«СДЭК-Маркет» – новые возможности доставки

Компания «СДЭК» – это крупнейший логистический оператор в нашей стране в области экспресс-доставки документов и грузов. Рязанцы пользуются ее услугами уже 11 лет и с удовольствием обращаются вновь и вновь.

ПРОДУМАННЫЕ ТАРИФЫ

Какой бы товар и на какое бы расстояние вам ни пришлось отправлять, «СДЭК» позаботится об этом. С учетом специфики и потребностей заказчика (организации, интернет-магазина, физлица) применяются различные тарифы. Например, для физических лиц действует удобный тариф «Посылочка». Предлагаются и всегда есть в наличии стандартные посылочные коробки разных габаритов. Цена фиксированная и зависит от размера посылки, то есть вам нет необходимости тратить время и, исходя из веса посылки, угадывать стоимость доставки.

Для всех категорий отправителей мелких грузов до 29 кг свой тариф – все ясно и наглядно. Также существует срочная доставка тяжелых грузов (от 30 кг). Услуга рассчитана на доставку тяжелых грузов авиа или автотранспортом по области и России.

Стандартные посылочные коробки по тарифу «Посылочка».

РАЗМЕЩАЙ ТОВАР И ПОЛУЧАЙ ДОХОД!

Время не стоит на месте, и чтобы развиваться и отвечать запросам клиентов, нужно расширять ассортимент предоставляемых услуг. Поэтому в компании возникла интересная идея – запустить площадку для интернет-магазинов «СДЭК-Маркет» по аналогии с «Али-экспресс». Теперь каждый предприимчивый житель Рязани легко может создать свой интернет-магазин. Нужно лишь заключить курьерский договор с компанией «СДЭК» и зарегистрироваться на сайте по понятной инструкции. Эта возможность хороша для начинающих предпринимателей тем, что открыть интернет-магазин можно при минимальных затратах и не имея своего полноценного сайта. Первоначальный взнос не требуется.

Продвижением будет заниматься управляющая компания «СДЭК-Маркет». Для уже работающих интернет-магазинов такая площадка – дополнительный канал продаж. Торговая площадка, система оплаты и доставки запускаются, как только вы загрузите свои товары в программу. Размещай товар и получай доход!

Ассортимент товаров здесь огромен, среди наиболее популярных – картины и шаржи художников, дизайнерские вещи, авторские работы, часы, запчасти для машин, детские домики и горки, электромобили, гамаки, компьютеры, аудио– и видеоаппаратура, туристическое снаряжение, косметика. Все представленные продукты питания обязательно в заводской фирменной упаковке.

Проект стартовал совсем недавно, но многие предприниматели Рязани уже пользуются новыми возможностями.

Преимущества площадки «СДЭК-Маркет»:

– покупатель получает точный расчет сумм заказа с учетом стоимости доставки;

– покупатели точно знают и понимают – доставку осуществляет «СДЭК», и им не нужно беспокоиться о качестве доставки;

– при оформлении заказа покупателем осуществляется автоматическое сплитование (разделение) платежей между продавцами в соответствии с теми товарами, которые выбраны из разных магазинов;

– обеспечивается широта ассортимента – больше, чем в любом фирменном магазине одного продавца;

– больше подготовленных покупателей;

– внедряется рейтинг покупателей, который строится на основе анализа информации о статусе «вручения» или «не вручения» заказов;

– доступна возможность простой и удобной фильтрации товаров по характеристикам и ценам;

– присутствует отзывы на продавцов и качество предлагаемых ими товаров;

– совершенствуется удобство процесса покупки: структурирование, категорирование и таргетирование.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Товары в «СДЭК-Маркете» систематизированы по 23 категориям и уже сейчас доступны для приобретения. Здесь очень удобная наглядная система поиска: тысячи товарных предложений анализируются программой площадки и предлагаются наиболее выгодные, в том числе акции и бонусы. Предусмотрено также оповещение при подписке на «СДЭК-Маркет».

Стать покупателем можно двумя способами:

– непосредственно зайти на сайт интернет-магазина, выбрать нужный товар, отложить в корзину, указать вид платежа и место доставки;

– набрать в поисковике «СДЭК-Маркет», изучить найденные варианты продавцов и искать товар через них.

По статистике, для принятия решения о покупке 83 % пользователей интернет-магазинов хотят проконсультироваться и пообщаться. На все стандартные вопросы о цене, скидках и бонусах, аналогах, комплектации товара, обмене и прочим лучше обратиться по назначению – к продавцу.

Для этого предусмотрена отдельная страница каждого продавца с контактами. Классический вопрос: «А у вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами?» стоит все-таки задавать не службе доставки. Физически невозможно знать характеристики и особенности всех товаров, быть и маркетологом, и психологом, разбираться во всем широком спектре товаров всех зарегистрированных на площадке магазинов. Способ коммуникации с продавцом: онлайн-чат, телефон, отдельная кнопка «сообщение продавцу».

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА

С апреля 2019 года при получении товара единственный документ для предъявления – паспорт. Качество товара можно проверить при доставке и, в случае расхождения с ожидаемым, просто отказаться. При наложенном платеже никаких проблем с возвратом денег априори не возникает. Цены, указанные на сайте, постоянно актуализируются. При заказе цена фиксируется и формируется накладная.

Выгоды участия в проекте «СДЭК-Маркет» для предпринимателей очевидны. Это доступность, возможность использовать готовый ресурс, решение ряда проблем, характерных для любого стартапа. Продвижение вашего магазина в интернете, программирование и оптимизацию, доставку – все возьмет на себя «СДЭК-Маркет».

Для покупателей это удобство – одним кликом приобрести товары как известных массовых брендов, так и уникальные дизайнерские. «СДЭК» старается обезопасить своих покупателей и привлекает к сотрудничеству добросовестных предпринимателей – с каждым заключается договор и проверяются учредительные документы.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«СДЭК-МАРКЕТ»

• ул. Дзержинского, 64/1, т. 8-953-745-33-66, 52-02-02;

• ул. Крупской, 25, т. 8-900-610-25-25, т. 522-288.

Сайт cdek.ru

НАША СПРАВКА

Название «СДЭК» – это аббревиатура. Изначально, в 2008 году, название было полным – «Служба Доставки Экспресс Курьером». Но параллельно работали несколько подобных фирм, в названии которых звучали слова курьер, экспресс и сервис. Покупатели, не особо вникая, ошибались и обращались с одной услугой в разные организации. Поэтому в 2010 году управляющая компания выбрала краткое и звучное название – «СДЭК».

На правах рекламы.