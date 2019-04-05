2019-04-05T23:19:30+03:00
Общество

На сцене рязанской филармонии зажглись сверхновые звезды оперы

Яркие молодые исполнители спели для зрителей знаменитые арии
Галина ЗИМИНА
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Инсценировка оперы Джузеппе Верди «Дон Карлос». Мария Мотолыгина, Виктория Каркачева и Игорь Коростылев. Фото: пресс-служба филармонии.Инсценировка оперы Джузеппе Верди «Дон Карлос». Мария Мотолыгина, Виктория Каркачева и Игорь Коростылев. Фото: пресс-служба филармонии.
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В затянувшемся ожидании весны город сер и неприветлив. Хочется эмоций – ярких, удивительных и обязательно позитивных. Может ли искусство помочь в этом? Расскажем об одном интересном событии…

4 апреля рязанская филармония помогла с настроением и порадовала любителей музыки программой «По страницам любимых опер». Гости услышали арии и инсценировки из опер Чайковского, Верди, Массне и Гуно. Изюминка концерта в том, что на сцену вышли новые оперные голоса: Мария Мотолыгина (сопрано), Виктория Каркачева (меццо-сопрано), Дмитрий Чеблыков (баритон) и Игорь Коростылев (бас).

Дмитрий Чеблыков. Ария из оперы «Фауст» Шарля Гуно. Фото: пресс-служба филармонии.

Дмитрий Чеблыков. Ария из оперы «Фауст» Шарля Гуно. Фото: пресс-служба филармонии.

Молодежная программа была создана под эгидой Большого театра в 2009 году. С талантливыми артистами работают крупнейшие педагоги, известные во всем артистическом мире: Евгений Нестеренко, Ирина Богачева, Маквала Касрашвили, Алессандро Амаретти (Италия). Атмосферу вдохновения успешно создал Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова. Насколько виртуозно и слажено звучал оркестр!

Во втором отделении случилось так называемое эмоциональное объединение зала и артистов. Узнаваемые арии из третьего акта оперы «Евгений Онегин» Чайковского были исполнены на подъеме и очень артистично, так что у зрителей создалось ощущение присутствия на спектакле.

После концерта нам удалось подслушать впечатления, которыми делились на выходе гости филармонии.

- Сначала я немного разочаровалась в исполнении, но потом! Онегин! Это было чудесно! – вдохновленно высказывалась одна из слушательниц концерта.

- Мария Мотолыгина меня покорила! Какая стать у ее Татьяны! Характер! Слушаю и верю! Как она боролась со своей любовью! Но будет верна! - поделилась другая зрительница.

Мария Мотолыгина. Ария из оперы «Иродиада» Жюля Массне. Фото: пресс-служба филармонии.

Мария Мотолыгина. Ария из оперы «Иродиада» Жюля Массне. Фото: пресс-служба филармонии.

Возможно, рязанцам, попавшим на концерт, очень повезло: они познакомились с голосами, которые в будущем могут зазвучать в лучших оперных залах мира. Это яркое, пластичное, очень искреннее сопрано Марии Мотолыгиной, выразительное и глубокое меццо-сопрано Виктории Каркачевой, бархатный баритон Дмитрия Чеблыкова и мощный рокот баса Игоря Коростылева.

Сверхновые звезды зажигаются!

ИСТОЧНИК KP.RU

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