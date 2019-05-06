2019-05-06T20:22:28+03:00
Спорт

Групповой этап на кубке «Русской кожи» перевалил через экватор

На розыгрыше почетного трофея прошли матчи 4-7-го туров.
Александр КАРАВАЕВ
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Фото: организаторы турнира "Русская кожа".Фото: организаторы турнира "Русская кожа".
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Небольшие каникулы, связанные с празднованием Пасхи, с лихвой компенсировались длинными выходными, когда за 5 дней были проведены сразу 4 тура. Уже определились как явные фавориты, так и потенциальные аутсайдеры турнира.

ЗОЛОТОЙ КУБОК

Футболисты «Автоимпорта» и «Компании Апельсин» добились разгромных побед в матчах с «ГРПЗ» 5:1 и «ФК РИЗУР» 4:0 соответственно. Хет-триком в составе «Автоимпорта» отметился Сергей Барков. Футболисты «МФК Вятич» отпраздновали крупную победу в матче с «РНПК», отправив в ворота нефтезаводцев три безответных мяча. «МФК СЧВ Экология дома» смогла удержать победное преимущество над «РязГМУ» 2:1.

СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК

Судьба противостояния «РЖД» и «Олимпа» была решена уже на последних минутах: Евгений Ивахненко и Евгений Якушенко принесли железнодорожникам победу 2:0. «ТД Русский хлеб» дважды выходил вперед, но «Завод «Красное знамя» дважды отвечал голом - 2:2. Артем Копанев принес «МеталлПромАльянсу» минимальную победу над «Иномаркой 62», а «Глобус» уверенно переиграл «ОКБ» 5:2. В финальной 10-минутке Сергей Мартынов вывел вперед «Рязанскую ГРЭС», но на последних минутах Сергей Муратов спас для «Рязанского Радиозавода» ничью 1:1. «Династия» отправила в ворота «Велеса» четыре безответных мяча.

БРОНЗОВЫЙ КУБОК

«Пятерочка» уходила на перерыв, уступая «Агат-КИП» два мяча, но во втором тайме трижды поразила ворота соперника, отпраздновав победу 3:2. Победный мяч в самой концовке забил Игорь Пыльцин. «ЛФК Коловрат» и «Искра» сошлись в очном противостоянии, чтобы набрать первые очки. В итоге первой победы на РКЛФ добились игроки «ЛФК Коловрат» 2:1. «РРНУ» нанес поражение «Сибинтеку-2» 4:2, а Павел Лоншаков стал автором хет-трика. Иван Шакиров принес «Манежу» минимальную победу над «Плазмой», а «Рекламные штучки» отправили в ворота «Континента» два безответных мяча.

На четыре гола "Азард грпп" "Экология дома" смогла ответить лишь одним.

На четыре гола "Азард грпп" "Экология дома" смогла ответить лишь одним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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