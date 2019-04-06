Алексей Булдаков знал дорогу в клубы всех военных частей и училищ Рязани

3 апреля на гастролях в Монголии скончался народный артист России Алексей Булдаков. В 1980-е годы он три сезона служил в Рязанском театре драмы. Как он жил в нашем городе и покинул его, вспоминают коллеги, знавшие актера.

ВОЛК ИЗ СКАЗКИ И СТЕПАН ИЗ «ТИХОГО ДОНА»

В Рязань Алексей Иванович приехал из Караганды, где служил в местном русском драматическом театре. Тогда будущей звезде российского кино было всего 30 лет. Трудно сказать, чем условия в Рязани показались ему лучше. Возможно тем, что город располагался ближе к столичным киностудиям.

– Просмотры назывались тогда не кастингами, как сегодня, а кинопробами. Он часто отпрашивался в театре и ехал на такие пробы в Москву или Ленинград, – вспоминают сегодняшние ветераны Театра драмы.

Алексея Булдакова на рязанской сцене помнят Людмила Коршунова, Галина Федорова, Сергей Леонтьев, Александр Зайцев, Римма Морозова. Они рассказывают, что актер жил общежитии, а роли играл в основном эпизодические.

– Мы с ним были тогда заняты в детском спектакле: он был Волком, я Лисой, – удалось припомнить Галине Федоровой. – Но когда уже в наши дни мы снова встретились на съемках сериала «Москва. Три вокзала», то мне показалось, что мы с ним все эти годы не расставались.

Только одна работа Булдакова в Рязани позволила ему проявить талант в полную силу – роль Степана в спектакле «Тихий Дон». Бывшие коллеги уверяют, что там он показал себя глубоким драматическим актером.

Алексей Булдаков и афиша спектакля «Тихий Дон», в котором он был занят в 1982 году

Борис Дмитриев (в 1982 году – исполнитель роли Петра Мелехова) вспоминал, что они вдвоем с Булдаковым пели в этом спектакле казачью песню. И когда спектакль приходили смотреть школьники, обычно шумные и непоседливые, на этой песне они буквально замирали.

КИНО СТАЛО ОТНИМАТЬ СЛИШКОМ МНОГО ВРЕМЕНИ

Журналист и искусствовед Федор Раззаков рассказывал, что однажды Алексей Булдаков гостил у приятеля-кинематографиста в Ленинграде, и тот уговорил его оставить свои данные и фотокарточки в картотеке «Ленфильма». В августе 1982 года их нашел постановщик военного кинофильма «Сквозь огонь» Леонид Макарычев, которому был нужен колоритный актер на большую роль партизана-разведчика. Режиссер послал телеграмму в Рязань, но Булдаков как раз был в отпуске, который решил провести с родителями (родом он был с Алтая). Телеграмма проделала за ним путь в несколько тысяч километров, но все же догнала. Пришлось через половину Советского Союза лететь на съемки в Тверской области.

Тут неизбежно возникает вопрос: а как же служба в театре в Рязани? Позвонил, объяснил, написал, отпросился.

В 1983 году пришла новая телеграмма – вызов на съемки музыкальной киносказки «Небывальщина», где Булдакову досталась роль солдата-весельчака. Его коллега, актер Александр Кузнецов потом рассказывал, что фильм в Госкино после просмотра назвали «антисоветским» и постановили на экраны не выпускать, а уничтожить. К счастью, одна копия ленты сохранилась – и во времена перестройки картина получила приз на международном фестивале в Португалии.

ОТ СЕМЕНА ДЕЖНЕВА ДО ГЕНЕРАЛА ФЕДОРОВА

В том же 1983 году Алексею Булдакову на Свердловской киностудии доверили главную роль в историческом фильме «Семен Дежнев» – он сыграл легендарного казачьего атамана, впервые обогнувшего на кораблях Азию. Съемки проходили на северном Урале, на Охотском море и на Чукотке. Актеру удалось повидать необъятные просторы России, но в труппе рязанского театра его снова недосчитались на долгие недели.

Алексей Булдаков в роли героя XVII века (кинофильм «Семен Дежнев»)

– Когда приглашали на очередные киносъемки, он продолжал отпрашиваться, – вспоминают рязанские коллеги, – но постепенно начинал понимать, что вскоре работать в нашем городе уже не сможет.

В 1984 году Булдаков сыграл генерала Алексея Федорова, одного из командиров советских партизан. Этот 3-серийный телефильм назывался «В лесах под Ковелем», но снимали его под Минском. Там актеру и было сделано предложение, от которого он не смог отказаться.

Алексей Булдаков в телефильме «В лесах под Ковелем» впервые играл генерала

Белорусский актер и сценарист Владимир Грицевский вспоминает, что Булдаков как-то при случае пожаловался минским коллегам: в театре ему не предлагают больших работ. Тогда они предложили: «Давай к нам, в театр-студию «Беларусьфильма!»

Алексей подумал – и написал заявление. Так закончился рязанский период в жизни будущего генерала Иволгина из «Особенностей национальной охоты». Начался его путь к всесоюзной известности.

НОВАЯ ВСТРЕЧА С НАШИМ ГОРОДОМ

В 2002 году в Рязани проходил всероссийский патриотический кинофестиваль «Золотой Витязь». Приехал на него и Алексей Булдаков, исполнявший роль в одной из фестивальных кинокартин. Поселили его в санатории «Сосновый бор» в Солотче, но после окончания фестивального дня, выйдя из кафе, он решил погулять по центру. Оказалось, что город молодости актер хорошо помнит.

– Я могу вам показать, каким двором можно выйти на соседнюю улицу, а какая подворотня глухая, – рассказал он тогда рязанским журналистам. – И еще хорошо помню расположение клубов всех военных частей и училищ: я пел там песни под гитару для солдат и курсантов.

Таким его многие рязанцы и запомнили: с гитарой в руках, поющего песни «голосом Высоцкого».