Девять дней без газа живут люди в рязанской высотке

27 июня вечером у дома 90 по Большой улице Рязани состоялся настоящий «митинг». Повод митинговать весьма весомый: по непонятным для собственников жилья и проживающих в муниципальных квартирах людей причинам в 6.00 высотный дом одномоментно был отключен от поставок газа.

Эмоции захлестывали через край. Основная масса жильцов в случившемся винила УК «Жилсервис Рязань», напирая на недобросовестность в работе.

- Руководитель, а это было в позапрошлом году на собрании, стучал кулаком по столу и кричал: «Ворота! Шлагбаум! Территория! Парковка! Все будет ваше!». Почему до сих пор это не выполнено? А теперь еще и проблемы с газом! - выкрикивала женщина под одобрительный гул присутствующих.

Отметим, что 27 июня на собрание жителей многоквартирного дома, построенного в 2012 году по программе переселения из аварийного жилья, пришли главный инженер и юрист УК «Жилсервис Рязань». Представителей городского управления энергетики и ЖКХ, а также ресурсоснабжающей организации – поставщика газа, люди так и не дождались.

- Горгаз проводил плановые профилактические работы во всем микрорайоне, затем не подключил на дом 90 подачу газа, сославшись на то, что отсутствует договор между УК и ресурсоснабжающей организацией и договор на техническое обслуживание газопровода, - главный инженер УК Максим Кириллин документ продемонстрировал. – Договор на обслуживание ВДГО заключен – последний платеж мы провели по нему в апреле.

Максим Кириллин показывает откуда начинается "граница ответственности" УК.Фото: Павел АВЕРИН

По нашим, пока неподтвержденным данным, все дело в «бесхозной» трубе, которая ведет к девяностому дому. В 2012 году все, в том числе документация, делалось наспех, поэтому спустя 7 лет участок газопровода длиной 150 метров просто «повис в воздухе».

По словам юриста УК Марины Туровской, переговоры между городской администрацией и газовиками идут, но когда они закончатся – непонятно.

- Этот газопровод должен быть на балансе или у города, или у ресурсоснабжающей организации. Надо повлиять на решение этой важной проблемы проявлением активного общественного мнения, - предложила она.

Если Магомет не идет к горе… 28 июня в 14 часов УК нанести визит в управление энергетики и ЖКХ горадминистрации Рязани собираются представители УК «Жилсервис Рязань» и жители дома 90 по Большой улице. Если она состоится, мы узнаем точную причину того, почему же 10-этажный дом уже десятый день не обеспечивается газом.