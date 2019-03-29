Тарифы на воду в Спасском районе разнятся в зависимости от берега Оки

В начале марта глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев заявил о том, что россияне зачастую существенно переплачивают за многие услуги ЖКХ. А для того чтобы обуздать «коммунальных монстров», необходим закон об основах тарифного регулирования.

В качестве подтверждения своих слов Игорь Артемьев привел пример с тарифами на воду. Он отметил, что нередко компании, работающие в соседних регионах, производят 1 кубический метр воды в равноценных климатических условиях, но при этом по каким-то причинам тариф на 1 кубометр воды для потребителей может отличаться в 54 раза. Да что говорить о соседних регионах, когда в одном и том же районе Рязанской области тарифы разнятся в два-три раза.

НОВОГОДНИЙ «ПОДАРОК» ОТ РАЙОННЫХ ВЛАСТЕЙ

В редакцию «Комсомолки» обратились жители села Огородниково Спасского района. По их словам, после смены организации, отвечающей за водоснабжение, тариф вырос почти в два раза.

– В течение последних 6 лет услуги по водоснабжению нам предоставляла организация «Стройдеталь». Тариф до 1 января 2019 года составлял 23 рубля 18 копеек за кубометр. Обслуживание нас полностью устраивало и никаких взаимных претензий за это время ни у кого не возникало, – рассказала жительница села Любовь Аникина.

Но в конце декабря 2018 года глава Перкинского сельского поселения Ирина Кузнецова объявила о том, что начиная с 2019 года их будет обслуживать муниципальное предприятие «Ижевское коммунальное хозяйство», и тариф для них теперь будет составлять 44 рубля 11 копеек. Таким образом с легкой руки чиновников рост тарифа составил 89%. Причем изменения коснулись отнюдь не всех жителей района, а только тех, чьи населенные пункты расположены по правому берегу реки Оки. На левом берегу люди по-прежнему платят чуть больше 23 рублей за куб.

– В наших селах люди исстари занимались огородничеством. Именно у нас выращивают знаменитые «спасские огурцы». По понятным причинам тема водоснабжения для нас особенно болезненна и актуальна. На коллективное обращение сельчан из администрации района пришел формальный ответ, никоим образом не объясняющий, почему одна половина жителей района должна платить за воду почти вдвое больше другой, – рассказала другая жительница района Татьяна Иванеева.

Инфографика: Ольга Пошевеля

ИДИОТИЗМ НА ГРАНИ ЗАКОННОСТИ

Помимо районной администрации люди обратились в правительство Рязанской области, региональную энергетическую комиссию, областной УФАС, районную прокуратуру и целый ряд других учреждений и ведомств. В ответах чиновники уверяют людей в том, что все сделано в рамках закона, а их претензии беспочвенны.

Так, из РЭК Рязанской области пришел любопытный ответ, в котором начальник комиссии Олег Голыхов сообщил, что «тариф определен с учетом экономически обоснованных расходов на осуществление текущей деятельности и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технического регламентов, за исключением строительства, реконструкции и модернизации таких объектов».

Не правда ли, попахивает идиотизмом? Как вообще такое возможно, когда частное предприятие могло поддерживать систему и продолжает это делать с тарифом от 24 до 25 рублей за кубометр, а муниципальное предприятие делает все то же самое, но почти в два раза дороже?

Осмелимся предположить, что происходит все это из-за неэффективности менеджмента муниципалов. Местным властям жители задали животрепещущий вопрос: «Не пострадает ли обслуживание из-за удаленности новой организации (расположенной в 70 километрах от потребителей услуги, а во время паводка и все 150 километров)?» Им ответили, что обслуживание не пострадает, так как при необходимости могут привлекаться сторонние организации, в том числе и «Стройдеталь», которая затем выставит счет за обслуживание МПК «Ижевское коммунальное хозяйство». То есть чиновники открыто заявили людям, что новое муниципальное предприятие всего лишь посредник в оказании услуги, а в случае чего ремонтировать систему будет старый подрядчик. Очевидно, отсюда мы и имеем удорожание услуги практически в два раза.

КСТАТИ

По данным ФАС России, в соответствии с распоряжением Правительства РФ №2490-р в среднем по Рязанской области на 2019 год утвержденный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в I полугодии не может превышать 1,7%.

Но из-за того что «Стройдеталь» (как выяснила прокуратура) до этого оказывала услуги по не утвержденному в РЭК тарифу, эта норма не распространяется на жителей Спасского района. И теперь организацию, предлагающую услугу по лучшей цене, хотят оштрафовать.

СКАЗАНО

Обращаясь к Федеральному собранию РФ, глава государства Владимир Путин призвал уходить в отставку тех, кто не желает или не хочет работать в новых условиях.

– Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти. Я уже слышу, что «там нельзя», «здесь слишком сложно», «там слишком высокая планка», «не получится». С такими настроениями лучше к снаряду не подходить. Людей, кроме того, не обманешь. Они остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе и любую несправедливость. Их мало интересует бюрократическая волокита, «бумажная» текучка. Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, а сейчас. Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма. Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему, – сказал президент РФ.