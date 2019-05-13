Групповой турнир на кубке «Русской кожи» близится к завершению

Очередные длинные выходные позволили провести не два, а сразу три тура на розыгрыше кубка. Некоторые команды, уже отчаявшись на выход в следующий этап, и стали играть спустя рукава. Другие же, стали решать иные задачи – выход в плей-офф с более высокого места, что в последующем может дать определенные преимущества.

Золотой кубок

Футболисты «Реставрации» дважды выходили вперед по ходу встречи, но не смогли удержать победный счет. На последних минутах усилиями Алексея Аникеева «Мэдисон» отыгрался 2:2. Дубль Максима Анисимова принес «МФК Азард групп» победу 2:1 над «Эрой». Футболисты «Автоимпорта» отправили в ворота «Компании Апельсин» сразу шесть безответных мячей, хет-триком отметился Сергей Барков. «РНПК» отпраздновал дебютную победу в матче против «ГРПЗ» - 2:0.

Серебряный кубок

«Универсал» и «Академия» выдали невероятный футбольный спектакль. По ходу второго тайма благодаря хет-трику Кирилла Богданова «Академия» отыграла три мяча отставания, но на последних минутах Александр Бурлаков принес «Универсалу» победу 5:4. Игроки «Nova Technology» после перерыва дважды поразили ворота «МФК Альбион», в итоге отпраздновав победу 2:0. «РФМУ» отправил три безответных мяча в ворота «Стандарта 12», а «Иномарка 62» добыла волевую победу над «Спецкомплектом-Б» 2:1. «РНПК 2» трижды выходил вперед, но удержать победное преимущество не смог - 3:3 в противостоянии с «ГК ПОБЕДА».

«Nova Technology» только во втором тайме смогла додавить «Альбион».

Бронзовый кубок

Артем Барило сразу шесть раз поразил ворота «ФК Кина», и «Комета» отпраздновала победу 10:3. «Континент» не удержал преимущество в матче с «МСЗ Булат» - ничья 1:1. «Мэдисон 2» камня на камне не оставил от обороны «ФК Рязанские сады» 14:1, по пять раз отметились Артем Савин и Даниил Романцов. «Поляны» отправили по мячу в каждом из таймов в ворота «РязГМУ 2», в итоге победа 2:0.

В выходные пройдут завершающие матчи группового этапа в Бронзовом кубке, а в Серебряном и Золотом - 25 мая.

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