2019-04-24T17:24:57+03:00
Недвижимость

В Рязани прошли публичные слушания о новостройках «Зеленого сада» в Кальном

В планах строительной компании рядом с ее новыми домами - дорога, прогулочные зоны, социальный объект и даже зарядка для электромобилей
Роман КАРПОВ
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Андрей Оришкевич обосновал комиссии необходимость внесения изменений в проекты «Зеленого сада».Андрей Оришкевич обосновал комиссии необходимость внесения изменений в проекты «Зеленого сада».
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23 апреля состоялись публичные слушания в комиссии по землепользованию и застройке в городе Рязани. На них были рассмотрены два вопроса: уменьшение минимального отступа новостройки «Зеленого сада» от соседних с ним зданий на Касимовском шоссе, а также увеличение плотности застройки в районе застройки на Муромском шоссе.

На слушаниях директор по общим вопросам строительной компании «Зеленый сад» Андрей Оришкевич познакомил комиссию с результатами исследования независимых экспертов. Их вывод: планируемый к возведению дом на Касимовском шоссе не будет нарушать требований пожарной безопасности, не станет лишать многоэтажка соседей и дневного света - тут показатели будут даже выше предусмотренной нормы.

Многоэтажка на Касимовском шоссе будет со своей большой прогулочной зоной.

Многоэтажка на Касимовском шоссе будет со своей большой прогулочной зоной.

Оришкевич рассказал о том, что зона перед новым домом «комфорт-класса» вдоль Касимовского шоссе преобразится в большой сквер с пешеходными и велосипедными дорожками. Новостройка будет оборудована трехэтажным подземным паркингом на 270 машин, а также зарядными терминалами для электромобилей. На время строительных работ шумоподавляющий экран обеспечит приемлемые условия для живущих в соседнем частном секторе.

- Сейчас идут переговоры с жильцами этих домов. В них проживают коренные рязанцы и некоторые из них в принципе против каких-либо изменений. Но наш диалог в целом проходит конструктивно, поэтому уверен: нам удастся обо всем договориться, - отметил представитель «Зеленого сада».

Рядом с домами «Зеленого сада» планируется выезд на Муромское шоссе.

Рядом с домами «Зеленого сада» планируется выезд на Муромское шоссе.

Что касается еще одного объекта «Зеленого сада» в районе Муромского шоссе, то здесь застройщик попросил комиссию разрешить увеличить плотность застройки. Андрей Оришкевич сообщил: эти изменения необходимы для корректировки проекта и связаны они с увеличением площади квартир за счет уменьшения мест общего пользования.

Рядом с новыми домами «Зеленого сада» появится полноценная инфраструктура: дорога на Муромское шоссе, большое прогулочное пространство. Также планируется построить необходимый жителям этого района новый объект социального назначения - это будет школа или детский сад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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