50 вопросов застройщику

При покупке жилья каждому из нас хочется выбрать лучшую, идеально отвечающую нашим требованиям квартиру. Каждый стремится наиболее рационально использовать имеющиеся накопления и не допустить ошибок. Однако опыта в этом вопросе зачастую нет, поскольку приобретать недвижимость приходится нечасто. О чем спросить сотрудников строительной компании, какие пункты договора прочитать с лупой, где слабые места у новостройки – вопросов у потенциального клиента набирается порядочно, но получить ответы на них, увы, может не каждый клиент. У кого-то из покупателей не хватает компетенции, у кого-то – настойчивости. «Комсомолка» решила облегчить задачу своим читателям – мы составили 50 откровенных и каверзных вопросов по самым острым моментам в приобретении жилья и предложили ответить на них рязанским строительным компаниям. Наш вызов принял и не побоялся ответить на все вопросы директор строительной компании «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев.

ПОДХОДЫ К РАБОТЕ КОМПАНИИ: КАК ОТЛИЧИТЬ ГРАМОТНОГО ЗАСТРОЙЩИКА

– Сейчас на первичном рынке недвижимости представлено много строительных компаний. Как покупателю сориентироваться и выбрать ту, которая качественно строит и не обманывает со сроками сдачи?

– В первую очередь, необходимо обратить внимание, какой объем возводится строительной компанией, а также уточнить, сколько она имеет «за плечами» сданных в сроки объектов. Тогда будет понятен и опыт, и будущие планы застройщика. Кроме того, большое значение имеет репутация застройщика. О ней можно узнать из публикаций в СМИ и ознакомиться с отзывами о компании в соцсетях.

– Какие документы обязан предоставить застройщик клиенту по интересующему его жилому объекту?

– Все зависит от того, заключил ли договор клиент или нет. Если договор заключен, то застройщик обязан предоставить по запросу любую информацию, касающуюся проекта строительства и информировать о ходе строительства. Если же клиент еще не определился и не заключил договор, то прямой обязанности у нас предоставлять информацию нет, но вся интересующая информация есть в открытом доступе на сайте – наш.дом.рф.

Антон Воробьев.

– Почему вы строите дома во всех районах города?

– Мы строим дома в каждом районе, потому что нам важно предложить клиенту как можно больше вариантов для покупки. Причем в каждом районе города мы предлагаем жилье разного уровня. Это могут быть как дома бизнес-класса, комфорт-класса, так и эконом.

– Почти у всех ваших домов громкие имена. С чем это связано?

– Мы считаем, что гордость за знаменитых людей должна быть сопоставима с гордостью за дом, в котором ты живешь.

– Строит ли ваша компания дома в экологически чистых районах города?

– Конечно. Выбирая площадку для застройки, мы всегда учитываем экологическую обстановку в данном районе.

– Как вы поступаете, если в районе, где вы собираетесь строить, дефицит социально важных учреждений?

– Совместно с областной и городской властью продумываем места размещения необходимых объектов и принимаем участие в разработке проектной документации и выделении необходимых земельных участков.

– Как у вас организована программа «Трейд-ин»?

– Уже несколько лет мы реализуем программу «Трейд-зачет: старое на новое»*. Суть программы заключается в том, что клиент выбирает квартиру, бронирует ее на срок до трех месяцев (при этом для него фиксируется цена), затем с помощью партнеров программы агентств недвижимости реализует свою квартиру.

– Какое жилье могут сдать в «Трейд-ин» ваши клиенты – квартиры, комнаты в общежитии, дачные дома?

– На данный момент программа распространяется только на квартиры.

ДОГОВОР ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ: ЕСТЬ ЛИ МЕСТО УЛОВКАМ И ШТРАФАМ?

– Как ознакомиться с условиями договора участия в долевом строительстве (ДДУ), который ваша компания заключает с клиентами?

– Это можно сделать двумя способами. Первый – открыть данный документ на сайте нашей компании. Образцы договоров на покупку любого вида недвижимости, которую мы строим, в том числе договора долевого участия, размещены в разделе «Вопрос-ответ». Второй – прийти в офис нашей компании, где специалисты отдела продаж подробно проконсультируют по всем условиям договора. Третий – прийти в отдел продаж непосредственно на наших объектах. Там также специалисты готовы ответить на все интересующие вопросы.

– Включены ли в ДДУ какие-либо дополнительные услуги (например, юридическое сопровождение), оказываемые застройщиком, и можно ли отказаться от них?

– На сегодняшний момент дополнительных услуг, которые оказывает застройщик, у нас нет. Человек заключает договор и видит стоимость квартиры и понимает, что он покупает квартиру именно за ту сумму, которая прописана – не больше и не меньше. В качестве дополнительных услуг мы, как правило, предлагаем человеку помощь в регистрации договора долевого участия и соответственно, дальнейшее взаимодействие как с кадастровыми инженерами, так и с кадастровой палатой по постановке объекта на кадастровый учет.

– Может ли клиент попросить сделать перепланировку, оборудовать теплые полы и так далее?

– Да, теплые полы можно сделать в квартирах наших жилых комплексов. Что касается перепланировки – то мы скорее делаем «пере-устройство». Т.е. небольшие изменения – замена фурнитуры, окон и т.д. Какие-то более серьезные изменения мы рассматриваем в индивидуальном порядке. Но опять же эти услуги – совершенно иной этап взаимоотношений между дольщиком и застройщиком.

– Есть ли в вашем договоре пункт о том, что при получении построенной квартиры клиент обязан оплатить авансом коммунальные услуги?

– В соответствии с жилищным законодательством способ управления многоквартирным домом и управляющей компании после его введения в эксплуатацию выбирают собственники жилья. После подписания акта приема-передачи собственники самостоятельно принимают это решение и вопрос оплаты коммунальных услуг обсуждают непосредственно с УК.

Деньги за квартиру застройщик получает после того, как клиент подписал договор долевого участия, оплатил госпошлину, и договор зарегистрировали через МФЦ.

– Но ведь после сдачи дома собственники не сразу принимают решение о выборе УК?

– В силу действующего законодательства застройщик обязан в течение 5 дней после ввода дома в эксплуатацию передать дом в обслуживание управляющей компании, имеющей соответствующую лицензию. В последующем администрация города может предложить жильцам дома на конкурсной основе выбрать организацию, которая в будущем будет заниматься обслуживанием дома, или собственники самостоятельно принимают решение о выборе УК.

– Является ли по договору разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию подтверждением качества, передаваемого участнику долевого строительства жилого и/или нежилого помещения?

– Выданное застройщику разрешение на ввод в эксплуатацию подтверждает, что объект построен в соответствии с проектом и по нему выполнены все предусмотренные работы. Что касается качества конкретного помещения – квартиры, кладовки, машиноместа, то в данном случае единственным документом, подтверждающим отсутствие возражений, является подписанный с двух сторон – застройщиком и дольщиком – акт приема-передачи квартиры. Ставя подпись в нем, покупатель соглашается, что получает именно то, что он выбрал, что было указано в ДДУ и что у него претензий по качеству нет. Но мы несем гарантийные обязательства в течение пяти лет по всем конструктивным элементам и в течение трех лет по инженерному оборудованию передаваемого объекта недвижимости.

– Какие штрафные санкции по отношению к клиенту предусмотрены в договорах?

– Ответственность участника долевого строительства предусмотрена ФЗ-214 и описана в договорах, чтобы участники помнили о ней и стремились должным образом исполнять свои обязательства. В свою очередь, если застройщик нарушит установленный договором срок передачи квартиры или построит не то, что указано в проекте, он несет финансовую ответственность перед клиентом. В договоре указывается конкретная дата, до которой мы обязаны передать квартиру или любое другое помещение нашему клиенту. Тут важно различать два срока – срок сдачи в эксплуатацию объекта и передачи непосредственно клиенту. Мы можем сдать объект в эксплуатацию 31 декабря, а передача будет идти до 30 июня следующего года. Все наши дома являются крупными, и не все собственники приходят после надлежащего уведомления о необходимости подписать акт. Поэтому любой застройщик оставляет себе срок на передачу – в зависимости от объема дома от трех до девяти месяцев после ввода в эксплуатацию.

– На каких условиях подлежит изменению цена ДДУ при отклонении фактической площади квартиры от проектных показателей в большую или меньшую сторону?

– Такие случаи у нас, естественно, бывают. Никогда и никто еще не построил ни одного дома, в котором площади полностью бы сходились с проектом. Отклонения в ту или иную сторону есть – как правило, происходит уменьшение или увеличение на 0,2-0,6 кв. м, реже, когда разница получается около одного квадратного метра.

Но договором долевого участия нашей компании предусмотрено, что участник при подписании договора может ознакомиться и согласиться с тем, что если площадь квартиры будет отличаться в меньшую сторону от заявленной, которую он оплатил, то мы, исходя из стоимости квадратного метра, возвращаем человеку эту сумму. Если квартира построена по размерам чуть больше проекта, то клиент обязан доплатить. На этот пункт в обязательном порядке обращают внимание клиентов менеджеры нашего отдела продаж, чтобы человек на этапе заключения договора знал, что в случае необходимости придется произвести доплату.

Перед тем как дом вводится в эксплуатацию, то есть, когда завершены все строительные работы на объекте, мы запускаем процедуру предварительного осмотра и приглашаем клиентов. Они осматривают квартиру, фиксируют показания счетчиков, видят достоинства и недостатки квартиры, чтобы на момент подписания акта приема-передачи все проблемы устранены и человек получал абсолютно готовый объект. Мы вручаем каждому нашему клиенту сообщение о готовности дома, где подробно прописываем порядок действий и контактные данные, чтобы можно было уточнить информацию и задать вопросы. За период между предварительным осмотром и подписанием акта мы обрабатываем и анализируем претензии и, в случае их обоснованности, удовлетворяем требования. И на момент подписания акта человек приходит уже, зная свою квартиру и, соответственно, имея информацию об устранении всех недостатков, которые в период строительства возникали.

Чтобы клиенты были в курсе дел, специалисты компании ежемесячно выкладывают фотоотчеты, раз в квартал делают видеодайджесты – обзоры того, что построено, какие виды работ проведены.

– Привязана ли цена договора к курсу рубля по отношению к иностранным валютам?

– Цена за квадратный метр зависит от себестоимости строительства, локации объекта и дополнительных опций. В целом, основным фактором, который влияет на стоимость продажи квадратного метра, является себестоимость возведения этого квадратного метра, которая складывается из затрат на строительство, затрат на приобретение земельного участка и разработки разрешительной документации и постоянных затрат застройщика, например, заработная плата, использование машин, механизмов. Иными словами, стоимость находится на уровне рыночной. С нового года ставка НДС выросла на 2 % – это автоматически увеличило стоимость строительных материалов, которые мы приобретаем. Плюс ко всему увеличилась транспортная составляющая, стоимость топлива выросла, и перевозки подорожали. Это и курсовая разница – курс доллара и евро привязан к стоимости импортного оборудования и материалов, которые мы приобретаем. На стоимости отразится и привлечение банковского финансирования, которое будет с 1 июля 2019 года: цена за квадратный метр предположительно увеличится от 10 до 15 % как минимум.

– Заключаются ли в отношении строящихся объектов предварительные сделки по бронированию с условием оплаты части стоимости помещения авансом?

– Нет, это незаконно. Наша компания любую понравившуюся клиенту квартиру бронирует абсолютно бесплатно. За период бронирования – от 3 до 5 дней, если человек не планирует использовать заемные средства, и до недели, если человеку необходимо оформить ипотеку, три месяца по программе «Трейд-зачет».

– Когда происходит оплата по ДДУ?

– При подписании договора клиент обязан оплатить государственную пошлину за регистрацию ДДУ. Также мы готовы обеспечить юридически грамотное и безопасное ведение сделки в целях экономии времени самого клиента. Фактически квартиру человек оплачивает после того, как подписал договор, оплатил госпошлину, мы сдали договор на регистрацию через МФЦ, и договор зарегистрировали, только после этого мы имеем право принимать от него деньги на счет застройщика.

– Каков график работы офисов вашей компании? Можно ли посетить их до или после обычного рабочего дня, в выходные, праздничные дни?

– Центральный офис компании работает с 8 утра до 7 вечера с понедельника по пятницу, в субботу особый график работы – с 9 утра до 14:00. Мы проводили анализ времени посещения наших офисов и пришли к выводу, что клиентам удобнее заходить до начала рабочего дня, и сдвинули график с 9 на 8 утра. Также у нас работает колл-центр, специалисты которого отвечают по будням с 8:00 до 22:00, в субботу с 9:00 до 19:00, в воскресенье – с 10:00 до 18:00 часов по телефону 900-700.

– В офисе на объекте можно только посмотреть квартиру или можно сразу подписать договор?

– Нет, договор можно заключить только в центральном офисе. Мы приняли решение, что такую дорогостоящую покупку нужно делать в подобающих условиях. В офисах на объектах можно проконсультироваться, получить подробную информацию, увидеть сам объект, его расположение, забронировать понравившуюся квартиру.

НАША СПРАВКА

Более 34% в общем объеме жилья, введенного в эксплуатацию в Рязани, приходится на ГК «ЕДИНСТВО».

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*В программе «ТРЕЙД-ЗАЧЕТ» принимают участие все жилые комплексы, которые находятся на стадии строительства. На жилые комплексы, которые сданы или находятся в процессе сдачи, данная программа не распространяется, кроме ЖК «Красная Горка» и «Легенда». Партнерами группы компаний «ЕДИНСТВО» являются агентства недвижимости «Удачный выбор», УК «Центральное агентство недвижимости» (ЦАН), Единый Городской Центр Недвижимости (ЕГЦН). При заключении договора участия в долевом строительстве по программе «ТРЕЙД-ЗАЧЕТ» действительны цены без учета скидок, акций и спецпредложений. Первоначальный взнос по программе «ТРЕЙД-ЗАЧЕТ» не менее 70 %.

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