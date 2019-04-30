2019-04-30T13:59:43+03:00
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Очарование не только для коллег: Рязань увидела «Красу завода»

Конкурс красавиц с производственных предприятий прошел 23 апреля во Дворце молодежи
Алексей ТРОФИМОВ
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Первой красавицей была признана Ирина Мильшина, вручал корону советник гендиректора АО «ГРПЗ» Алексей ГончарПервой красавицей была признана Ирина Мильшина, вручал корону советник гендиректора АО «ГРПЗ» Алексей ГончарФото: Владимир ФРОЛОВ
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Вторник – день рабочий, но уже к шести часам вечера в зале Дворца молодежи было многолюдно. Добрую половину пришедших составляли группы поддержки претенденток на звание «Краса завода». Подготовились они основательно: принесли с собой флаги предприятий, транспаранты с именами и портретами «своих» красавиц, а также различные светодиодные мигалки – все-таки народ с приборостроительных и машиностроительных предприятий.

– Мы Светлане давно говорили: сейчас твоя красота внутри отдела прячется, а могла бы вся Рязань посмотреть, – переговаривались двое коллег, вспоминая, как убедили свою знакомую подать заявку на конкурс.

Семи участницам финала вначале довелось победить в отборочном туре, проходившем на их предприятиях. Еще до выхода на сцену Дворца молодежи они сняли короткие видеорассказы о себе, своих семьях, жизни, работе, увлечениях и мечтах – эти презентационные ролики были показаны на больших экранах в зрительном зале.

ОТ КОЛЛЕГ И ЗРИТЕЛЕЙ ЗАВИСЕЛО МНОГОЕ

В жюри конкурса вошли представители тех рязанских предприятий, представительницы которых в нынешнем году боролись за титул и призы. Своих делегатов отправили два региональных министерства:одно - промышленности и экономического развития, другое – образования и молодежной политики.

Жюри конкурса пришлось потрудиться, выбирая лучших Фото: Владимир ФРОЛОВ

Жюри конкурса пришлось потрудиться, выбирая лучшихФото: Владимир ФРОЛОВ

Но от жюри зависело далеко не все. За несколько дней до финала было запущено народное интернет-голосование за претенденток. А в зале зрители могли голосовать карточками, полученными при входе. Кстати, небольшой запас этих карточек у ведущего еще оставался к началу финала – и в перерывах между номерами он проводил конкурсы со зрителями,

– Кто из вас может сесть здесь на сцене на шпагат? – спрашивал он. – А кто из вас такой внимательный, что первым заметит в байках, которые я сейчас буду рассказывать, слово «три»?

Обычно сразу же после таких вопросов на сцену выбегали несколько детей и подростков. Призом за выполнение заданий была возможность подарить какой-то из конкурсанток дополнительные голоса.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

Интеллектуальный конкурс походил на экзамен: вначале конкурсантки тянули конвертики, похожие на билеты, а затем отвечали на содержащиеся в них вопросы.

Иногда вопросы смущали участниц конкурса Фото: Владимир ФРОЛОВ

Иногда вопросы смущали участниц конкурсаФото: Владимир ФРОЛОВ

Выяснилось, что финалистки – не только красавицы, но и умницы. А некоторым, нашедшим оригинальные ответы на неоднозначно поставленные задачи, впору было бы играть в командах КВН.

Некоторые ответы участниц на вопросы ведущего заставляли вспомнить о КВН Фото: Владимир ФРОЛОВ

Некоторые ответы участниц на вопросы ведущего заставляли вспомнить о КВНФото: Владимир ФРОЛОВ

Семь номеров творческого конкурса превратились в единый праздничный концерт довольно высокого уровня. Претендентки на звание «Краса завода» читали стихи, пели, танцевали. А иногда показывали не только свой артистизм, но и режиссерские таланты.

Многие участницы в творческом конкурсе выступили с танцами Фото: Владимир ФРОЛОВ

Многие участницы в творческом конкурсе выступили с танцамиФото: Владимир ФРОЛОВ

Например, Алина Сонина, представлявшая Государственный Рязанский приборный завод, подготовила целый спектакль с танцами и «закадровым текстом» о судьбе ветерана Великой Отечественной войны, Анны Павловны Масленниковой, которая много лет проработала на заводе.

До 9 мая оставалось чуть более двух недель, поэтому не удивительно, что два творческих номера были посвящены памятной дате. И зрители с уважением реагировали, в конце выступления весь зал встал на минуту молчания.

Стихотворение на военную тематику участница конкурса читала в военной форме Фото: Владимир ФРОЛОВ

Стихотворение на военную тематику участница конкурса читала в военной формеФото: Владимир ФРОЛОВ

Один раз с общим танцем на сцену вышли все конкурсантки. Хореографы постарались поставить им номер так, чтобы как можно лучше выделить красоту и танцевальное мастерство каждой.

Общий танцевальный номер участниц был хорошо подготовлен хореографами Фото: Владимир ФРОЛОВ

Общий танцевальный номер участниц был хорошо подготовлен хореографамиФото: Владимир ФРОЛОВ

Кстати, финал этой композиции, снятый на десятки зрительских телефонов, стал самой популярной фотографией из Дворца молодежи в социальных интернет-сетях.

Последним конкурсом было дефиле в вечерних платьях Фото: Владимир ФРОЛОВ

Последним конкурсом было дефиле в вечерних платьяхФото: Владимир ФРОЛОВ

После дефиле участниц конкурса в вечерних платьях жюри удалилось на совещание.

НЕИССЯКАЕМАЯ КРАСОТА

Главный титул «Краса завода» достался Ирине Мильшиной, представлявшей на этом конкурсе завод «Красное знамя». Вторую и третью позицию со своими наградами заняли соответственно Надежда Семина с 360-го авиаремонтного завода и Ирина Куланхина с Рязанского Радиозавода.

В конце церемонии награждения все участницы получили букеты цветов, призы и титулы Фото: Владимир ФРОЛОВ

В конце церемонии награждения все участницы получили букеты цветов, призы и титулыФото: Владимир ФРОЛОВ

Представительницы Государственного Рязанского приборного завода стали обладательницами наград в номинациях: «Мисс Вдохновение» – Алина Сонина, «Мисс Публика» – Светлана Звягина, «Мисс Очарование» – Лилия Семкина. Кроме того, Алина Сонина получила специальный приз профсоюза работников радиоэлектронной промышленности.

Но главной победой, достигнутой в этот вечер, была уверенность сотен рязанцев, следивших за этим конкурсом или пришедших на финал, что прекрасных девушек и женщин у нас в Рязани можно найти столько, что их хватит на множество всевозможных конкурсов. И нашу жизнь они могут превращать в праздник хоть каждый день.

НАША СПРАВКА

Конкурс «Краса завода» родился 11 лет назад на Государственном Рязанском приборном заводе (входит в КРЭТ). С 2015 года в нем стали участвовать работницы рязанских предприятий машиностроительной и приборостроительной отрасли – таким образом, состязание приобрело региональный формат. В 2017 году первое место и титул «Краса завода» получила представительница ГРПЗ, в 2018 году – представительница Рязанского радиозавода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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