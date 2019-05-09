В Рязани празднуют День Победы – 2019: «звуковая волна» в строю и заполненная людьми Первомайка

9 мая в Рязани, как и в других российских (и не только) городах и весях, отмечают День Победы, 74-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны. Отправной точкой основных празднеств традиционно послужили возложение цветов к вечному огню и торжественное шествие по Первомайскому проспекту.

Каждый год ветераны находят в себе силы, чтобы поучаствовать праздничных мероприятиях и вместе со всеми отдать дань памяти павшим товарищам.Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Самым внушительным по количеству, как и полагается, было представительство «голубых беретов» – курсантов и офицеров РВВДКУ и военнослужащих 137-го гвардейского парашютно-десантного полка. Они же, пожалуй, были самыми громогласными, и в момент, когда командир местного гарнизона принимал парад, запустили своеобразную звуковую волну, поочередно выкрикивая «Ура!».

Вынос Знамени Победы и государственного флага Российской Федерации.Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Вместе с крылатой пехотой от площади Победы до площади Ленина стройными рядами прошли представители Академии ФСИН России (в их числе роты девушек), областного управления ФССП, полиции и филиала Московского университета МВД России, МЧС, члены юношеских патриотических движений и кадетских корпусов.

Девушки из Академии ФСИН России - украшение каждого парада.Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Затем Первомайку заполнили участники акции «Бессмертный полк», которых и по ощущениям, и по официальной статистике из года в год становится все больше. Официальные цифры оставим для отчетов, а сами констатируем, что колонна растянулась практически по всему проспекту – в длину и ширину.

Сначала у монумента Победы, а затем и у трибун на площади Ленина зрители, участники шествия и ветераны приветствовали друг друга. На всем пути следования люди распевали военные песни и поздравляли друг друга с праздником.

Внутри шествия настроение по-настоящему праздничное.Фото: Сергей ЛАЗУТИН

День Победы для ветеранов - это еще и день встреч.Фото: Сергей ЛАЗУТИН

На марше рота десантников.Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Офицеры и курсанты РВВДКУ возлагают цветы к монументу Победы.Фото: Сергей ЛАЗУТИН