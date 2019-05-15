2019-05-15T12:47:38+03:00
Звезды

Появился полный план мероприятий на «Ночь музеев» в Рязанской области

Министерство культуры подготовило более сотни тематических экспозиций
Александр РАДЫГИН
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18 и 19 мая музеи Рязанской области будут работать вечером и ночью.18 и 19 мая музеи Рязанской области будут работать вечером и ночью.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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18и 19 мая музеи и другие учреждения культуры Рязанской области будут работать и вечером, и ночью, сообщает региональное министерство культуры. К этим дня подготовлено более 100 тематических мероприятий. Так как 2019 год в России объявлен Годом театра, многие экспозиции и мероприятия будут посвящены этой тематике.

План мероприятий, приуроченных к Всероссийской акции «Ночь музеев-2019»

ИСТОЧНИК KP.RU

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