Вспышка кори в Рязани: кто в группе риска и где привиться
В Рязани началась вспышка заболевания, о котором все успели позабыть. Речь идет о кори – инфекционной болезни, опасной, прежде всего, осложнениями. Они связаны с работой центральной нервной системы, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.
Благодаря всеобщей вакцинации этот недуг уже давно отступил и долгое время считался прибежищем стран третьего мира. Почему-то в последние годы среди мамочек стала популярна практика вакцинального диссидентства. Одни из-за нехватки образования, другие из-за религиозных или иных причин принципиально отказываются прививать своих детей. Следование принципу «невмешательства в тело» рязанских верующих сделало свое дело – число заболевших в регионе перевалило за 50 человек.
Вспышка началась с религиозной общины
В Рязани вспышка произошла по вине одной из религиозных общин. Такую информацию на минувшей неделе озвучили в областном управлении Роспотребнадзора. По словам специалистов, заболевшие – это в подавляющем большинстве дети, чьи родители сознательно отказались делать им прививки.
В ведомстве пояснили, что если раньше регистрировались единичные «завозные» случаи этого заболевания, то теперь, по состоянию на 20 февраля, болезнь диагностировали у 51 человека, причем, скачок пришелся на 16-19 февраля.
При этом начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Ирина Котова отметила, что семьи больных отказываются не только от прививок, но и от госпитализации – в стационаре находятся только четверо из них.
– Очаги заболеваемости регистрируются как в семьях, так и в образовательных учреждениях. В настоящее время в процесс втянуты несколько школ, две музыкальные школы, колледжи, – отметила Котова, отказавшись при этом назвать конкретные номера и названия учреждений.
По ее словам, в общей сложности в группу контактных лиц, которые потенциально могли быть инфицированы, входят до 10,5 тысячи человек – им уделяется повышенное внимание, проводится иммунизация. К группе риска относятся лица, которым не делали прививку.
В Рязани вспышка произошла по вине одной из религиозных общин.Фото: Константин МОГИЛИН
Вопрос с вакцинами решается, анализы сдаются платно
Если вы по каким-то причинам не знаете или не помните, проходили ли вы вакцинацию от кори в детстве, поводов беспокоиться у вас более чем достаточно. Чтобы точно знать, бояться ли заразы, вы можете сделать анализ крови на наличие в ней антител класса IgМ. Мы позвонили в Роспотребнадзор, чтобы выяснить, какие способы проверки предлагают рязанцам.
– Вы можете сдать анализы в Центре гигиены и эпидемиологии в Рязанской области, консультационно-диагностическом центре, либо в любом медицинском центре. Так как анализы вы собираетесь сдавать по собственной инициативе, они для вас будут платными. Саму прививку от кори в рамках Национального календаря профилактики по месту жительства проводят бесплатно. Поэтому вам необходимо обратиться с этим вопросом в вашу медицинскую организацию. Сейчас министерством здравоохранения региона решается вопрос о наличии вакцин, их просто не хватает, но даже если вам по каким-то причинам откажут, в самое ближайшее время ситуация изменится, – сообщили корреспонденту «Комсомолки» на горячей линии.
Мы обзвонили несколько городских поликлиник, чтобы выяснить, могут ли рязанцы сделать анализ в том медучреждении, к которому прикреплены. Но, увы, в регистратурах нам стабильно отвечали, что подобный анализ сейчас не делают и советовали обращаться либо в частные медцентры, либо в Консультационно-диагностический центр на Лермонтова, дом 5/1. В последнем анализ обойдется вам в 410 рублей. Цены у частников начинаются от 590 рублей и достигают 710 рублей за исследование, еще около 120-170 рублей вам придется заплатить за взятие крови из вены.
Специалисты все, как один, говорят, что самым надежным способом защиты от кори попрежнему остается иммунизация живой вакциной. Прививка обеспечивает защитный эффект в течение 10-15 лет, но и после этого срока у 36 % вакцинированных сохраняется иммунитет.
ВАЖНО ЗНАТЬ
Согласно действующему Национальному календарю профилактических прививок плановая вакцинация против кори (одновременно с вакцинацией против краснухи и паротита) проводится дважды: в возрасте 12 месяцев и в 6 лет.
Также проводится плановая вакцинация против кори детям в возрасте 1517 лет включительно и взрослым в возрасте до 35 лет, не привитым ранее, не имеющим сведений о прививках против кори и не болевшим корью ранее. Она проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин двукратно с интервалом не менее 3 месяцев между прививками.
Лица, привитые ранее однократно, подлежат проведению однократной иммунизации с интервалом не менее 3 месяцев между прививками.
По эпидемическим показаниям вакцинируются контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против кори, однократно привитые без ограничения возраста.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Позвонить на горячую линию по кори можно в будние дни (с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу – с 09:00 до 16:45). Телефоны: 8 800 100-22-62, 92-90-15, 92-98-50, 92-98-08. Также можно позвонить в Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области по телефону: 25-32-06.
ИСТОЧНИК KP.RU