Тепло по счетчику, или Как выглядит современное центральное отопление?

Уже почти десятилетие в Рязани большую часть новостроек оснащают поквартирными газовыми котлами или подключают к автономным котельным. Сиюминутная выгода от таких источников тепла и ряд других преимуществ (например, гибкая регулировка параметров) очевидны для рядового потребителя. Центральное отопление, напротив, кажется многим рязанцам проблемным и архаичным, хотя львиная доля жилого фонда по-прежнему бесперебойно зимует именно с ним. Давайте же разберемся, способно ли центральное отопление эволюционировать и составить серьезную конкуренцию автономному?

ЭКОНОМИЯ, ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Еще в 90-х власти на разных уровнях предпочли доверить сферу теплоснабжения невидимой руке рынка. Но этот подход, как и в других сферах, себя не оправдал, и, в конечном счете, привел лишь к упадку сетевого хозяйства – повышенному износу трубопроводов и аварийности. А постоянно растущие тарифы, недогревы, котловой метод сбора платежей и непрозрачность дальнейших расходов сформировали негативный образ центрального отопления.

Однако в Европе еще в середине 00-х поняли, что когенерацию (одновременную выработку электроэнергии и тепла на теплоэлектростанциях с передачей последнего по городским сетям) надо развивать, и ее доля там постепенно увеличивается с момента принятия Европарламентом в 2004 году соответствующей директивы. В таких странах, как Германия, Дания, Нидерланды, Польша, Латвия, Финляндия сектор когенерации особенно развит, причем там при подключении домов к центральному отоплению действуют особые преференции. Но почему было принято такое решение?

– С экономической точки зрения, это надежность энергоснабжения, экономия топлива. С точки зрения охраны окружающей среды – это постоянный контроль и сокращение выбросов углекислого газа, выполнение обязательств в рамках Киотского протокола по изменению климата, – поясняют аналитики организации «СпецЭнергоПром», работающей с дочерними компаниями «Газпрома», ПАО «Квадра», французским SNEF и другими гигантами рынка.

Есть еще один важнейший и куда более понятный любому человеку аспект, понимание которого пришло к нам после трагических случаев, связанных со взрывами газа и смертельными отравлениями выхлопами газового оборудования, в том числе в Рязани. Недаром в Москве в последние годы в зонах, где есть необходимые тепловые мощности, жилые дома строят вообще без подведения газа и с центральным отоплением.

– В первую очередь, это вопрос повышения безопасности: нет проблемы внутридомового газового оборудования и его, теперь уже ежегодного, технического обслуживания, также нет проблем допуска газовых служб в квартиры собственников, в том числе тех, кто по тем или иным причинам отсутствует, – выразил солидарность с политикой столичных коллег и. о. замглавы администрации Рязани Игорь Ковалев.

«ИНДИВИДУАЛЬНОЕ» ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Тем временем рязанские застройщики по-прежнему в массовом порядке добиваются от чиновников согласования проектов новых домов с автономными источниками тепла. Но сегодня в строительстве появляются новые технологии. Например, объекты с более современным и продвинутым центральным отоплением есть у «Северной компании», «Лидер-Строя» и других представителей индустрии.

Например, «Стройпромсервис» оснастил новостройки в ЖК «Звездный» (Горроща) и ЖК «Шереметьевский квартал» (Дядьково) не только общедомовыми, но и поквартирными счетчиками тепла. Более того, каждый собственник имеет возможность самостоятельно регулировать отопление в своей квартире, и от этого напрямую зависит оплата за месяц. Так, хозяин такой квартиры площадью 40 квадратных метров на ул. Стройкова, д. 51 заплатил в марте за центральное отопление около 1000 рублей, тогда как за типичную однушку в хрущевке (29 «квадратов») выкладывают каждый месяц не менее 1600 рублей.

Поквартирные приборы учета и регуляторы подачи тепла расположены в общем коридоре на каждом этаже.

Сама система устроена так:

– В подвалах домов работают индивидуальные тепловые пункты – комплексы устройств, состоящие из теплообменников, насосов, приборов учета, электроники. При помощи насосов и автоматики происходит регулировка тепловых параметров. По сути, это климат-контроль, условно зависимый от параметров температуры на улице, – объясняет Анна Егорова, коммерческий директор ООО «ТСЖ «Шереметьевский квартал».

Если в такой дом по проекту не подведен газ, то дополнительная экономия жильцам обеспечивается еще и низкой стоимостью электроэнергии, так как обычный тариф почти на 43% выше, чем в доме с электроплитами.

– У меня самой в доме электроплита. Это очень удобно, и не болит голова по поводу безопасности газового оборудования, – продолжает Анна Сергеевна. – Мы все видели и слышали, что по России идут взрывы газа, потому что собственники порой не имеют определенной меры ответственности за свое помещение, а контролировать их сложно.

Интересно, что, судя по информации на официальном сайте «Стройпромсервиса», непроданных квартир в упомянутых ЖК почти не осталось. То есть проблем со спросом от покупателей у квартир в домах с современным центральным отоплением нет.

С другой стороны, приоритет развития городских теплосетей, обозначенный в федеральном законе «О теплоснабжении», Схеме теплоснабжения и плане социально-экономического развития города пока остается лишь на бумаге. Не реализуется в полном объеме и ФЗ «Об энергосбережении», где прописана необходимость установки тепловых счетчиков не только в первичном, но и во вторичном жилом фонде. Поэтому без конкретных законодательных инициатив и поощрений со стороны власти центральное отопление эволюционировать не сможет, однако есть надежда, что такие инициативы появятся и в Рязани.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Представитель сразу нескольких коммунальных организаций с большим опытом работы в сфере обслуживания жилого фонда на условиях анонимности сообщил, что в Рязани в относительно новых домах с поквартирными газовыми котлами стали появляться проблемы промерзания стен из-за полностью отключенного отопления в пустующих жилых помещениях. Кроме того, из-за резкого перепада температур между «холодными» и «теплыми» зонами деформируются конструкции дома, появляются трещины и плесень.

При этом в условиях индивидуальной регулировки центрального отопления на 100 % подачу тепла в квартиру приостановить невозможно – система сохраняет минимально необходимый режим для равномерного прогрева дома.

В ТЕМУ

В Рязанской области начались конкретные шаги по реализации анонсированного еще в мае 2018 года проекта теплового аудита. Речь идет о развертывании сети базовых станций стандарта LoRaWAN и установке в домах «умных» счетчиков, которые через специальные датчики будут передавать показатели напрямую поставщикам (кстати, такая технология уже применяется в ряде стран).

Губернатор Рязанской области Николай Любимов, подписавший соглашение с фирмами «1С» и «Дом.ru», отметил, что власти рассчитывают на конкретный экономический эффект. Если аудит себя оправдает, это может позволить хотя бы не повышать тариф, поскольку затраты на поставку тепловой энергии должны снизиться, а собираемость – повыситься.