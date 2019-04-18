Рязанцы могут сыграть в шахматы за «Комсомолку» с гроссмейстером!

3 апреля «Комсомольская правда» и Рязанская городская федерация шахмат предложили поклонникам «самого умного» вида спорта поучаствовать в сеансе одновременной игры с гроссмейстером.

Для этого надо просматривать выпуски «толстушки» или следить за сайтом www.ryazan.kp.ru, выполняя шахматные задания, которые там появляются. За выполнение городская федерация шахмат будет выставлять баллы, и те, кто наберут больше баллов – будут объявлены победителями.

Сеанс одновременной игры пройдет в Рязани через несколько недель.

Сегодня – следующая часть шахматных заданий, то есть второй тур.

Решите задачу (схема слева): мат в 2 хода. За правильный ответ вам начислят 6 баллов.

Творческое задание (схема справа): ход белых. План? Награда – до 10 баллов.

Мы ждем отправки ваших писем по обычной почте (г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, 35 корп. 2 оф. Н5) или электронной почте kp-62@list.ru не позднее 23 часов 59 минут 20 апреля. Для электронного письма укажите тему – «Шахматные задачи».

Среди выполнивших шахматные задания первого тура наибольшее количество очков получили:

Артем Агапов – 18 баллов;

Саша и Миша Куренковы – 10 баллов;

Р. П. Патраев – 8 баллов;

Злата Бычкова – 5 баллов.