2019-05-09T13:33:13+03:00
День Победы

В Рязани празднуют День Победы – 2019: «звуковая волна» в строю и заполненная людьми Первомайка

Утром 9 мая состоялись парад и шествие «Бессмертного полка»
Сергей ЛАЗУТИН
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«Бессмертный полк» растянулся практически по всему Первомайскому проспекту.«Бессмертный полк» растянулся практически по всему Первомайскому проспекту.Фото: Сергей ЛАЗУТИН
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9 мая в Рязани, как и в других российских (и не только) городах и весях, отмечают День Победы, 74-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны. Отправной точкой основных празднеств традиционно послужили возложение цветов к вечному огню и торжественное шествие по Первомайскому проспекту.

Каждый год ветераны находят в себе силы, чтобы поучаствовать праздничных мероприятиях и вместе со всеми отдать дань памяти павшим товарищам. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Каждый год ветераны находят в себе силы, чтобы поучаствовать праздничных мероприятиях и вместе со всеми отдать дань памяти павшим товарищам.Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Самым внушительным по количеству, как и полагается, было представительство «голубых беретов» – курсантов и офицеров РВВДКУ и военнослужащих 137-го гвардейского парашютно-десантного полка. Они же, пожалуй, были самыми громогласными, и в момент, когда командир местного гарнизона принимал парад, запустили своеобразную звуковую волну, поочередно выкрикивая «Ура!».

Вынос Знамени Победы и государственного флага Российской Федерации. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Вынос Знамени Победы и государственного флага Российской Федерации.Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Вместе с крылатой пехотой от площади Победы до площади Ленина стройными рядами прошли представители Академии ФСИН России (в их числе роты девушек), областного управления ФССП, полиции и филиала Московского университета МВД России, МЧС, члены юношеских патриотических движений и кадетских корпусов.

Девушки из Академии ФСИН России - украшение каждого парада. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Девушки из Академии ФСИН России - украшение каждого парада.Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Затем Первомайку заполнили участники акции «Бессмертный полк», которых и по ощущениям, и по официальной статистике из года в год становится все больше. Официальные цифры оставим для отчетов, а сами констатируем, что колонна растянулась практически по всему проспекту – в длину и ширину.

Сначала у монумента Победы, а затем и у трибун на площади Ленина зрители, участники шествия и ветераны приветствовали друг друга. На всем пути следования люди распевали военные песни и поздравляли друг друга с праздником.

Внутри шествия настроение по-настоящему праздничное. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Внутри шествия настроение по-настоящему праздничное.Фото: Сергей ЛАЗУТИН

День Победы для ветеранов - это еще и день встреч. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

День Победы для ветеранов - это еще и день встреч.Фото: Сергей ЛАЗУТИН

На марше рота десантников. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

На марше рота десантников.Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Офицеры и курсанты РВВДКУ возлагают цветы к монументу Победы. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Офицеры и курсанты РВВДКУ возлагают цветы к монументу Победы.Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Для большинства россиян День Победы - особенный праздник. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Для большинства россиян День Победы - особенный праздник.Фото: Сергей ЛАЗУТИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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