«Золотые Звезды» рязанцев светят на расстоянии

В Рязани многие улицы названы именами героев Великой Отечественной войны. То же самое можно наблюдать в районных центрах и селах нашей области – ни один из получивших «Золотую Звезду» не обойден при составлении послевоенной топонимики. Но много ли рязанцев известно за пределами региона? Кем мы можем гордиться, оказавшись в другой части России или даже за рубежом?

САМЫЕ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ ИМЕНА

Иван Земнухов родился в селе Илларионовка Шацкого уезда, а погиб от рук палачей в Краснодоне. На всю страну он стал знаменит после книги и кинофильма «Молодая гвардия» о донбасских подпольщиках. Улицы его имени есть в Новосибирске, Калининграде, Воронеже, Владикавказе, Новокузнецке, Сочи, Йошкар-Оле, Алматы. Памятник Земнухову стоит на «Аллее молодогвардейцев» в Харькове.

Илья Поликахин – герой диорамы «Освобождение Севастополя», где живописцами увековечен его подвиг на Сапун-горе в мае 1944 года. Имя уроженца села Павловское Милославского района в новом веке выложили золотыми буквами в зале славы московского Парка Победы, а также поместили на таблички вдоль одной из улиц города Железнодорожный Московской области.

Илья Поликахин бросает гранату на диораме «Освобождение Севастополя»Фото: Владимир ФРОЛОВ

Прошедший всю войну инженер-генерал Алексей Прошляков родился в рязанском селе Голенищево. В 1974 году правительство СССР присвоило его имя Тюменскому военно-инженерному командному училищу, а уже в наши дни именем маршала Прошлякова назвали улицу в Москве в районе Строгино.

ПОВТОРИВШИЕ ПОДВИГ МАТРОСОВА

Александр Типанов из села Устье, Алексей Каширин из села Насурово и Александр Фирсов из села Поляки погибли, закрыв собой вражеские пулеметы. Первые двое сделали это на советско-германском фронте, а последний – на советско-японском. Именем Типанова в 1955 году названа улица в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). «Каширинской» именуется железнодорожная платформа в Челябинской области, а кроме этого, небольшие монументы стоят в городке Чебаркуль и около литовского села Ужлуобе (на месте гибели). И наконец, в честь Фирсова названа не только улица во Владивостоке, но и целый поселок Фирсово в Хасанском районе Приморского края с памятником герою.

ВОЕННЫЕ ЛЕТЧИКИ

В 1941 году геройски погиб в небе над Одессой пилот Михаил Асташкин. Он родился в Сасовском районе и командовал эскадрильей истребительного авиационного полка. Свой горящий самолет герой направил на скопление пехоты противника в районе хутора Важный. Его именем названа улица в Одессе.

Евгений Пичугин из пригородной Шумаши сражался с самого начала войны в небе Калинина и Ярославля. В марте 1942 года совершил воздушный таран и выбросился с парашютом, но был расстрелян врагами в воздухе. Именем героя названы улицы в Твери и Владимире.

Василий Ивашкин родился в селе Юшта между Спасском и Шиловым. Воевал летчиком на Карельском фронте, где в мае 1942 года погиб. Его именем названа улица в городе Беломорск.

Алексей Хлобыстов, уроженец Захарова, был летчиком-истребителем, воевал в Карелии, над Волховом и в небе Москвы. Совершил три воздушных тарана, после которых ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Погиб в декабре 1943 года. Его именем названы улицы в Москве и Мурманске. На московской улице Хлобыстова в 1995 году ему поставили памятник.

Именем военного летчика Александра Гридинского, уроженца Шацка, названа улица в городе Гагарин (Гжатск) Смоленской области, хотя погиб герой в 1944 году в небе Молдавии.

Скопинец Борис Гарин, пилот штурмовика, звание героя получил в 1944 году. После войны он работал в министерстве лесной промышленности Украинской ССР, поэтому именем Гарина названа улица в Киеве. Также в советское время его имя носила пионерская дружина в одной из школ абхазского города Сухум.

УЛИЦЫ В СЕРБИИ И ИТАЛИИ

Маршал Сергей Бирюзов, родившийся в Скопине, в годы Великой Отечественной командовал войсками во время наступления на Балканы и освобождения Белграда. Сегодня он считается почетным гражданином болгарских городов София и Бургас, а в Белграде его именем названа одна из центральных улиц.

Есть улица Бирюзова и в Москве – рядом со станцией метро «Октябрьское поле». Повторена эта фамилия на картах Новороссийска, Тюмени, Саратова, Севастополя, Судака, Полтавы, Донецка, Минска, Караганды.

Советский солдат и итальянский партизан Федор Полетаев из села Катино Скопинского района приближал Победу в альпийских горах в Ломбардии. Геройски погиб во время пленения большого подразделения гитлеровцев. В России улицы Полетаева есть в Москве, Липецке, Миассе, Туапсе, а также в украинских Черновцах и Мариуполе, казахстанских Караганде и Темиртау. «Улица Федора» (без фамилии) названа в его честь в Генуе. Кроме того, памятники Полетаеву стоят в итальянских городах Генуе и Канталупо-Лигуре.

Фото из социальной сети: памятник с именем Федора Полетаева в Италии

ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИК

В селе Новобокино Ряжского уезда родился Иван Копенкин. Отслужив в армии пограничником, он жил в Запорожье. Когда грянула война – организовал партизанский отряд и стал сражаться с нацистами в Харьковской и Полтавской областях. Однажды они вышли через линию фронта к своим, но добровольно вернулись в тыл к гитлеровским войскам громить их пути снабжения. Весной 1942 года Копенкин, тяжело раненый, попал в плен и там погиб. В его честь названы улицы в Миргороде и Запорожье.

Владимир Молодцов, уроженец города Сасово, был командиром группы подпольщиков-диверсантов в оккупированной нацистами Одессе и погиб в 1942 году. Он оказался так хорошо законспирирован, что много лет не знали даже настоящую фамилию героя. Улицу в его честь назвали по псевдониму – улицей Бадаева. Улицы были также названы именем Молодцова в Туле и в городе Донской Тульской области, где герой работал на шахте до войны. А вот в Москве его именем названа средняя школа.

СВЕРКАЯ БЛЕСКОМ СТАЛИ

Филипп Лохматиков родился в селе Карцево Клепиковского района. В начале ноября 1943 года его танковый экипаж уничтожил 2 немецких танка и разгромил целую вражескую колонну из нескольких десятков повозок. В начале 1944 года ему присвоили звание Героя Советского Союза. Уже после войны в честь Лохматикова названа улица в Воронеже.

В том же самом Воронеже и в Москве есть улицы Серебрякова. Герой, в честь которого они названы – танкист Андрей Серебряков, получивший свою «Золотую Звезду» еще в советско-финскую войну. В 1942 году он погиб, защищая Воронеж. Недавно в этом городе установлен его бюст.

Дмитрий Фоломеев из деревни Ивановка Сапожковского уезда на танке форсировал Днепр, сражался в Польше и Чехословакии. Его именем назвали улицы в Хабаровске и в райцентре Россошь Воронежской области.

Дмитрия Фроликова из села Красное прекрасно знают в Беларуси. Секрет прост – его танк «Т-34» занимает постамент перед Домом офицеров в Минске. Экипаж Фроликова одним из первых ворвался в город при его освобождении 3 июля 1944 года. Теперь его именем названы улицы в Минске и Барановичах, а в российской Коломне установлен бюст героя.

АРТИЛЛЕРИСТЫ И ПЕХОТИНЦЫ

Сергей Ниловский родился в селе Новопанское Михайловского района в семье священника. Будучи артиллеристом, звание героя получил в советско-финскую войну. Но в Великую Отечественную славы ему досталось еще больше: он командовал дивизионом легендарных «катюш». После войны дослужился до генерал-лейтенанта. В Твери в его честь назван парк, а недавно в нем поставлен и памятник Сергею Ниловскому.

Владимир Пивченков из деревни Братилово Клепиковского района окончил Рязанское пехотное училище и командовал пехотой. Во время боев в Польше его батальон прорвал немецкую оборону севернее города Острув-Мазовецка (который в XXI веке стал городом-побратимом Рязани). Герой погиб при отражении вражеской контратаки. Сегодня в честь Пивченкова названа одна из улиц в Москве.

Летом 1944 года в Гомельской области рота под командованием старшего лейтенанта Валерия Уткина, уроженца села Алешино Сасовского района, отражала контратаку врага. В критический момент Уткин бросился с гранатами под одну из немецких самоходок и подорвал ее, ценой жизни сорвав наступление противника. Памятник Уткину стоит в белорусском городе Рогачев.

Михаил Филин из деревни Новка Чучковского района командовал взводом автоматчиков. Звание Героя Советского Союза он получил, отличившись при взятии города Петсамо в Заполярье. Бюст Филина установлен в Коломне на «Аллее героев», в этом же городе его именем названа улица.

Алексей Чубаров из рязанского села Коростово командовал ротой пехоты во время сражений в Венгрии. Раненый, он не бросил своих товарищей до конца боя. Сегодня имя героя высечено золотыми буквами в зале славы московского Парка Победы. Кроме этого, именем Чубарова назван переулок в городе Волгодонск, где он жил после войны.