Чтобы взглянуть на окскую пойму глазами птицы, в Рязань приехал московский профессор

В минувшее воскресенье, 7 апреля, состоялся очередной (но первый в 2019 году) научный полет на тепловом аэростате над весенней поймой Оки. Воздушный шар, пилотируемый легендой отечественного воздухоплавания Львом Мавриным, поднял в небо столичного доктора географических наук, профессора Алексея Чернова. Компанию маститому ученому на борту воздушного шара составил старший преподаватель кафедры физической географии и методики преподавания географии РГУ имени С.А. Есенина Алексей Воробьев.

Алексей Воробьев изучение динамики рельефообразующих процессов в пойме Оки (в ее среднем течении) начал во время обучения в аспирантуре. На защите кандидатской его оппонентом выступал как раз Алексей Чернов, который сегодня руководит в МГУ имени М.В. Ломоносова и в Московском педагогическом государственном университете исследованиями пойменных и русловых процессов. И вот теперь они оказались в одной корзине…

Ока и село Заокское.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Алексей Владимирович Чернов поделился с читателями «Комсомольской правды» своими впечатлениями от первого в жизни полета на тепловом аэростате:

- С проявлением профессиональной аэрофотосъемки в 1930-х годах раскрылись новые возможности познания земли, ее рельефов, ее ресурсов. С появлением космической фотосъемки эти возможности многократно усилились. Из космоса при хорошем разрешении снимка можно разглядеть отдельные деревья, отдельные бугры. Но эти методы изучения земли статичны – снимки хорошие, но при этом теряется восприятие самой поверхности, самой природы.

Низкая облачность, излучина Оки и село Коростово.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Этот недостаток полностью ликвидируется (исчезает), когда мы летим на воздушном шаре. Причем речь идет именно о полетах на воздушном шаре, поскольку даже полет на небольшой высоте на «кукурузнике» не дает общей картины – очень быстро меняются ландшафты на земле. Полет на воздушном шаре – это спокойное, неторопливое перемещение над интересующим нас объектом. Когда можно заменить какой-то интересный момент в передней перспективе, затем лучше разглядеть его, непосредственно пролетая над этим участком, и досмотреть его уже в уходящей (задней) перспективе.

При высоте полета 500-1000 метров мы можем обозревать 10-15 километров в разные стороны. Становится видно то, что ты не разглядишь, сидя за монитором компьютера. Нельзя не отметить рекреационную составляющую таких полетов (это замечательная возможность примечать какие-то места, которые можно использовать для лагерей, кемпингов) да и просто познавательную функцию.

Алексей Чернов в окружении магистранта кафедры физической географии РГУ им. С.А. Есенина Александра Кадырова (слева) и Алексея Воробьева.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Со стороны редакции отметим, что вопреки мартовским прогнозам половодье 2019 года оказалось слабым. Вода в Оке в Рязани (по состоянию на 10 апреля) даже не смогла подняться к нулевой отметке гидрологического поста. Но и такие результаты тоже являются предметом для исследований.