Горожане о «Горожанине»: рязанцы рассказали о своей управляющей компании

Так получилось, что управляющая компания «Горожанин» в последнее время стала самой популярной среди рязанских журналистов. Только ваш покорный слуга трижды писал об этой управляющей компании. Причем тональность статьей была диаметрально противоположная. После этого появились публикации, однозначно утверждающие: «Горожанин» –недобросовестная УК, надо ее внести в «черный список». А директор Александр Кулаев нарушает закон при покровительстве властей. Так ли это?!

Сплошная абстракция

В первой своей публикации, вышедшей в конце прошлого года, я рассказал о тех недочетах, которые допускает в своей работе «Горожанин» на доме 2а по улице Есенина. Александр Кулаев никаких претензий к нашему изданию до сих пор не предъявлял: не было возмущенных звонков в редакцию, визитов лояльных ему жителей.

Затем появился ряд публикаций в других СМИ. Наш коллега в одной из газет пишет о том, что «многие жильцы недовольны тем, как обслуживает дом «Горожанин». Дальше журналист затрагивает чуть ли не интимные подробности, цитируем: «В городе поговаривают: господина Кулаева связывают тесные связи с руководителем региональной Госжилинспекции господином Мироновым». Затем выступает в роли фокусника, вытаскивающего зайца из цилиндра: «Иван Миронов, госслужащий, родственными узами связан с коммерсантом Геннадием Бритовым», который, в свою очередь, имеет совместные бизнес-проекты с Кулаевым. Стало быть, чиновник должен как черт от ладана бежать от любого коммерсанта… И резюме: «Финансовые претензии, мусор, запах в подъездах –это только то, что обнаруживается навскидку. Со слов некоторых жильцов, помимо постоянных проблем с вонью и грязью, после первых же холодов выходить из многих подъездов выходить было крайне затруднительно…».

Мы не апеллируем такими абстрактными понятиями, как «многие», «некоторые», и другими неточностями. Конкретные люди и конкретные факты: мы побеседовали с теми, кто живет в высотке на въезде в Рязань.

Наталья Серебрякова, старшая Совета многоквартирного дома 2а на Есенина. Живет здесь с 2010 года:

–Сначала был «Мегастрой-сервис» –нас это не устраивало, потому что УК ничего не делала. Потом решили создать ТСЖ «Есенин», но не получилось. Затем пришла УК «Горожанин» и стали заметны улучшения. Наладили отопление в первом подъезде, стояк они сделали через насос, люди очень довольны –они до этого мерзли. Котельную привели в порядок. Дворник очень хороший: метет-метет и метет… Уборщица добросовестная –чисто в подъезде. Особых нареканий нет.

Серебряковы живут на верхнем этаже, на днях заметили, что на потолочных обоях появилось пятно от подтека, позвонили –течь из станции, что на чердаке, в течение часа устранили. Наталья Юрьевна подчеркнула:

–Была суббота, 10 часов вечера…

Если Серебрякову недоброжелатели могут как-то «привязать» к директору УК разного рода преференциями и даже подкупом, то жительницу этого же дома Евгению Копылову в этом не уличить. Неравнодушная девушка, живущая в 4-м подъезде с 2015 года, держит УК в «постоянном тонусе» –расслабиться коммунальщикам не дает.

–Однажды возникли проблемы с вывозом мусора, я пожаловалась –убрали быстро, –перечисляет Женя. –При том, что вины в этом управляющей компании не было, двор был заставлен машинами. Насчет оплаты: честно скажу, я не знаю, какой средний тариф по Рязани. Считаю, что если УК справляется со своими обязанностями, то он вполне приемлемый. Стараюсь держать «управляшку» в тонусе –непорядок –звоню директору. Текущий ремонт подъездов делают, стояки недавно поменяли. Было затопление у меня на этаже, ремонт сделали достаточно быстро. Бывает –звоню: уборщица не вышла… Но все мы люди –бывает. Пока особых претензий нет к УК.

При этом и Серебрякова, и Копылова рассказали о том, что есть инициативная группа, которая проводит активную агитацию, направленную на смену УК.

–Мне мама рассказывала, что три женщины ходили недавно по квартирам и собирали подписи за то, чтобы перейти в другую УК, но она им не открыла дверь, –подчеркнула Евгения.

–Было собрание недавно, думаем, дай-ка выйдем –послушаем, –рассказала Серебрякова. –Одна женщина агитировала, чтобы мы вместе с соседним домом состояли в одной общей УК. Видно, они подружки со старшей по тому дому или знакомые, –предполагает Наталья Юрьевна. –Соседи нанимают какую-то малоизвестную компанию, которая выполняет некоторые работы там. Агитаторы говорят, что будет общая территория и все будет хорошо. Люди –в шоке от этих разговоров. Может, процентов десять и хотят сменить УК, с кем инициаторы общаются... Думаю, что надо дать время для развития «Горожанину». У них в планах 1-й подъезд отремонтировать, проход сделать на улицу Есенина –неудобно, особенно мамам с колясками кругом обходить. Чтобы во двор не ставили машины из соседних домов, Кулаев пообещал двор огородить и поставить автоматические ворота.

Сменить УК или найти компромисс?

Скорее всего, случилось бы так, что эта статья вышла позднее, но волею случая мы стали свидетелями… встречи одной из агитаторов с Александром Кулаевым. Александр Борисович попросил не уезжать и дождаться ее окончания, женщина же категорически отказалась общаться и ушла домой. Затем директор УК «Горожанин» охотно поделился итогами «конструктивного диалога». Он практически пересказал то, о чем поведала Серебрякова: проход, забор, автоматические ворота.

–Говорили о том, чтобы участок муниципальной земли рядом с домом сделать территорией релаксации детей и взрослых –неравнодушный человек хочет создать дом образцового содержания, –резюмировал Кулаев. –Но я не царь и бог, и участками не распоряжаюсь. Получится законно оформить –все сделаем.

А в это время рабочие из УК уже огораживали проход на улицу Есенина от сопредельной территории. А сам Кулаев признался, что после определенных событий спешить не будет, а сделает это строго по букве закона. Почему –мы напишем позже. В скором времени мы более подробно расскажем, как же обстоят дела у «Горожанина» в Дашково-Песочне; на одном красноречивом примере покажем, насколько приятельские отношения у Кулаева с Мироновым и почему так много ходоков в городскую администрацию по вопросам, касающимся именно «Горожанина»? Как говорят в таких случаях –следите за публикациями.

Детская площадка находится в окружении машин, жильцы хотят создать отдельную зону релаксации.Фото: Павел АВЕРИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Блиц-интервью с Александром Кулаевым:

–Хотят ли собственники дома 2а по ул. Есенина сменить УК «Горожанин»?

–На этот вопрос ответом может быть только протокол общего собрания собственников, основанный на решениях собственников.

–Кто «наезжал» через домофон на инициаторов собрания?

–Это из области «я слышу голоса».

–Кто из жителей и чем возмущен в работе УК «Горожанин»?

–Социально-ответственные. Чем? Безопасный проход и проезд к дому не обеспечен, отсутствует пешеходный проход к общественным объектам на улицах Есенина и Затинной. Не устраивает парковка министерства промышленности на придомовой территории; складирование отходов иными лицами, кроме проживающих, на контейнерной площадке МКД.