пойти на пользу. Однако говорить об этом опрошенные нами руководители молкомбинатов не спешат – сейчас по сути все осталось на своих местах, и для себя перспектив они пока не видят.

– Вся беда в том, что у нас люди покупают по принципу «чем дешевле, тем лучше». Но, не вникая в состав, они же в итоге и страдают! – говорит председатель рязанского «Союза крестьян» Владимир Мимоглядов. – Если же новый механизм будет работать действительно четко, тогда это уже осознанный выбор человека – он увидит, что именно берет. Главное, чтобы на практике все действительно заработало – наглядно и понятно.

Заработает. Это показывает опыт жизни в нашей стране: не сразу, пройдя совершенно не через тот канал, что планировалось – но в итоге система все равно запашет. Жаль только, что запустили ее только сейчас. Давным-давно надо было.

Что же касается соответствия заявленного на этикете содержания продукта и его реального наполнения – здесь ни один закон не поможет на 100 %. Только регулярные проверки в лабораториях.

Но мы по-прежнему неутомимы и готовим для вас, уважаемые читатели, очередной материал: на этот раз в лабораторию отправился целый арсенал упаковок с кефиром, закупленных редакцией «КП»-Рязань». Отчет – в одном из ближайших номеров.

ВАЖНО!

Магазины, не выполняющие новое требование, будут привлекать к ответственности по Кодексу РФ об административных правонарушениях. За уход от правил продажи молочки грозит предупреждение или сразу штраф – от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

С 1 по 3 июля проверяющие выявили по всей стране около 350 мест торговли, в которых новые требования не выполнили – всем этим магазинам планируют выписать штраф.

ЕСТЬ ВОПРОС!

За комментариями по поводу контроля за выполнением новых правил мы обратились в региональное управление Роспотребнадзора, поскольку этот надзорный орган и должен проверять торговые точки. Там нас заверили, что дадут информацию в день сдачи номера «Комсомолки» в печать. Однако при обращении в указанное время в ведомстве категорически отказались отвечать на элементарный вопрос – его, к слову, позвонив по этому же номеру, мог задать и любой житель области. Выслушав корреспондента, здесь открестились от своих же слов и просто бросили трубку. Ждать ли после этого исполнения своих обязательств от Роспотребнадзора? Мы уже не уверены. Но на всякий случай контакты для жалоб по работе магазинов дадим:

Адрес: 390035, г. Рязань, ул. Островского, д. 51а. Телефон: 8 (4912) 92-98-07.

Бесплатная горячая линия работает по следующему графику:

– понедельник-четверг с 10:00 до 17:00;

– пятница с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:45.

Телефон: 8 (800) 100-22-62.