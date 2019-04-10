2019-04-10T12:40:42+03:00
Общество

Поэтические способности 7-летнего Тимура из Рязани оценили в Англии

Николай Петров
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Поэтическое произведение под названием «Magic Box» (Волшебная/Магическая коробка) 7-летнего Тимура Шестакова из Рязани участвовало в творческом конкурсе и было выбрано для публикации из десятков тысяч творческих произведений молодежи и детей в масштабе всей Англии, где проводился конкурс.

Поэма Тимура и сочинения других победителей будут опубликованы в сборнике «Антология молодых писателей» (Young Writers' Аnthology). Произведения победителей выбирались по критериям оригинальности, творческого воображения и креативности авторов.

Книга-антология планируется к публикации в июле 2019 года и будет продаваться в книжных магазинах Англии. Конкурс ежегодно проводит организация «Young Writers» (Молодые писатели).

Цель конкурсов и выпусков таких книг – продвижение и популяризация чтения и творческих сочинений детей и молодежи. Поэму на конкурс заявил школьный учитель Тимура, и родители мальчика узнали о победе на конкурсе только тогда, когда получили письмо с результатом отбора и запросом на разрешение публикации произведения в сборнике.

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Четверг в Рязанской области тоже будет аномально теплым
Клещи начали атаковать рязанцев
Руководство Академии ФСИН подозревают в хищении в особо крупном размере
Рязанской студии, где танцуют «солнечные» дети, вернули помещение
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев побывал на открытии фермы в Рязанской области
В рязанский монастырь вернулась сохраненная от поругания икона
Работница рязанского детсада предстанет перед судом за кражи крестиков у детей
В Рязань приедут роботы последних моделей с выставок в Лас-Вегасе и Пекине
Из школьного автобуса в Рыбновском районе выпала 11-летняя девочка
В Сасовском районе исполнять обязанности имама будет студент
В Шиловском районе закроют железнодорожный переезд
Нашелся хозяин пса, обнаруженного под Рязанью со стрелой в груди
Почти на месяц на проезде Завражнова в Рязани закроют движение
Лучшие эндокринолог и акушер-гинеколог России работают в Рязани
В Пронском и Старожиловском районах летом отремонтируют несколько дорог
Рязанские коммунальщики расконсервируют городские фонтаны после зимы
На Касимовском шоссе сбили пожилую рязанку