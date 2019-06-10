На кубке «Русской кожи» определились сильнейшие любительские команды Рязанской области
Полтора месяца более сотни любительских команд на стадионе «Золотые купола» решали, кто из них достоин главного трофея. Минувшие выходные расставили все точки на «i»: прошли финальные игры и матчи за 3-е место.
БРОНЗОВЫЙ КУБОК
В игре за 3-е место «ФК РИЗУР-2» удалось отыграться ближе к финальному свистку, а уже в овертайме Дмитрий Алимов принес команде победу 2:1 над «Южным».
В финальном сражении «Бронзы» футболисты «ТамСтроя» оказались убедительно сильнее «Орбиты». Два точных удара Руслана Кулемина помогли команде добиться победы 4:2 и забрать себе Бронзовый кубок.
"Велес" и "Nova Technology" бились за 3-е место на равных, но в послематчевых пенальти удача благоволила "Велесу".
СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК
«Малый» финал в Серебряном кубке проходил очень напряженно. «Велес» благодаря двум точным ударам Сергея Огнева добился преимущества в два мяча, однако «Nova Technology» удалось отыграться на последних секундах и перевести дело в овертайм. В последующей серии пенальти верх взяли игроки «Велеса», в итоге вместе с бронзовыми наградами Серебряного Кубка завоевавшие путевки в Золотой кубок.
«Иномарка 62» на последних минутах дважды приближалась к сопернику вплотную, но победу 3:2 отпраздновали игроки «МФК Альбион», ставшие лучшими в Серебряном кубке.
"МФК Альбион" Традиционно обмыла Серебряный кубок шампанским.
ЗОЛОТОЙ КУБОК
В матче за третье место Золотого кубка «Korwood 62» оказался сильнее «МФК Азард групп», отправив в ворота соперника два безответных мяча.
В финальном сражении Золотого Кубка сошлись «Автоимпорт» и «Юнион». Игроки «Юниона» уходили на перерыв, уступая в счете, но всего несколько минут понадобилось команде, чтобы перевернуть все с ног на голову. Два точных удара Владимира Буданова и гол Михаила Кирюхина позволили «Юниону» добиться преимущества в два мяча. «Автоимпорт», даже оставшись в меньшинстве после удаления, сумел вернуться в игру, но победа 3:2 досталась «Юниону».
ВЕТЕРАНСКИЙ КУБОК
Развязка бронзового матча среди ветеранов пришла уже во втором тайме, когда команды обменялись забитыми мячами. В итоге успеха добились игроки «Оки», одолевшие 2:1 «ОКБ».
Кубок опытных игроков достался ветеранам "Атрона".
Основные события в ветеранском финале произошли уже после перерыва: точные удары Александра Пономарева и Олега Степанушкина принесли «Атрону» победу 2:0 над «Мэдисоном» и вместе с этим второй трофей среди ветеранов.
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU