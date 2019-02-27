Чиновники и народ в «будках гласности» недопонимают друг друга

В самом начале минувшей осени рязанцам представили проект «Задай вопрос губернатору». В Рязани и ряде районных центров установили так называемые будки гласности. С их помощью жители региона могли напрямую рассказать главе области о наболевшем, выступить с предложением или указать на какой-­то недостаток.

Предполагалось, что каждый из обратившихся к Николаю Любимову граждан сможет максимально быстро получить понятный и аргументированный ответ на свой вопрос или предложение. Если же человек по какой-­то причине не смог или не захотел оставить свои контакты, ответы публиковались на портале «нашдом62.рф».

«Комсомолка» ознакомилась с лентой вопросов-­ответов – выводами делимся с читателями сегодня. Чтобы не быть голословными, мы приведем реальные примеры обращений и ответы на них чиновников.

ОСТАНОВКА ЕСТЬ, А ТРАНСПОРТА НЕ ПРЕДВИДИТСЯ

Жителей новостроек на улице Княжье Поле очень интересовало, когда к их микрорайону пустят общественный транспорт. Но из ответа чиновников они узнали, что ждать этого им придется еще очень долго. Фото: «нашдом62.рф».

Текст обращения:

При вводе в эксплуатацию дома №23 по улице Княжье Поле была установлена остановка общественного транспорта. Когда пустят транспорт, который будет останавливаться на этой остановке?

И если предполагается, что у дома №23 будет останавливаться транспорт, то почему установили остановку только с одной стороны?

Ответ городского управления транспорта:

«…Учитывая, что вышеуказанный участок улично-­дорожной сети не может быть отнесен к автомобильным дорогам, на которых разрешается регулярное движение пассажирского транспорта, в настоящее время установить маршрут регулярных пассажирских перевозок по нему не представляется возможным…»

«Остановочный пункт на улице Княжье Поле обустроен застройщиками микрорайона в рамках работ по благо­устройству территории. Для оценки возможности организации транспортного обслуживания жителей 9-­го и 10­-го микрорайонов Канищево, межведомственной комиссией проведено обследование…»

Как мы видим из этого ответа, чиновники подробно описали, почему транспорт не может быть пущен по указанной улице, но ни словом не обмолвились о сроках его запуска.

БУФЕТА НЕ БУДЕТ

Текст обращения:

Уважаемые сотрудники Минздрава! Подскажите, пожалуйста, почему закрыли буфет в кардиодиспансере, очень не­удобно, негде перекусить. Спасибо!

Ответ регионального мин­здрава:

«…Санитарно-­гигиенические требования, которые предъявляются к организации буфетного отделения в медицинском учреждении, не позволяют продолжить деятельность в тех условиях, которые предложены в кардиодиспансере».

Здесь обратившийся явно остался не удовлетворен ответом и попросил у чиновников уточнения:

– Непонятны ни конкретные причины, по которым нельзя восстановить буфет, ни план, который минздрав планирует реализовать, чтобы обеспечить потребность населения.

«Минздрав не планирует реализовывать планы в кардиодиспансере. Вопрос обеспечения потребностей населения относится к компетенции главного врача учреждения Александра Васильевича Данилова, к которому можно обратиться по этому вопросу», – ответили в министерстве.

Но обратившийся не унимался и попросил чиновников дать более аргументированный ответ:

– Учитывая, что данный сайт подразумевает диалог с исполнительной властью субъекта, прошу сообщить единую позицию минздрава и главврача по заданному мной вопросу, а не предлагать отдельно что-­то где-­то спрашивать.

«…Здание принадлежит министерству имущества и земельных отношений Рязанской области. Для сдачи в аренду вопрос согласуется с данным ведомством. Компетенции минздрава касается только размещение объектов медицинского назначения. Поэтому минздрав не планирует реализовывать планы по размещению в кардиодиспансере буфета», – пояснили в министерстве, поменяв статус обращения с «Принято к исполнению» на «Исполнено».

НЕ НРАВИТСЯ? КАКОЙ СТОЛБ?

Рязанцы просят чиновников убрать неудобный столб, расположившийся прямо по центру дороги, но представители власти их, похоже, не слышат. Фото: «нашдом62.рф».

Текст обращения:

Уже который год пытаемся убедить и городские власти, и нашего депутата в том, что на пересечении улицы Касимовское шоссе и улицы Быстрецкой необходимо провести реконструкцию перекрестка: убрать столб, который стоит ровно посредине дороги и начертить хотя бы стоп-­линию п. 2.12 с установкой знака «Стоп» п. 6.16 по ГОСТ Р 52289­2004 перед пересечением с улицей Быстрецкой. Упомянутый ГОСТ это позволяет…

Ответ городского управления благоустройства:

«На нерегулируемых перекрестах, к которым относится пересечение улицы Быстрецкая и улицы Касимовское шоссе горизонтальная дорожная разметка 1.12 «Стоп­-линия» и дорожный знак 6.16 «Стоп» согласно действующим стандартам и правилам на главной дороге не применяется. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289­2004, указанную разметку наносят на расстоянии 3­5 метров от входного светофора, знак 6.16 устанавливается на таком же расстоянии от него».

Из ответа чиновников следует, что сделать перекресток более безопасным не позволяют действующие правила. Про неудобный столб при этом и вовсе забыли. Вот только люди просили начертить стоп-­линию не на главной дороге, а на второстепенной, которой в нашем случае является улица Быстрецкая.

РАЗ ЭНЕРГИЯ ИДЕТ, ЗНАЧИТ, СТОЛБЫ НЕ УПАДУТ

Жители села Троица Спасского района бьют тревогу из-­за состояния опорных столбов, но чиновники им, похоже, не верят, сообщая, что все так и должно быть.

Текст обращения:

У нас ужасное состояние опорных столбов, которые в любой момент могут упасть, они опасны. Жалобу направили в Приокские электрические сети. Хотелось бы, чтобы этот вопрос был проконтролирован.

Ответ администрации Спасского района:

«…Указанная вами линия ранее принадлежала ЗАО «Ясаковский консервный завод». Недавно она передана в Спасский РЭС. На данный момент линия находится в удовлетворительном состоянии, идет бесперебойная передача электроэнергии. Ремонтные работы в ближайшее время не предусмотрены».

ВОПРОС РЕШАЕТСЯ, НО В СПИСКАХ ВАС НЕТ!

Текст обращения:

Здравствуйте, Николай Викторович! Обращается к вам многодетная мама. Мы попали к вам на прямую линию, звонили по поводу жилья. Семья Александровых, семеро детей. Никаких сдвигов нет. То, что предлагают, там невозможно жить с детьми. Помогите нам, пожалуйста, решить жилищный вопрос. Спасибо!

Ответ управления энергетики и жилищно-­коммунального хозяйства Рязани:

« …Семья Александрова на учете граждан на бесплатное предоставление в собственность земельных участков на территории Рязанской области в администрации города Рязани не состоит. Также на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в администрации города Рязани не состоят».

Простите, а что же тогда предлагают этим людям?! Как им могут предлагать варианты, если они нигде на учете не состоят? Может быть, сотрудники управления хотя бы попытаются выяснить, что это за семья? Связаться с ними? Но нет, проще поменять статус сообщения с «Принято к исполнению» на «Исполнено».

Хотя если бы они пересмотрели прямую линию с Николаем Любимовым 2017 года, то на десятой минуте трансляции услышали бы вопрос, поступивший от мамы Варвары Олеговны Александровой. По телефону женщина сообщила, что четыре года назад у ее дочери – инвалида второй группы и матери семерых детей сгорел дом. Звонившая рассказала, что никак не может записаться на прием к губернатору, а проблема отсутствия жилья больше не решается.

Глава региона ответил, что проблему нужно решать, и если ей до сих пор никто не занимался, то это не лезет ни в какие рамки.

– Обязательно найдем способ, как помочь многодетной семье Варвары Александровой, и поправим ситуацию. Жилье, конечно, необходимо найти, изыскать или предоставить срочно какие-то субсидии. Мы ваши контактные данные записали, будем над этим работать в самое ближайшее время, – сообщил на прямой линии Николай Любимов.

Но как мы видим, проблема не решена до сих пор.

Справедливости ради стоит отметить, что далеко не все вопросы, поступившие от рязанцев, заканчиваются формальными ответами. Например, районные префектуры очень бойко отчитываются об убранном с контейнерных площадок мусоре, уничтоженных надписях на гаражах и даже замазанном на заборе нецензурном изображении. Но вот только когда дело касается конкретных проблем или их решений, то энтузиазм чиновников быстро заканчивается, и тогда им проще не вникать в проблему, а просто выдать стандартную, правильную во всех юридических смыслах, формулировку, абсолютно не понятную простым людям.

Видимо, ответственные за выполнение поручений губернатора лица, оказались не готовы к интенсивной работе с новым главой региона. Люди, преимущественно оставшиеся от команды Олег Ковалева, похоже, не могут понять сути диалога власти с народом, для чего он необходим и какие цели преследует.

А КАК У НИХ?

Портал «нашдом62.рф» не единственный подобный ресурс в России. В Москве работает «Наш город», в Подмосковье – «Добродел», еще есть питерский «Наш Санкт­-Петербург» и ряд других похожих сайтов.

Так, в Питере местный житель отправил жалобу на облупившуюся стену во дворе одного из домов на улице Шпалерная. Через два месяца администрация Центрального района ответила пользователю, что проведены «работы по простукиванию слабо держащегося штукатурного слоя» – и угрозы безопасности граждан нет. Чиновники пообещали покрасить стену дома до 3 января 2039 года – на эту дату запланирован капитальный ремонт дома.

А московский журналист Иван Голунов в течение 2,5 лет писал на портал мэрии Москвы, требуя починить фонарь на площади возле аэропорта Внуково. Дело закончилось тем, что сотрудники коммунальных служб фонарь демонтировали.