Пока УК воюют за многоэтажки, жильцы пытаются разобраться, кто для их дома лучше

13 марта в «Комсомолке» вышел материал «Жители рязанской многоэтажки отказались от участия в программе благоустройства двора и лишились земли», в нем в частности шла речь об управляющей компании «Развитие», работающей в городе Рязани. В статье рассказано о недовольстве рязанцев первым этапом благоустройства их двора, проведенной с подачи управляющей организации. Жильцы дома, отказавшиеся от участия в программе, почему-то лишились части своей дворовой территории в пользу «согласных» в другом доме.

Публикация вызвала немалый резонанс у всех участников этого конфликта, директор УК «Развитие» Геннадий Воронцов посчитал ее слишком предвзятой, жильцы же наоборот - остались довольны, что журналисты громко озвучили все их претензии к управленцам.

«Я обнаружила подпись, которую никогда ставила»

Правда примерно через месяц жильцы дома №10 по улице Крупской, о котором шла речь в публикации, избавились от «заботы» УК и выбрали себе других управленцев. Теперь обслуживанием их дома занимается ООО «Домуправление», учредителем и директором, которого является экс-депутат городской думы Александр Ачалов.

Кроме того, после публикации прошлого материала в редакцию обратились жители 16-квартирного дома №10 2-го квартала Прогресс в городе Рыбном. Люди рассказали, что их домом очень хочет управлять уже знакомая нам компания «Развитие», работающая там под названием «Развитие-центр».

- 10 марта представители этой управляющей компании провели собрание жильцов, на котором они нам рассказывали о себе и о том, как хорошо они работают в других домах. Затем, в конце встречи, нас попросили расписаться на листах для того, чтобы мы подтвердили, что выслушали информацию, а буквально на днях мы узнали, что представители этой компании уже подали документы, чтобы забрать в управление наш дом, - рассказала жительница Рыбного Ирина.

Неготовые к такой резкой смене управленца люди считают, что их вводят в заблуждение и просят свою управляющую компанию «Ваш дом» продолжить обслуживать полувековое строение.

- В списке расписавшихся за передачу нашего дома я обнаружила подпись, которую никогда ставила в этом документе, - поделилась Ольга, другая жительница Прогресса. - Это был явно не мой почерк, но человек, так расписавшийся, пытался имитировать мою подпись. Правда, получилось у него плохо.

И действительно, когда готовился прошлый материал, жители домов на улице Крупской в Рязани рассказали, что два года назад их подписи представители «Развития» собрали под разрешением на установку детской площадки - по крайней мере, так они говорили жильцам.

Более 40 собраний с жильцами

Директор управляющей компании «Развитие-центр» Геннадий Воронцов рассказал, что ему специально вставляют палки в колеса, препятствуя участию в конкурсах на управление многоквартирными домами.

- Вначале были неверно указаны номера счетов для участия в конкурсе, который позже был отменен УФАС. Затем мы просто оказались последними в списке компаний, подавших заявку, а это означало, что все дома остались в управлении компаний «Ваш дом» и «ЖУК». Не смирившись с таким положением дел, мы стали выходить на встречи с жильцами. Начиная с конца июня 2018 года, мы провели более 40 собраний в Рыбном. Работали с жильцами домов на улицах Большая, Юбилейная и Мир. В итоге сейчас под нашим управлением находится 12 домов в Рыбном.

Для обслуживания этих домов «Развитие-центр» открыл офис по адресу Березовая, дом 6. Там расположился паспортный стол и диспетчерская служба.

- Поздней осенью, получив управление домами на улице Юбилейной, мы провели осмотр жилого фонда, во время которого обнаружили ужасное состояние всех домовых коммуникаций. Например, на одном погонном метре трубы горячего водоснабжения было 6-7 хомутов - и так на протяжении 130 метров. Поэтому на доме 16 корпус 2 по Юбилейной нам пришлось провести замену трубы, а на Юбилейной, 14 заново стелить кровлю, которой вообще не было. В итоге на эти цели мы закупили 70 рулонов кровельного материала. В общей сложности частично поменяли покрытие на пяти домах, - рассказал «Комсомолке» Геннадий Воронцов.

«Поменяли лампочки, заменили часть кровли»

При этом жители указанных домов в целом довольны работой своей новой управляющей компании, хотя считают, что говорить о каких-либо видимых результатах их деятельности пока рановато.

- Они приступили к управлению нашим домом с 1 октября, поэтому говорить об их успехах пока что еще рано. Из того что сделано, они уже поменяли во всех подъездах обычные лампочки накаливания на энергосберегающие, заменили часть кровли, убрали мусор, опилили старые деревья и кусты, - рассказала жительница дома на Юбилейной Наталья Владимировна.

К сожалению, во всей этой истории борьбы УК за управление домами, в первую очередь, страдают сами жильцы. Одни недовольны тем, что без их ведома в собственности соседей оказывается участок их двора. Другие не хотят, чтобы их подписи использовали в темную, третьих все устраивает, но почему–то управление их домом получает совсем неизвестная им компания из другого города. Проблем много, но судя по многочисленным обращениям наших читателей, становится понятно, что тема их домов, как и всей сферы ЖКХ, им небезразлична, а это значит, что мы обязательно продолжим ее в ближайших выпусках «Комсомолки».

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Председатель Рязанской единой городской ассоциации защиты прав потребителей «Человек» Олег Попов:

- Жители многоквартирных домов, в которых не созданы товарищества собственников жилья, стали гораздо чаще обращаться к нам с подобными вопросами. Мне понятна мотивация многочисленных управляющих компаний, желающих получить контроль над домами, а значит, и над деньгами жильцов. Поэтому в таких ситуациях я бы рекомендовал именно вариант с ТСЖ, потому что именно он позволит людям самостоятельно выбрать подрядную организацию без какой–либо оглядки на управляющую компанию.