Поэтические способности 7-летнего Тимура из Рязани оценили в Англии

Поэтическое произведение под названием «Magic Box» (Волшебная/Магическая коробка) 7-летнего Тимура Шестакова из Рязани участвовало в творческом конкурсе и было выбрано для публикации из десятков тысяч творческих произведений молодежи и детей в масштабе всей Англии, где проводился конкурс.

Поэма Тимура и сочинения других победителей будут опубликованы в сборнике «Антология молодых писателей» (Young Writers' Аnthology). Произведения победителей выбирались по критериям оригинальности, творческого воображения и креативности авторов.

Книга-антология планируется к публикации в июле 2019 года и будет продаваться в книжных магазинах Англии. Конкурс ежегодно проводит организация «Young Writers» (Молодые писатели).

Цель конкурсов и выпусков таких книг – продвижение и популяризация чтения и творческих сочинений детей и молодежи. Поэму на конкурс заявил школьный учитель Тимура, и родители мальчика узнали о победе на конкурсе только тогда, когда получили письмо с результатом отбора и запросом на разрешение публикации произведения в сборнике.