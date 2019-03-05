Рязань получит градоначальника, а за капремонтом будут следить строже

На минувшей неделе губернатор Николай Любимов во второй раз выступил с посланием к жителям Рязанской области. Его речь звучала со сцены областной филармонии около 45 минут. За это время зал и те, кто наблюдал за трансляцией, услышали не только дежурные цифры.

В ОКБ научатся пересаживать сердце

Одним из самих запоминающихся моментов стало заявление главы региона по поводу поликлиники №14. Год назад ее главврача Владимира Шевцова по поручению самого Любимова уволили за то, что в медучреждении не создавались «нормальные условия для пациентов».

– Прошло время, но ситуация не поменялась. И теперь я уже обращаюсь к нашему министерству здравоохранения. Это мое последнее предупреждение. Дальше будут только отставки и административная ответственность, – произнес Любимов.

О каких конкретно проблемах идет речь, не уточнялось. Вероятно, есть претензии к организации лечебной деятельности, так как другая известная беда поликлиники – плачевное состояние здания (памятника архитектуры XIX века) – за счет собственных средств едва ли решаема.

В противовес губернатор сделал положительный акцент на областной клинической больнице. Главврача комплекса Дмитрия Хубезова даже назвали человеком года в номинации «Здравоохранение». Кстати, в 2018 году в ОКБ прошел масштабный ремонт (не без федеральных денег), однако самым значимым событием стало начало работы службы донорства и трансплантации. К 28 февраля в ОКБ уже сделали 4 операции по пересадке почки, в планах – освоить трансплантацию печени и сердца.

Главврача ОКБ Дмитрия Хубезова назвали человеком года в номинации «Здравоохранение».

Без повышения нет улучшения?

Еще одной обсуждаемой частью послания стал пассаж о капремонте. Напомним, с 1 января 2019 года тариф составил 11,65 рубля за «квадрат» – на 45% больше, чем в 2018 году.

Губернатор указал на нестабильность финансового положения регионального фонда. Причем свою роль, по его словам, сыграло «стремление быстрее отремонтировать фасады на центральных улицах» – из-за него сдвигались сроки и виды работ.

– Все это привело к тому, что на запланированные работы в 2017-2020 годах средства уже потрачены, и вскоре ремонтировать будет просто не на что, – заявил глава региона.

Увеличение взносов он назвал вынужденной мерой, сослался на инфляцию и дорожающие энергоресурсы, а зная, сколько претензий накопилось у жилинспекции, общественников и жильцов, поручил «максимально ответственно» контролировать качество работ:

– Люди вкладывают большие средства и должны за свои деньги получать реальные улучшения.

Последуют ли эти реальные улучшения, можно будет судить осенью. Но справедливости ради стоит отметить, что без того проблемная программа в 2018 году откровенно провалилась из-за срыва сроков и халтуры подрядчиков.

Продолжилась жилищная тема важной новостью – в регионе формируется новая программа переселения из аварийных домов, признанных такими до 2017 года. «Вслепую» губернатор призвал не работать и внимательно изучать случаи, когда собственники сами не хотят переезжать и следят за имуществом.

– Прошу не допускать нарушения прав рязанцев в угоду коммерческим интересам некоторых застройщиков, – высказался Николай Любимов.

«Мусорная» монополия опасна?

Не начал еще работать региональный оператор «Эко-Пронск», а споры о «мусорной реформе» не утихают и только набирают обороты. В течение 4 лет в Рязанской области должны появиться 2 новых полигона, 1 мусороперерабатывающий комплекс и 7 мусоросортировочных станций. По словам губернатора, проблемой обращения с коммунальными отходами «серьезно еще никто и никогда не занимался».

– При создании необходимой инфраструктуры станет возможным полноценный переход на раздельный сбор мусора. Современная утилизация мусора – неотъемлемая часть формирования комфортной среды, – отметил Любимов.

Активисты же, зная об опыте других регионов и других стран, видят подводные камни в выбранном курсе:

– Проблем с переработкой, вопреки расхожему мнению, у нас нет – было бы сырье. При этом в процесс обязательно нужно включать мелкие предприятия и не позволять монополизировать рынок. А мотивировать к раздельному сбору мусора нужно рублем, то есть снижением тарифа: разделяете – платите за вывоз меньше. Региональный оператор в этом не заинтересован, поэтому такие решения нельзя отдавать ему на откуп, – поделился мнением сопредседатель регионального штаба ОНФ Евгений Рыбаков.

В своем послании и до этого Николай Любимов говорил, что власти должны подчиняться не только букве закона, но и мнению представителей общественности. Остается надеяться, что так действительно будет, и проекты, которые изменят нашу жизнь, имели человеческое лицо.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Зачитывая послание, губернатор сделал заявление о том, что в 2019 году, наконец, состоится конкурс на должность главы администрации Рязани. По мнению Николая Любимова, приоритетами в работе сити-менеджера должны стать благоустройство, строительство жилья и социальных объектов, развитие дорожной сети, цифровизация городского хозяйства. Напомним, с сентября 2017 года обязанности градоначальника исполняет Сергей Карабасов.