Гроб перед дверями: умершую рязанскую бизнес-леди родные привезли к горадминистрации

В субботу, 30 марта, родственники умершей рязанки Ирины Фокиной привезли ее тело к зданию администрации Рязани. Как сообщил «Комсомолке» собственный источник, муж и родственники сделали это, потому что считают виновными в безвременной смерти женщины чиновников, с которыми Фокина вела длительные судебные тяжбы.

Женщина долгое время занималась перевозками пассажиров на городском маршруте №49 (следует от ост. Технониколь до ост. Психбольница). Затем начались нарушения, сообщил наш источник:

- Фокина около полутора лет назад лишилась лицензии на перевозки за ряд существенных нарушений. Все судебные инстанции, включая Конституционный суд России, приняли решения в пользу городской администрации Рязани. Тем не менее маршрутные такси Фокиной продолжали перевозить пассажиров. Сотрудники транспортной инспекции год ее уговаривали, чтобы она прекратила, по сути, незаконную предпринимательскую деятельность. Когда стало ясно, что уговоры не действуют, начались рейдовые мероприятия и снятие машин с маршрута.

Женщина любила лошадей. Фото: соцсети.

Причиной смерти 51-летней Ирины Фокиной медики назвали оторвавшийся тромб. Администрация города Рязани выразила глубокие соболезнования родственникам умершей Ирины Фокиной. Семье безвременно ушедшей будет оказана вся возможная помощь и поддержка в случае обращения в органы власти — говорится в официальном ответе.