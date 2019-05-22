50 вопросов застройщику

При покупке жилья каждому из нас хочется выбрать лучшую, идеально отвечающую нашим требованиям квартиру. Каждый стремится наиболее рационально использовать имеющиеся накопления и не допустить ошибок. Однако опыта в этом вопросе зачастую нет, поскольку приобретать недвижимость приходится нечасто. О чем спросить сотрудников строительной компании, какие пункты договора прочитать с лупой, где слабые места у новостройки – вопросов у потенциального клиента набирается порядочно, но получить ответы на них, увы, может не каждый клиент. У кого-то из покупателей не хватает компетенции, у кого-то – настойчивости. «Комсомолка» решила облегчить задачу своим читателям – мы составили 50 откровенных и каверзных вопросов по самым острым моментам в приобретении жилья и предложили ответить на них рязанским строительным компаниям. Наш вызов принял и не побоялся ответить на все вопросы директор строительной компании «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ НАШЕГО БОЛЬШОГО ИНТЕРВЬЮ ЗДЕСЬ.

ОПЛАТА КВАРТИРЫ: КТО НА САМОМ ДЕЛЕ ОСТАЕТСЯ В ПЛЮСЕ?

– С какими банками сотрудничает ваша компания? Предоставляют ли они для ваших клиентов особые условия по ипотечным ставкам?

– Мы уже очень давно плотно работаем практически со всеми крупными банками. Конечно, клиенты группы компаний «ЕДИНСТВО» получают специальные условия при покупке квартиры.

– Какие варианты оплаты квартиры предлагает ваша компания?

– Вариантов оплаты три: ипотека, стопроцентная оплата, беспроцентная рассрочка. У нас порядка 7 видов рассрочки: с фиксацией цены, без фиксации цены, на полгода, год, по некоторым объектам – более года, оплата частями, с 10-процентным первоначальным взносом.

– Какие дополнительные бонусы предоставляет ваша компания клиентам при покупке квартиры?

– Практически по каждому объекту у нас для покупателей действует система акций и скидок. В настоящее время на сайте компании размещено порядка 20 таких предложений. Мы всегда рады тем людям, которые покупают у нас квартиры и найдем возможность сделать для них приятный сюрприз.

– Действует ли в вашей компании система «одного окна», когда все договоры заключаются непосредственно в офисе компании?

– В нашем центральном офисе клиент заключает договор, оплачивает госпошлину – у нас есть терминалы, установленные по договоренности с банком-партнером. Единственное, если он соглашается на оказание юридических услуг, ему нужно будет съездить к нотариусу и оформить доверенность на представление его интересов в государственных органах.

– Является ли услуга по регистрации ДДУ и права собственности платной для клиентов?

– Сама услуга платная, ее стоимость сообщается клиенту при заключении договора, также клиент должен заплатить госпошлину.

– Доступна ли клиенту вашей компании самостоятельная регистрация сделки без использования услуг застройщика?

– Договор участия регистрируется в присутствии двух сторон, в связи с чем клиент должен будет явиться по первому вызову в установленное место. Если работу со сделкой проводим мы, то все процедуры будут совершены максимально безопасно и оперативно.

– Предоставляет ли компания клиентам возможность продать приобретенную квартиру до ввода дома в эксплуатацию по договору уступки права требования?

– Конечно. Человек не раб приобретаемого имущества в случае, если он решил с ним расстаться на этапе строительства и перепродать квартиру. Главное, чтобы квартира была полностью оплачена.

Перед тем как дом вводится в эксплуатацию, клиентов приглашают на процедуру предварительного осмотра.

ВЫБИРАЕМ КВАРТИРУ: ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ЗАСТРОЙЩИКИ?

– Как отличить жилье комфорт-класса?

– Есть несколько критериев. Например, наличие закрытой и охраняемой территории, планировочные решения самих квартир, подземный паркинг, ландшафтный дизайн прогулочных зон, какие-то дополнительные опции для жильцов. Могу привести наглядный пример – жилой комплекс «Современник». В этом ЖК мы соединили все опции комфорт-класса – большая закрытая территория, двор без машин, большой подземный паркинг, IP-домофон, пруд на территории жилого комплекса и др.

– Некоторые компании делают наценку на квартиры за красивый вид из окна. Как вы полагаете, нужно ли доплачивать за него?

– Я считаю, что нет. Красивый вид из окна – это приятный бонус, который, несомненно, влияет на покупку квартиры. Но он не должен быть определяющим фактором. Руководствоваться нужно отнюдь не этим параметром. Важно смотреть на другие вещи, такие как инфраструктура, наличие закрытой территории, удаленность от центра и другие параметры.

– Какие виды жилья (и типы квартир) вы предлагаете своим клиентам?

– Это как квартиры, так и таунхаусы в жилом комплексе «Красная горка». Если говорить про планировки, то это, конечно, смарт-квартиры. В последнее время мы обращаем внимание покупателей на необычные планировочные решения, например, в жилом комплексе «Овация» есть, на мой взгляд, интересные квартиры, в которых предусмотрена отдельная ванная комната с выходом в жилую комнату. В ЖК «Мичурин» на первом этаже несколько квартир с отдельным выходом на террасу во дворе. Я думаю, что именно такие эксклюзивные решения привлекают потребителя.

– Внедряете ли вы смарт-технологии?

– Конечно, почти во всех наших жилых комплексах есть смарт-квартиры, в которых за счет большой кухни-гостиной и просторной спальни, можно создавать разные варианты планировки квартиры. Одно из главных преимуществ наших смарт-планировок в том, что в квартирах нет нефункциональных зон. По сути, по цене стандартной «однушки» клиент получает «двушку» или «трешку» с просторной гостиной и двумя полноценными спальнями. Наши жильцы могут выбрать более компактную квартиру без ущерба для комфорта и, главное, для своего кошелька.

– Предлагаете ли вы своим клиентам квартиры с отделкой?

– На данный момент только в двух жилых комплексах есть услуга покупки квартир с отделкой – это ЖК «Королев» и «Видный». Мы предлагаем на выбор 3 варианта отделочных решений, также клиент может сам скорректировать проект и внести свои изменения, мы ни в чем его не ограничиваем.

– Сейчас люди часто предпочитают покупать жилье с мебелью. Предоставляет ли ваша компания такую возможность своим клиентам?

– Пока мы не заметили такую тенденцию. Но, безусловно, если наши клиенты будут высказывать такие пожелания, то мы готовы будет следовать новым трендам.

– Какие основные строительные материалы и технологии применяются на ваших объектах?

– Их так много, что не хватит и всей газеты, чтобы все описать. Скажу лишь, что самые передовые технологии применяются при строительстве наших ЖК. Это и строительные материалы от ведущих мировых и отечественных производителей и оборудование, отвечающее самым жестким требованиям.

– Согласно нормам, на лоджиях в квартирах, начиная с шестого этажа, должны оборудоваться противопожарные простенки и люки. Какие у вас предусмотрены меры безопасности?

– Все наши объекты возводятся в строгом соответствии с нормами противопожарной безопасности и в обязательном порядке оснащаются всем необходимым оборудованием.

– Жители старых домов часто жалуются на центральное отопление. Каким образом отапливаются ваши дома? Защищены ли ваши дома от перебоев электричества?

– Все наши дома имеют либо индивидуальное (газовые котлы в каждой квартире), либо автономное отопление (индивидуальная котельная или котельная на группу домов). Все дома имеют центральное электроснабжение.

– Как в вашей компании решается вопрос безопасности оборудования и его гарантийного обслуживания?

– Согласно действующему законодательству, мы несем гарантийные обязательства: 5 лет на несущие конструкции, 3 года на оборудование.

ДВОРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ: КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОР?

– Во многих жилых комплексах вы используете стиллобаты. С какой целью это делается?

– Это используется в двух направлениях. Первое – безопасность жильцов, то есть таким образом затрудняется доступ посторонних лиц во двор и ограничивается движение автотранспорта для безопасности детей. Второе – увеличивается дворовое пространство, это позволяет нам использовать большую площадь под дворовые элементы.

– Какое оборудование используется на ваших детских площадках? В какой мере они безопасны?

– Наша группа компаний уделяет большое внимание развитию подрастающего поколения. Для маленьких жильцов жилых комплексов мы возводим многофункциональные и современные детские комплексы. Нам важно, чтобы ребенок узнавал окружающий мир свободно, легко и безопасно, поэтому мы работаем с поставщиками, которые реализуют самые современные игровые площадки. Во главу угла мы ставим комфорт детей, поэтому все площадки оснащены специальным напольным покрытием, а сам игровой комплекс разработан с учетом всех норм и требований.

– Как вы решаете проблему парковки в новых ЖК (особенно в тех, где большое количество квартир)?

– Каждый наш жилой комплекс оснащен необходимым по действующим в Рязани нормативам количеством парковочных мест. Более того, порядка десятка ЖК имеют и специальные парковочные пространства (подземные и наземные паркинги).

– Как вы считаете, нужно ли на территории дворов организовывать раздельный сбор мусора?

– Безусловно, мы поддерживаем эту идею.

– Занимаетесь ли вы озеленением дворовой территории в своих ЖК?

– Проектируя жилой комплекс, мы всегда учитываем важность озеленения придомовой территории. Могу сказать точно, что на введенных в этом году в эксплуатацию ЖК, уже начались такие работы.

– Какие вы предоставляете условия для людей с ограниченными возможностями?

– Практически каждый наш жилой комплекс оснащен специальными подъемниками для удобства маломобильных групп населения.

Покупатель квартиры может сделать ремонт сам, а может заказать отделку в ГК «ЕДИНСТВО». На данный момент услуга покупки квартир с отделкой предусмотрена в ЖК «Королев» и «Видный».

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА: КАК ОТСТОЯТЬ СВОЮ ПРАВДУ В СУДЕ?

– Может ли клиент заказать перепланировку в своей квартире, пока дом строится?

– В некоторых жилых комплексах на определенном этапе строительства предоставляется такая услуга. Учитывая серьезные требования градостроительных технических регламентов каждый случай рассматривается индивидуально.

– Каким образом компания информирует своих жильцов о том, какое оборудование они получают в пользование при въезде в квартиру?

– На нашем сайте в карточке каждой квартиры есть перечень того, что ждет жильцов после ввода дома в эксплуатацию.

– Есть ли в вашей компании отдел технического контроля и что именно он контролирует?

– Каждый застройщик заключает специальный договор строительного контроля с организацией, имеющей право на осуществление строительного надзора, и обеспечивает соблюдение застройщиком всех требований.

– Могут ли участники долевого строительства получить допуск на территорию строящегося объекта для просмотра приобретенной квартиры на разных этапах строительства?

– В силу законодательства нахождение посторонних людей на объекте запрещено. Чтобы клиенты были в курсе дел, мы ежемесячно выкладываем фотоотчеты, раз в квартал делаем видеодайджесты – обзоры того, что построено, какие виды работ были проведены, потому что даже при визуальном осмотре клиент не всегда четко понимает, какие изменения произошли.

– Как происходит принятие клиентом построенной квартиры? Как клиент может выявить недостатки и указать на них?

– В момент приемки от компании присутствует специалист нашей компании, закрепленный за этим объектом – прораб. Он проводит краткую экскурсию и отвечает на все технические вопросы. Клиент во время приемки получает акт осмотра, в котором он в письменном виде может зафиксировать все пожелания и возражения. Один экземпляр он забирает с собой, другой остается прорабу. Собственник может прийти один или пригласить кого-то из родственников, может привести с собой технического специалиста с соответствующими приборами для измерения стен-полов. Мы против этого не возражаем. Если у клиента нет претензий, то он подписывает акт, куда вписываются все показания счетчиков – вода, газ, электричество.

– С какими требованиями, заявленными в судебном порядке, обращались к вам потребители?

– Случаев бывает много: от мелких принципиальных вопросов, когда застройщик считает, что он прав, и у людей есть своя позиция, до каких-то курьезных ситуаций. Чтобы сделать это, мы обязаны пройти судебную процедуру. Что касается недостатков: если мы в год передаем порядка трех тысяч квартир, то судов по недостаткам у нас по пальцам перечесть. Все вопросы стараемся решать в рамках претензионной работы с клиентами.

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