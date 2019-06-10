2019-06-10T18:09:36+03:00
Спорт

На кубке «Русской кожи» определились сильнейшие любительские команды Рязанской области

На турнире прошли последние игры - «малые» и «большие» финалы
Александр КАРАВАЕВ
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"Юнион" в третий раз стал обладателем главного трофея - Золотого Кубка "Русской кожи"."Юнион" в третий раз стал обладателем главного трофея - Золотого Кубка "Русской кожи".
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Полтора месяца более сотни любительских команд на стадионе «Золотые купола» решали, кто из них достоин главного трофея. Минувшие выходные расставили все точки на «i»: прошли финальные игры и матчи за 3-е место.

БРОНЗОВЫЙ КУБОК

В игре за 3-е место «ФК РИЗУР-2» удалось отыграться ближе к финальному свистку, а уже в овертайме Дмитрий Алимов принес команде победу 2:1 над «Южным».

В финальном сражении «Бронзы» футболисты «ТамСтроя» оказались убедительно сильнее «Орбиты». Два точных удара Руслана Кулемина помогли команде добиться победы 4:2 и забрать себе Бронзовый кубок.

"Велес" и "Nova Technology" бились за 3-е место на равных, но в послематчевых пенальти удача благоволила "Велесу".

"Велес" и "Nova Technology" бились за 3-е место на равных, но в послематчевых пенальти удача благоволила "Велесу".

СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК

«Малый» финал в Серебряном кубке проходил очень напряженно. «Велес» благодаря двум точным ударам Сергея Огнева добился преимущества в два мяча, однако «Nova Technology» удалось отыграться на последних секундах и перевести дело в овертайм. В последующей серии пенальти верх взяли игроки «Велеса», в итоге вместе с бронзовыми наградами Серебряного Кубка завоевавшие путевки в Золотой кубок.

«Иномарка 62» на последних минутах дважды приближалась к сопернику вплотную, но победу 3:2 отпраздновали игроки «МФК Альбион», ставшие лучшими в Серебряном кубке.

"МФК Альбион" Традиционно обмыла Серебряный кубок шампанским.

"МФК Альбион" Традиционно обмыла Серебряный кубок шампанским.

ЗОЛОТОЙ КУБОК

В матче за третье место Золотого кубка «Korwood 62» оказался сильнее «МФК Азард групп», отправив в ворота соперника два безответных мяча.

В финальном сражении Золотого Кубка сошлись «Автоимпорт» и «Юнион». Игроки «Юниона» уходили на перерыв, уступая в счете, но всего несколько минут понадобилось команде, чтобы перевернуть все с ног на голову. Два точных удара Владимира Буданова и гол Михаила Кирюхина позволили «Юниону» добиться преимущества в два мяча. «Автоимпорт», даже оставшись в меньшинстве после удаления, сумел вернуться в игру, но победа 3:2 досталась «Юниону».

ВЕТЕРАНСКИЙ КУБОК

Развязка бронзового матча среди ветеранов пришла уже во втором тайме, когда команды обменялись забитыми мячами. В итоге успеха добились игроки «Оки», одолевшие 2:1 «ОКБ».

Кубок опытных игроков достался ветеранам "Атрона".

Кубок опытных игроков достался ветеранам "Атрона".

Основные события в ветеранском финале произошли уже после перерыва: точные удары Александра Пономарева и Олега Степанушкина принесли «Атрону» победу 2:0 над «Мэдисоном» и вместе с этим второй трофей среди ветеранов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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