Александр Кулаев: Очень важный элемент – умение работать с жителями, ладить с ними

Мы произносим «ЖКХ» и зачастую появляется ассоциативный ряд: мусор вокруг контейнеров, убогая детская площадка, а то и автомобильная стоянка вместо нее; темнота в подъездах, и, конечно же, горы нечищенного снега зимой. И при этом «крутые» цифры в платежках. Но все чаще и чаще видим картину диаметрально противоположную: аккуратный, ухоженный дворик, чистые освещенные подъезды и умиротворенно беседующие бабушки на лавочках возле подъездов. Какие изменения происходят в сфере ЖКХ и чем они обусловлены, поделился директор УК «Горожанин» Александр Кулаев.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЖКХ И УМЕНИИ ЛАДИТЬ С ЖИТЕЛЯМИ

Александр Борисович утверждает:

– Ситуация в сфере ЖКХ однозначно меняется. Хотя консерватизм – явление положительное, но если этот рынок сформировался из компаний, вяло реагирующих на запросы людей и делающих ставку на получение какой-то своей маржи, то это явление приобретает негативный оттенок.

Поэтому на этот привлекательный в плане бизнеса рынок приходят новые компании, которыми руководят молодые энергичные люди. Не исключает Кулаев из этого процесса такой элемент как безработица:

– Люди, обладающие определенным потенциалом, хотят себя реализовать и в части управления домами. Если коротко сказать, то этот рынок живой, подвижный и перспективный. И при всех его сложностях на нем есть место добросовестным и порядочным людям.

Кулаев не новичок в сфере ЖКХ, работал в системе городской администрации, сейчас руководит далеко не худшей управляющей компанией (УК) в Рязани. Что и подтверждает не один человек. К примеру, председатель Совета дома 90 по Большой улице Анна Володина утверждает:

– Сейчас дом без нашего согласия передали другой УК. Раньше, когда был «Горожанин», вопросов по обслуживанию не возникало. У нас «хитрая» система горячего водоснабжения, и в отопительный сезон я могла позвонить руководству, у меня номера их телефонов были, после чего в течение 2 часов все неполадки устранялись. Сейчас легче попасть на прием к президенту, чем к руководству теперешней УК.

Основной составляющей успеха Александр Кулаев считает здоровое желание работать:

– Понимать эту сферу надо и постоянно учиться в правовых вопросах. Очень важный элемент – умение работать с жителями, ладить с ними, находить общие точки соприкосновения и решать совместно проблемы.

ОБ ОБРАЩЕНИЯХ В КРЕМЛЬ

– Когда власти нужна помощь от УК в каком-либо плане, чиновники всегда говорят о том, что это социально-ориентированный бизнес; если управляющей компании необходимо содействие властей, тогда слышишь о том, что мы – коммерческая организация, – такова точа зрения Александра Кулаева. – А если говорить об отношениях с жителями, моя позиция как директора УК такова: социальная ориентированность – устойчивый фундамент успеха компании.

Александр Борисович привел пример буквально вчерашнего дня, когда социальная направленность работы УК «Горожанин» в трудный момент сыграла свою роль, и благодарные жители поддержали организацию, оплатив тем самым сторицей заботу о них.

Кулаев считает, что влияние рязанских властей на деятельность УК построено на достаточно высоком уровне. При этом он четко разделяет понятия «влияние – давление». Эта тема была затронута в контексте новомодного ныне тренда – обращение «сразу к Путину».

– К сожалению, должен отметить, что влияние властей используется не в полном объеме, есть еще потенциал, – не надо забывать, что наш собеседник некоторое время был сотрудником городской администрации. – Элемент влияния должен стать константой в работе между чиновниками и УК – только кажется, что «управляшки» независимы. Если взаимодействие осуществляется на постоянной и непрерывной основе, жители президенту писать не будут.

Кулаев приводит только конкретные примеры. В частности, по дому 2а на улице Есенина. Инициативные жители написали письмо в горадминистрацию с просьбой выделить часть пустующей земли рядом с домом под зону релаксации.

– Ответ умиляет, смысл его таков: «Не дадим, потому что он огорожен с трех сторон». – Переведите это для обычного человека, что это означает, – Кулаев – человек остроумный. – Женщина тоже ничего не поняла, и отправила письмо Путину.

О ПРАВОВЫХ КОЛЛИЗИЯХ

Александр Кулаев, помимо всего прочего, дипломированный юрист. Он считает, что правовая деятельность – достаточно подвижная сфера, реагирующая на запросы людей.

– Но если бы у нас принимали достаточно обдуманные и взвешенные решения, то некоторые законодательные акты действовали бы как закон о чистоте пива – уже несколько веков. Но законы в сфере ЖКХ принимаются зачастую некомпетентными людьми, приурочиваются к каким-либо событиям, при этом вносится путаница. Пример: тепловые счетчики, Дмитрий Медведев подписывает документ о том, что надо все учитывать, а через полгода это решение отменяет Конституционный суд – оказывается, все неправильно, юридически и технически это сделать невозможно.

Кулаев считает, что из-за таких неприятных коллизий и понижается уровень доверия к власти.

НЕВОЛЬНОЕ САМОУБИЙСТВО

Роль управляющей компании в противопожарной безопасности крайне важна – считает директор УК «Горожанин».

– Первое – информационно-разъяснительная работа, как бы это банально не звучало, – высказывает свою точку зрения Кулаев. – У нас есть высотные дома, в которых смонтирована современная противопожарная система дымоудаления. Дом сдается – все проверено, все работает. Проходит буквально месяц: исчезают пожарные гидранты; в квартирах с датчиков колпачки не снимаются; когда монтируются натяжные потолки, датчики срезаются. Жильцы сами занимаются вандализмом. И тем самым готовят себе смерть в огне.

Подводя краткие итоги сегодняшнего разговора, в частности, мы решили, что в ближайшее время в одной из публикаций подробно расскажем, как же обстоят дела с противопожарной деятельностью в рязанских УК, ведь впереди еще два летних месяца.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ольгин, житель дома 19 корп. 1 по улице Зубковой:

– Помню, дело было лет семь назад весной, дождь идет. Подъезжает КамАЗ, Александр Борисович говорит: «Землю сейчас будем разгружать». А рабочих нет, тогда он запрыгивает в кузов и начинает работать. Мы землю скинули – тут рабочие походят, он им говорит: «Все сделали! Идите деньги получать!» А ведь начальник… Отношение самое порядочное.

КОНКРЕТНО

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОБЯЗАНА:

– соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и правила пожарной безопасности, в целях сохранения надежности дома и благополучия жильцов;

– сохранять уровень безопасности, подходящий для поддержания жизни и здоровья людей, хранение их владений, а также собственности государства и муниципалитета;

– давать жильцам доступ к использованию помещений и общей собственности владельцев жилья;

– соблюдать права и интересы владельцев жилья в многоэтажном доме, если это не противоречит законодательству;

– поддерживать коммуникационную систему в хорошем состоянии, а также следить за исправностью приборов для учета и прочих видов всеобщего оснащения;

– осуществлять поставки ресурсов, необходимых для обеспечения жильцов коммунальными услугами.