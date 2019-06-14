Михаил Пронин: Точка, куда предприниматели могут прийти за помощью, должна быть максимально к ним приближена

Почти три месяца назад у рязанского бизнеса появился новый защитник – Уполномоченным по защите прав предпринимателей Михаил Пронин. Пост регионального бизнес-омбудсмена, напомним, освободился в декабре 2018 года после скандального ухода Егора Бурцева.

Сегодня, когда Михаил Владимирович успел осмотреться на новом посту, мы попросили его поделиться своим видением решения проблем местных предпринимателей.

БИЗНЕСУ БУДУТ ПОМОГАТЬ ЭКСПЕРТЫ PRO BONO?

- Михаил Владимирович, какие вы ставили для себя первостепенные задачи?

- Первое – разобраться с существующими жалобами. Есть проблемы, многие из них достаточно долго остаются не закрытыми. Это не значит, что с ними плохо работали, просто вопросы сложные. Сейчас проводятся разнообразные встречи - есть моменты, которые не зависят от быстрых решений, может быть, где-то будут судебные дела. Многие вопросы по обращениям предпринимателей уже решены. Это первоочередное и это важно.

Второй момент, с которым мы активно работаем – рассказать как можно больше о существующем институте уполномоченного по защите прав предпринимателей. Чтобы было понимание - здесь готовы работать и помогать бизнесу, у которого есть проблемы.

Третье направление - это формирование команды, то есть аппарат и экспертные советы. Мы смотрим, в каких форматах они более эффективны. У наших коллег в других регионах есть хороший опыт привлечения общественников, который мы активно перенимаем.

В Рязанской области таких людей много, и уже первые встречи показали, что серьезные бизнесмены и эксперты готовы к диалогу и совместной работе. Понятно, что человек не бросит свою основную деятельность, но он какую-то часть времени готов тратить на решение тех или иных вопросов. Уже сейчас нам помогает профессиональная команда первоклассных экспертов. Создан Общественный Совет при Уполномоченном по защите прав предпринимателей.

У федеральных и региональных коллег есть практика привлечения экспертов pro bono. Это состоявшиеся специалисты, которых привлекают к работе на общественных началах, их правовые знания и профессиональный опыт используют для подготовки экспертных заключений и квалифицированных ответов по вопросам, которые волнуют предпринимателей. Мы провели активную работу по институту pro bono. Сейчас с его помощью предприниматели могут получать квалифицированные юридические консультации абсолютно бесплатно.

Ведется активная работа по созданию системы общественных представительств во всех районах области. В некоторых из них общественные представители уже назначены. Точка, куда предприниматели могут прийти, должна быть максимально к ним приближена. Эта сеть должна быть качественной, чтобы человек мог спокойно зайти в районную власть и выстроить с местными чиновниками диалог. В идеале это система создания одного окна, чтобы любая проблема, в которой предпринимателю нужна помощь или защита, проходила через нас. А мы уже вместе с ним будем вырабатывать дорожную карту по каждой проблеме.

Еще одно направление в работе регионального института уполномоченного по правам предпринимателей, которое мы сейчас активно развиваем – стать проводником законодательных инициатив и нововведений от органов власти. Быстро доносить информацию до всех заинтересованных участников бизнес-сообщества.

- На ваш взгляд, наш регион - это комфортная среда для бизнеса?

- На сегодняшний момент макроэкономика вообще не комфортна для бизнеса, не рязанская, а макроэкономика в целом. И это не только российская среда, но и международная обстановка в целом.

Если сравнивать с двухтысячным годом, то тогда все росло и шевелилось, причем любой бизнес и без государственной поддержки. А сейчас государству приходится делать массу усилий, чтобы бизнес рос. Понятно - и это правильно, - что предпринимателю хотелось бы всегда больше. Больше правильных законов, больше поддержки и понятных правил игры.

«СЕТЬ НЕ ДОТЯНЕТСЯ ДО КАЖДОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ – КОМУ-ТО ПРИДЕТСЯ ВЫЙТИ ЗА ХЛЕБОМ У ДОМА»

- Вот, к примеру, рязанским продуктам очень сложно попасть в крупные торговые сети, особенно если речь идет о мелком бизнесе. Какое решение вы видите здесь?

- Проблема есть и она не только в Рязани. Этот вопрос более системный, масштабный, его решают на разных уровнях власти. Мой исключительно личный взгляд на этот вопрос – не всегда можно спрогнозировать, что хорошо, а что плохо для бизнеса. Да, мы видим очевидные вещи, которые идут не на пользу бизнесу. Но есть и другие факторы: сеть не дотянется до каждого потребителя, и все равно кому-то нужно выйти за хлебом у дома. Наверное, когда мы идем в магазин у дома, то готовы к тому, что цены там выше на какой-то процент. Это определенный комфорт, за который надо платить. И этот бизнес будет существовать, скорее всего, за счет высоких цен. Это будет индивидуальный подход, и товар представлен тот, который любит клиент. На самом деле от предпринимателя и его способности мыслить креативно и нестандартно тоже много зависит.

Тем не менее у нас есть предложения по развитию малых форматов торговли доступа их на полки федеральных сетей. И в настоящее время наша команда занимается их реализацией.

- Еще одна непростая тема - распределение субсидий среди сельхозпроизводителей. Где здесь для вас поле деятельности?

- Если предпринимателя незаслуженно обидели в этом вопросе, если необоснованно отказали, а он ее действительно достоин по всем критериям - мы этим будем заниматься по сигналу предпринимателя. Мы также можем участвовать в том случае, если неправильно написан механизм распределения, например, он субъективен. В этом случае мы будем добиваться того, чтобы правила игры были корректные.

«СЕГОДНЯ ТЯЖЕЛО ЗАНИМАТЬСЯ БИЗНЕСОМ, НО В ЧЕМ-ТО ИНТЕРЕСНЕЕ»

- Михаил Владимирович смысл вводить в школах такой предмет, как предпринимательство?

- Безусловно. На сегодняшний день, когда у школьников спрашивают: «Кто хочет быть предпринимателем?», ответ «да» дают один-два человека из класса. Такая же картина и в вузах. Все хотят быть чиновниками или в правоохранительных органах работать.

Если лет 10-15 назад все хотели быть бизнесменами, то сейчас уже нет – вот это проблема. В какой-то момент мы упустили падение престижа предпринимательства. Все захотели работать в госорганах и госкорпорациях. Но надо понимать, что в органах власти тоже жесткая конкуренция, и легко не будет нигде. Чтобы занять определенные позиции, нужно пройти несколько конкурсных этапов. Если сейчас молодые люди думают, что они попадут в государственные органы власти и им там будет легко и стабильно, то они заблуждаются. Опять же, говоря в хорошем смысле, органы трансформируются, сливаются и оптимизируются - это происходит постоянно.

Не секрет, что сегодня тяжело заниматься бизнесом, но в чем-то интереснее. Сегодня открываются какие-то новые ниши, как пример - IT и инновации. Сегодня есть колоссальные элементы поддержки, которых не было в двухтысячные, именно государственной поддержки. И понятно, что мы можем критиковать какие-то элементы этой поддержки, но они есть.

- Вы считаете, предпринимателей надо растить со школьной скамьи?

- Да, совершенно в этом уверен. Несколько лет перед поступлением в институт я учился в школе юного менеджера. У нас была не только теория. Самые активные ученики проходили стажировки на биржах, мне это было интересно, и я понимал, кем я буду. И это важно, иметь понимание о будущей профессии еще в школе.

- Может ли к вам обратиться человек, который пока бизнесом не занимается, но хочет стать предпринимателем?

- Да, конечно. Мы не будем закрыты ни для кого. Одна из задач уполномоченного – это создание нормального предпринимательского климата в регионе. В первую очередь надо решать проблемы предпринимателей. Но вторичное направление - популяризация, это одна из задач, которую ставит федеральный уполномоченный и губернатор. И если к нам придет человек, который хочет начать бизнес и у него есть идея, мы можем его направить к нашим коллегам, с которыми взаимодействуем, и они ему помогут.

Из досье «КП»

Михаил Пронин родился 4 сентября 1976 года в Рязани, образование – высшее экономическое, автор 27 научных трудов. В 2008 году присуждена ученая степень доктор экономических наук.