От шествия до танцев: появилась подробная программа празднования Первомая в Рязани

26 апреля в администрации Рязани прошла пресс-конференция, на которой начальник управления культуры Евгения Власова и начальник отдела досуга Валентина Макарова рассказали о мероприятиях, подготовленных для горожан с 1 по 5 мая.

ОТ «КАВЕР ДЭНСА» ДО ГТО

Традиционно празднование Первомая начнется с шествия трудящихся. Стартует оно в 10 часов от площади Победы и завершится на площади Ленина. Колонны рязанцев будут проходить вдоль тематических площадок, организованных творческими коллективами. На Соборной площади участников праздничного шествия встретят специальной концертной программой.

- С 18 часов начнется «Маевка на Почтовой». По всей главной пешеходной улице областного центра разместятся развлекательные площадки. Гостей ждут: танцевальная программа от клуба «Движение», брейк-данс джем от студии Артемия Скрипченко и аниматорская программа «Хочу играть», - поделилась Евгения Власова.

Здесь же окунуться в историю праздника поможет фотовыставка от центра «Фотодом» имени Евгения Каширина, интерактивная площадка областной библиотеки имени Горького и выставка ретро-автомобилей и велосипедов.

Для тех, кто сам не прочь показать свои таланты, будет работать площадка «открытый микрофон» от студенческого театра «Переход», а самые активные смогут сдать в тестовом режиме нормы ГТО.

Кроме того любители необычных фотографий смогут их сделать рядом с живыми скульптурами, подготовленными студией исторического танца «Белый бал».

Также в этот день на улице Почтовой можно приобрести изделия ручной работы и увидеть концертную программу, главным гостем которой станет коломенский музыкальный коллектив «Кавер Дэнс».

«СПОРТИВНЫЙ МАЙ» И ВАЛЬС В ЛЕСОПАРКЕ

2 мая с 16 часов в Лесопарке пройдет фестиваль «Спортивный май», а с 10 часов на кортах ЦПКиО состоится финал всероссийского теннисного турнира.

4 мая в 18 часов рязанцы смогут посетить открытие паркового сезона в ЦПКиО, где их ждет концертная программа на танцверанде и интерактивные площадки.

Завершится празднование Первомая 5-го числа гуляньями «Майский вальс», которые стартуют в Лесопарке в 17.00.