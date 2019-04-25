Подземелья, заброшенные корабли и колокольни – темы фильмов рязанского музыканта

Когда Рязань была еще совсем маленькой и называлась Переяславлем-Рязанским, двумя главными реками города были Трубеж и Лыбедь. На их берегах стояли деревянные кремлевские стены, жили лодочники и рыбаки. Еще в XIX веке по Лыбеди перевозили на плоскодонных лодках товары с пароходов, чтобы продать на рынке. Во второй половине 1960-х эту речку постепенно, участок за участком, закрыли бетонными плитами, насыпали сверху землю и вырастили цветы. Так появился нынешний Лыбедский бульвар. Но под землей река продолжает течь.

Тоннель в месте истока реки ЛыбедьФото: Владимир ФРОЛОВ

Денис Мурушкин – житель Рязани, который лучше всех знает сегодняшнюю Лыбедь. Он один из немногих, кто прошел ее – всю! – своими ногами. Конечно, в специальном снаряжении. У Дениса необычное хобби: он снимает видеофильмы о труднодоступных местах родного города и публикует их в интернете.

Кадр из фильма, снятого Денисом: двухкилометровое путешествие под Рязанью

МУЗЫКАНТ-ПРОФЕССИОНАЛ, ИСТОРИК-ДИЛЕТАНТ

Автор фильмов зарабатывает на жизнь на одном из рязанских промышленных предприятий, но вообще-то он получил музыкальное образование и даже выступал как музыкант в составе нескольких коллективов. А еще Денис увлекается изучением истории родного края.

– Перед тем, как куда-то забраться, – рассказывает он, – я сначала изучаю историю объекта. Так удается узнать много нового о прошлом Рязани. Поэтому даже свой интернет-видеоканал я назвал «Денис Мурушкин History TV».

– Кто монтирует твои фильмы? Ведь они длятся по 15-35 минут.

– Трудно поверить, но у меня нет никакой специальной видеотехники, и монтаж фильмов я делаю в обычном редакторе, установленном в любом компьютере. Видеоэффектами не увлекаюсь, иногда только использую где-то музыку, вот и все.

Фильм Дениса о подземной рязанской реке посмотрело на данный момент более 68 тысяч человек. Более 2 километров пути в прямоугольной бетонной трубе, иногда по пояс в воде – это испытание, на которое решится не каждый, а побывать в подобных таинственных местах и послушать рассказ профессионального диггера очень интересно.

Приезжие не сразу могут поверить, что в низине под самым центром Рязани течет рекаФото: Владимир ФРОЛОВ

Кстати, рязанских экологов может заинтересовать опыт героев фильма, находивших в боковых стенках трубы какие-то сливы – а вдруг это несанкционированные «врезки» чьих-то промышленных или бытовых стоков?

КНИЖНЫЕ ПОЛКИ В КОЛОКОЛЬНЕ И СТАРЫЕ БАРЖИ

Два других популярных фильма Дениса – о кладбище старых кораблей, которое существует рядом с рязанским грузовым портом, и о загадках Иоанно-Богословского монастыря в Пощупово.

– Неужели ты исследовал пещеры рядом с пощуповским святым источником? В них уже давно никто не бывал.

– Нет, доступ в эти пещеры закрыт по соображениям безопасности. Но в монастыре и без этого много интересных уголков. Не только подземный храм Серафима Саровского, который находится под главным Иоанно-Богословским собором. Например, очень интересно взбираться на большую монастырскую колокольню. Ее высота 80 метров, она построена в 1901 году, но во времена СССР там внутри все разорили. Наверху в колокольне были не только колокола: я там нашел прикрепленные к стене остатки книжных полок, и это показано в фильме.

В колокольне Иоанно-Богословского монастыря в Пощупове можно встетить артефакты 1920-х годов

Благодаря Денису Мурушкину всей центральной России стала известна стоянка старых кораблей, про которую тоже был снят получасовой видеофильм. Его посмотрело в интернете почти 20 тысяч россиян.

Старые корабли, стоящие в грузовом порту на окраине РязаниФото: Владимир ФРОЛОВ

Чего только не удалось найти исследователю в каютах давно не использовавшихся буксиров и барж: от журналов корабельной техники до томика сказок «Тысячи и одной ночи»!

Кадр из фильма: во время обхода старого корабля Денису неожиданно звонит жена

– Я продолжу в свободное время снимать видео про интересные места в городе и вокруг него, – уверяет он. – Постоянные подписчики моего канала уже видели фильмы про Почтовую улицу, про исторические места захоронений. Это очень интересное занятие: прославлять Рязань среди любителей экстрима.

СПРАВКА «КП-РЯЗАНЬ»

Лыбедь – река в Рязани, вытекающая из Рюмина пруда возле ЦСК: посреди пруда есть бетонный колодец, в который сливается «лишняя вода».

Вода в речку Лыбедь сливается из Рюмина пруда возле парка ГоррощаФото: Владимир ФРОЛОВ

Пройдя под железнодорожной линией, она течет по оврагу до автотранспортного техникума на ул. Полевой. Далее Лыбедь уходит в подземную трубу, минует стадион «Спартак», центральный рынок, цирк и снова оказывается а поверхности около Рязанского кремля, где впадает в Трубеж. Общая длина – около 3 км 100 м.

КСТАТИ

На стоянке старых кораблей в Рязани до лета 2016 года стоял корпус старого сухогруза «Ока-8», который прославился в 1975 году тем, что протаранил ночью на полном ходу Белоомутский шлюз в Луховицком районе. Три года назад историческое судно наконец было разрезано на металлолом.