Рязанский сюрприз: впервые финал Российской Дрифт Серии прошел без русских пилотов

25-26 мая автодром Atron International Circuit стал ареной второго этапа 10-го юбилейного сезона Россиийской Дрифт Серии GP. Небесная канцелярия не слишком благоволила пилотам и зрителям рязанского этапа, но испортить праздник автомобильного спорта не смогла. Тысячи поклонников дрифта из разных регионов России, в том числе из Владивостока (!), приехали в наш город, чтобы поддержать своих любимых пилотов.

У команды Fresh Auto традиционно самые симпатичные девушки. Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Гонка получалась по-настоящему международной – в окончательный заявочный лист попал 31 спортсмен из России, Беларуси, Украины, Латвии, Японии и Гонконга. Правда, одному из них – латышу Кристапсу Блушсу – объявить о прекращении борьбы пришлось еще до начала квалификации. Подвел мотор…

В этом году парные заезды организаторы впервые разделили на два дня. В субботу, 25 мая, прошла квалификация (одиночный проезд трассы по заданию судей), которую выиграл пилот из Киева Алексей Головня. Затем настало время парного дрифта – заездов ТОП-32. К этому времени погода заметно испортилась. Дождь, ветер и хмурое рязанское небо превратили прохождение трассы в настоящий розыгрыш лотереи.

Алексей Головня (Киев). Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Больше всего эта стадия запомнилась болельщикам эффектным столкновением с последующим вылетом в защитное ограждение автомобилей Екатерины Седых (Владивосток) и Евгения Григорьева (Москва). Никто из пилотов, к счастью, не пострадал, но бригаде эвакуации автомобилей и маршалам поработать над ликвидациями последствия аварии пришлось изрядно.

Екатерина Седых (Владивосток) давно заслужила признание и у пилотов, и у болельщиков.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Еще одним украшением дня стали противостояния в парах Сергей Сак (Минск) – Евгений Ружейников (Москва) и Дмитрий Нагула (Гродно) – Денис Мигаль (Москва). Первая и вторая попытки в этих парах выявить победителя ни к чему не привели – пилоты ехали очень ровно. Лишь после третьего захода судьи смогли вынести вердикт – причем, так получилось, что пилоты из Беларуси в обоих случаях уступили москвичам. На этом субботние приключения на треке закончились.

Денис Мигаль (Москва). Разворот. ТОП-16.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Такими же суровыми погодными условиями встретил участников и зрителей соревнований и воскресный день. Но разве может остановить дождь кого-то, если на трассе лучшие мировые дрифт-пилоты. И это не пустые слова. Ведь помимо гостей из других государств, на рязанском асфальте сражался и любимец российских болельщиков Георгий Чивчян (Красноярск) – действующих победитель Кубка мира, проводимого под эгидой FIA. Правда, Георгий «сложил оружие» уже на стадии ТОП-16, проиграв дуэль пилоту из Гонконга Чарльзу НГ.

- Сегодня не очень стабильные погодные условия, поэтому у меня не очень стабильная езда получилась, - отметил Чивчян. – Но, думаю, заезд получился красивым и всем понравилось.

Чарльз НГ (Гонконг). Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

После перерыва, предшествовавшего стадиям ТОП-8, ТОП-4 и финальным заездам, дождь наконец-то прекратился. Трасса подсохла, и из-под колес спортивных монстров начали валить привычные клубы дыма.

Наиболее эмоциональными на стадии ТОП-8 получились противостояния Аркадия Цареградцева (Красноярск) и Чарльза НГ, а также Федора Дзежица (Москва) и Тецуя Хибины (Япония). Оба зарубежных пилота вполне могли быть побиты россиянами. Но в случае с Чарльзом именно ему отдали предпочтения судьи после повторного проезда (one more time), а в случае с Дзежицом – тот сам совершил роковую ошибку, обогнав во время заезда своего ведущего, чего делать категорически нельзя.

Чарльз НГ (Гонконг) против Аркадия Цареградцева (Красноярск). Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Противостояние Ильи Федорова (Владивосток) и Дайго Сайто (Япония) осталось за российским пилотом. Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

По всей видимости, положительный исход на этой стадии вдохновил азиатских пилотов, и остановить их уже никто не смог вплоть до финала, где собственно они и встретились. Впервые в истории Российской Дрифт Серии главную награду этапа оспаривали два иностранных спортсмена. Лучшим оказался японец Тецуя Хибино из команды Fresh Auto. Чарльз НГ - второй.

Тецуя Хибино (Япония). Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Спор за третье место. Илья Федоров в роли ведущего. Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Компанию на пьедестале представителям азиатской дрифт-школы составил Илья Федоров из Владивостока, выигравший спор за третье место у Евгения Лосева (Иркутск).

Следующий этап Российской Дрифт Серии пройдет 15-16 июня в Нижнем Новгороде.