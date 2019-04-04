Рязанцы могут сыграть в шахматы с гроссмейстером!

«Комсомольская правда» и Рязанская городская федерация шахмат предлагают всем любителям «самого умного» вида спорта поучаствовать в сеансе одновременной игры с гроссмейстером.

Чтобы попасть в число 10 будущих соперников одного из лучших шахматистов России, вам нужно будет еженедельно просматривать выпуски «толстушки» или следить за сайтом www.ryazan.kp.ru. Там будут появляться задания, на которые вы должны давать ответы. Те, кто наберет больше баллов – будет объявлен победителем! Сеанс продет в Рязани через несколько недель.

Итак, первый тур.

Решите задачу (первая схема): «Мат в 2 хода». За правильный ответ вам начислят 8 баллов.

Задание 1. Мат в 2 хода

Творческое задание (вторая схема). Ход белых. У кого лучше позиция и почему? Кому выгодно менять ферзей? Проанализируйте положение на доске. Награда – до 10 баллов.

Задание 2, творческое. Анализ позиции

Мы ждем отправки ваших писем по обычной почте (г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, 35 корп. 1 оф. 5) или электронной почте kp-62@list.ru не позднее 23 часов 59 минут 31 марта. Для электронного письма укажите тему – «Шахматные задачи».