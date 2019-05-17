В Рязани в колонне «Бессмертного полка» проследовали шесть автомобилей УАЗ­-«Патриот»

9 мая в Рязани, как и во многих городах России, а также всего мира, в рамках празднования Дня Победы по Первомайскому проспекту проследовала многотысячная людская колонна «Бессмертного полка». Официально датой создания этого поистине объединяющего движения принято считать 2012 год. Именно тогда томские журналисты сформулировали основные принципы памятного мероприятия и провели шествие. Рязанская земля оказалась одной из первых, кто откликнулся на инициативу сибиряков.

Шествие "Бессмертного полка" также на автомобилях УАЗ открывали ветераны войны.

43 000 В ПОЛКУ

Год от года «под знамена» «Бессмертного полка» в Рязани вставало все больше и больше горожан. Их не пугала ни холодная погода, ни возможные ливни и грозы. В 2019 году шествие собрало рекордные 43 000 человек. Непобедимое войско с портретами своих Героев начало движение от площади Победы и, проделав путь в два километра 300 метров по главному проспекту города, окончило поход памяти на Соборной площади. Многие из участников по традиции после заходили в храмы Рязанского кремля, чтобы поставить на канун свечи об упокоении солдатских душ.

В Рязани в колонне «Бессмертного полка» от площади Победы до площади Ленина проследовали шесть внедорожников УАЗ-«Патриот». Эта инициатива крупнейшей автомобильной компании Рязанской области не носит рекламного характера (именно поэтому название не фигурирует в публикации). Как отмечают в руководстве холдинга, участием техники они просто хотели, чтобы «Бессмертный полк» в нашем регионе отличался от других регионов, был более красочным и запоминающимся. И действительно, нигде – ни в России, ни за рубежом – автомобили не «идут» бок о бок с людьми. Гражданские автомобили, гражданские люди – но и те, и другие по зову Родины в любую секунду готовы отправиться к рубежам, чтобы охранять нашу независимость и право на жизнь.

В Рязани под знамена "Бессмертного полка" встали 43 000 человек.

Автомобили УАЗ были выбраны не случайно. В начале Великой Отечественной войны руководством страны было принято решение об эвакуации из Москвы завода ЗИС. Автосборочное производство перенесли в Ульяновск. Первые эшелоны прибыли к берегам Волги в октябре 1941 года, а уже к маю 1942 года сотрудники предприятия наладили выпуск автомобилей ЗИС-5В. Летом того же сорок второго предприятие выпускало 30 грузовиков в сутки! Эти машины стали одним из символов Победы! В дальнейшем грузовики ЗИС уступили на заводском конвейере место газикам (здесь начали собирать ГАЗ69, получивший в народе ласковое прозвище «козлик»). Ну а в 1972 году с конвейера сошел первый УАЗ469.

ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

За рулем автомобилей УАЗ, двигавшихся в колонне «Бессмертного полка» находились водители-инструкторы автошколы ВОА (Павлова, 22). Каждый в автошколе счел за честь быть частью грандиозного праздника, но вакантных мест за рулем было только шесть, поэтому руководству автошколы пришлось проводить жесткий конкурсный отбор. На парад попали самые достойные люди, профессионалы своего дела. Компания «Альтернативные системы» совершенно бесплатно оклеила автомобили праздничными наклейками.

В этой бескорыстности – тоже можно проследить силу нашего народа и преклонение перед святой памятью предков.

Отметим, что автомобили УАЗ уже третий год подряд выходят на памятный марш. Также третий год подряд в колонне рядом с обычными людьми идет губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он несет портрет своего дедушки Алексея Николаевича Никитина.

Алексей Николаевич Никитин был призван в РККА из Калуги, воевал сапером. Участвовал в знаменитой операции «Подкоп на Зайцевой горе», когда под оборонительные сооружения неприятеля по подкопу было заложено 25 тонн взрывчатки. Окончил войну красноармеец Никитин в Кенигсберге.

Губернатор Николай Любимов со своей супругой Оксаной в колонне "Бессмертного полка".

Впрочем, не один губернатор прошел в колонне «Бессмертного полка» рядом с обычными рязанцами. Здесь же можно было видеть и депутатов областной и городской Думы, региональных министров и представителей городской администрации. В этом и красота «Бессмертного полка», в этом его объединяющая сила – нет никаких VIP-мест. Лишь один маршрут, который нужно пройти, чтобы еще, как минимум на год, обессмертить своих Героев.

P.S. Руководство крупнейшей автомобильной компании Рязанской области и в последующем планирует поддерживать акцию «Бессмертный полк» участием в ней легендарных советскороссийских внедорожников.