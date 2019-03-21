Роснефть порадовала оригинальной трактовкой шедевров мировой культуры

При поддержке НК «Роснефть» в Рязани состоялось необычное благотворительное мероприятие. В пригласительных билетах значилось – Хор Сретенского монастыря «Шедевры мировой культуры». Но все оказалось не так предсказуемо и просто!

Первоначальные ожидания – чинно-благородный хор поет классику, причем духовного содержания, в соответствующих одеяниях. Голоса плавно льются, от контральто до нижайших басов. Прекрасно и благоговейно, но... Монастырский мужской хор предстал в концертных костюмах с манишками и бабочками, а зрители попали в настоящий музыкальный калейдоскоп.

Неожиданное сочетание классики и рок-хитов, древние храмы Иерусалима, дворцы Италии и Испании, парижский Нотр-Дам, столпы света в православном храме и картины русского поля не оставили равнодушным никого в зале.

«Вечная любовь», Шарль Азнавур. Исполняет симфо-группа «Гольфстрим»

Под органную музыку Баха за спиной хора вырастали трубы органа и узкие готические башни Средневековья. Все звучало мощно, величественно и волнующе. Смена световых декораций, музыкальных направлений. Торжественно, затем вдруг весело и беззаботно. Когда исполнялась всем известная «О, sole mio!» – была иллюзия, что поют истинные итальянцы! Сладко, солнечно, голоса раскрыты и парят как птицы.

Музыка Генделя была исполнена в стиле рок-оперы. Хор стоит в нише, вокруг металлические блоки в огненных всполохах. Движение и преображение металла и винтов. Впечатление, что еще немного, и люди будут раздавлены этой стальной махиной.

Джаз-композиция Луи Армстронга. Хор Сретенского монастыря, солист Вадим Зарипов.

– Мы старались, чтобы музыка и видео соединялись, создавая эффект полного погружения в момент эпохи, – сказал режиссер программы Федор Степанов. – Искренне благодарю Компанию «Роснефть» за многолетнюю поддержку, благодаря которой у нас есть уникальная возможность дарить свое искусство большому количеству зрителей».

Удивил и обрадовал номер «под Армстронга». Солист исполнил «Let’s my people go». Голос бархатный, саксофон задает настрой, фон – египетские пирамиды! Причем чувствуется, что исполнители сами захвачены и получают удовольствие!

В программе также приняли участие вокальная группа «Кватро», актриса Алена Биккулова, участница шоу «Голос» Софья Онопченко, финалистка шоу «Голос. Дети» Мария Панюкова, солистка китайской филармонии Инна Деменкова, симфо-группа «Гольфстрим», артист балета-модерн, победитель шоу «Танцы на ТНТ» Ильшат Шабаев.

«Песня остается с человеком» – финальный выход участников концерта.

Их выступления также были яркими, хотя хор, впрочем как всегда, задал слишком высокую планку.

– Главная идея нашего концерта – в том, что музыка лечит души. Мы впервые в нашем туре выступаем в дни Великого поста, и хочется затронуть в зрителях что-то глубокое, напомнить о вечных ценностях, – сказала Алена Биккулова, актриса, ведущая программы.

Гостями концерта стали работники дочерних обществ компании, представленных в Рязани, ученики Роснефть-классов, представители духовенства и общественных организаций.

Всего хор выступит в 22 городах присутствия компании «Роснефть». Гастрольный тур стартовал 4 февраля в Усинске и завершится 18 июня в Южно-Сахалинске.

НА ЗАМЕТКУ

Программа «Шедевры мировой культуры» – пятый совместный проект Роснефти и хора Сретенского монастыря. Постановки: «Роснефть. Великой Победе посвящается», «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперед!» прошли с успехом в 2015 - 2018 годах.

«Shape of my heart», Стинг. Танец Ильшата Шабаева в музыкальном сопровождении симфо-группы «Гольфстрим»

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