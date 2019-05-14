Глава города Касимова Галина Абрамова: Память о войне – это наша совесть – она передается на генном уровне

Как ручейки и мелкие речушки вливаются в полноводный поток, так и люди из разных районов Касимова 9 мая сливались в человеческую реку, которая протекла единым целым от стелы героев-касимовцев до площади Победы. В колонне и молодежь, и люди постарше: в руках портреты тех, благодаря ратному подвигу которых мы и появились на свет.

Вечный огонь как олицетворение вечной памяти.Фото: Павел АВЕРИН

«Главное, чтоб не было войны...»

Бессмертный полк в Касимове – это не разовая акция. Настоящая, а не для галочки, патриотическая работа проводится круглый год. На постоянной основе реализуется комплекс мер, направленных на системную помощь ветеранам в решении социально–бытовых проблем.

Специально для людей старшего поколения городские власти организовали и постоянно работают в четырех социально–значимых направлениях: «Санаторий на дому», «Социальный туризм», «Шаговая доступность», «Клуб «Фабричные девчата». Касимовским комплексным центром социального обслуживания населения реализуется пилотный проект «Создание и внедрение комплекса мер по долговременному уходу». В этом году проведен текущий ремонт жилья двум ветеранам Великой Отечественной войны: Юрию Михайловичу Халдееву и Павлу Петровичу Кибертову.

– Патриотическое воспитание в Касимове это системная работа. Бессмертный полк, сам праздник Победы – кульминация. Люди ждут этот день, готовятся к нему целый год, – говорит глава Касимова Галина Абрамова. – За каждым учебным заведением закреплены ветераны войны, труженики тыла, помощь – постоянная. Сыграть это нельзя – можно только почувствовать, пропитаться этим. Пока плачут настоящими слезами подростки, когда они слышат и видят военные истории, можно говорить о том, что память о войне – это наша совесть – она передается на генном уровне.

Венок от полиции Касимова.Фото: Павел АВЕРИН

В преддверии 9 Мая ежегодно проводится марафон «Низкий поклон вам, ветераны!». Средства перечисляют предприятия и организации, учреждения, обычные жители Касимова. На эти деньги в этом году приобретено 300 подарочных наборов для ветеранов войны и тружеников тыла. Представители Касимовской городской Думы, администрации города вручили их каждому по месту его проживания.

– Мы поздравляем ветеранов с военными праздниками, днями рождения, и я обратила внимание на такой момент, что молодежь еще может посетовать: у нас того нет, сего нет. У ветеранов одно желание – только бы не было войны, – подчеркнула Галина Ивановна.

Память павшим и слава живым...Фото: Павел АВЕРИН

В ходе подготовки к празднованию Дня Победы в Касимове выполнен косметический ремонт стелы героям–касимовцам, на мемориале Победы. Памятники героям Советского Союза и России – уроженцам Касимова – круглый год поддерживаются в хорошем состоянии. Это же можно сказать и обо всех воинских захоронениях на территории города.

– Мой дед прошел всю войну – в 1942 году пропадал без вести на фронте – он никогда не рассказывал об этом. Я об этом узнал только тогда, когда он умер в 86 лет. Рассказывал дед о битве на Курской дуге, как попал в окружение, уже в конце своей жизни рассказал, как освобождал Кенигсберг – он немногословен был, когда это касалось войны, – именно такой след оставила Великая Отечественная в семье и. о. главы городской администрации Касимова Вячеслава Гущина.

«Этот праздник нас всех объединяет»

Возглавляют колонну Бессмертного полка касимовские юнармейцы, за ними вслед печатают шаг сотрудники межмуниципального отдела полиции, руководство города представлено в полном составе. Касимовцы пришли на праздник целыми семьями.

В руках у Ксении Петровой – портрет настоящего воздушного аса со звездой Героя Советского Союза на груди. Родился Александр Васильевич Покликушкин в Москве, но вся его жизнь была связана с Касимовской землей.

– Это старший брат моего прадедушки, – рассказала о своем героическом родственнике школьница. – Погиб 13 марта 1945 года, до этого он сбил около семидесяти вражеских самолетов.

В Гусь-Железном установлен памятник Покликушкину, его именем названа улица. За памятником тщательно ухаживают местные школьники.

На фотографии, которую держит в руках Валентина Михайлова, ее отец со своим братом, который погиб в 1942 году. Отец же дошел до Германии, был ранен.

– Так с осколком и дожил до 73 лет, – добавляет Валентина Николаевна. – Причин, почему я сюда прихожу, сразу несколько. Первое – это память о фронтовиках; второе – это гордость за то, что они отвоевали для нас мир. Песни поют, а мне обидно, что они их не слышат...

– Это праздник, который нас всех объединяет, – у и. о. замглавы городской администрации по социальным вопросам Нины Никитиной тожественно-приподнятое настроение. – Я рада, что в Касимове он проводится на высоком уровне. Этот бесконечный людской поток Бессмертного полка говорит о многом. Это генетический код, наша история, поэтому заставить кого–то участвовать в этом событии практически невозможно. Отрадно, что из года в год акция инициируется общественниками, а власти к ней активно подключаются.

В каждой семье - свой герой.Фото: Павел АВЕРИН

Несколько в стороне – молодые ребята–строители из Узбекистана, по–русски говорят с трудом. С интересом наблюдают за происходящим, но о Великой Отечественной знают хорошо:

– Здорово в России 9 Мая, все торжественно происходит, у нас такого нет – чтобы вот так, с портретами. Но в этот день мы обязательно ходим на кладбище к своим погибшим близким.

Война закончилась еще не для всех...

Среди участников Бессмертного полка семья Гельман. Для них самая кровавая в истории человечества война еще не закончена. В руках мужа и отца, Дмитрия, портрет деда по материнской линии. На нем он – бравый подполковник артиллерии.

– Начинал войну обычным рядовым, – рассказывает глава семейства. – При переправе реки он отличился – убил фашистского снайпера, что позволило нашим войскам форсировать водный рубеж с малыми потерями. Командование поощрило инициативного солдата, дед решил посвятить себя армии. Дослужился до подполковника.

Жена и мама Мария – в окружении сыновей Максима и Никиты.

– Максим несет фото, на котором мой прадед вместе с его сыном, – чувствуется, что молодая женщина взволнована. – Сын прошел всю войну и закончил ее в Берлине. А вот прадед пропал без вести в июле 43 года на Курской дуге. До сих пор никаких сведений о нем нет – где мы только ни искали. Поэтому война для нашей семьи еще не закончилась…

Военные люди знают, что такое война.Фото: Павел АВЕРИН

Большинство солдат той Великой Отечественной ушли из своих домов, чтобы больше никогда в них не вернуться. Но они не уйдут из памяти теперь уже своих правнуков, ведь «нет в России семьи такой, где ни памятен был свой герой». Человек жив до тех пор, пока жива память о нем, и в нашей стране никогда не было высшей чести, нежели «положить жизнь свою за други своя». Поэтому и становится с каждым годом все более многочисленным людской поток Бессмертного полка. В этом году в Касимове в его составе прошли более 10 тысяч человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава муниципального образования город Касимов Галина Ивановна Абрамова:

Очень важно, что акция «Георгиевская ленточка» проходит в детских садах. Я видела фотографии, на которых изображен момент, когда трехлетним детишкам прикрепляют ленточку и объясняют, что это такое и зачем. Сегодня я обратила внимание, что очень много детей присутствует, и, что самое главное, они ведут себя так, как надо вести себя на этом празднике: серьезные, сосредоточенные. Они и песни с утра уже поют военные.