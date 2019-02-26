Вспышка кори в Рязани: кто в группе риска и где привиться

В Рязани началась вспышка заболевания, о котором все успели позабыть. Речь идет о кори – инфекционной болезни, опасной, прежде всего, осложнениями. Они связаны с работой центральной нервной системы, органов дыхания и желудочно-­кишечного тракта.

Благодаря всеобщей вакцинации этот недуг уже давно отступил и долгое время считался прибежищем стран третьего мира. Почему-­то в последние годы среди мамочек стала популярна практика вакцинального диссидентства. Одни из-­за нехватки образования, другие из­-за религиозных или иных причин принципиально отказываются прививать своих детей. Следование принципу «невмешательства в тело» рязанских верующих сделало свое дело – число заболевших в регионе перевалило за 50 человек.

Вспышка началась с религиозной общины

В Рязани вспышка произошла по вине одной из религиозных общин. Такую информацию на минувшей неделе озвучили в областном управлении Роспотребнадзора. По словам специалистов, заболевшие – это в подавляющем большинстве дети, чьи родители сознательно отказались делать им прививки.

В ведомстве пояснили, что если раньше регистрировались единичные «завозные» случаи этого заболевания, то теперь, по состоянию на 20 февраля, болезнь диагностировали у 51 человека, причем, скачок пришелся на 16-­19 февраля.

При этом начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Ирина Котова отметила, что семьи больных отказываются не только от прививок, но и от госпитализации – в стационаре находятся только четверо из них.

– Очаги заболеваемости регистрируются как в семьях, так и в образовательных учреждениях. В настоящее время в процесс втянуты несколько школ, две музыкальные школы, колледжи, – отметила Котова, отказавшись при этом назвать конкретные номера и названия учреждений.

По ее словам, в общей сложности в группу контактных лиц, которые потенциально могли быть инфицированы, входят до 10,5 тысячи человек – им уделяется повышенное внимание, проводится иммунизация. К группе риска относятся лица, которым не делали прививку.

В Рязани вспышка произошла по вине одной из религиозных общин.Фото: Константин МОГИЛИН

Вопрос с вакцинами решается, анализы сдаются платно

Если вы по каким-­то причинам не знаете или не помните, проходили ли вы вакцинацию от кори в детстве, поводов беспокоиться у вас более чем достаточно. Чтобы точно знать, бояться ли заразы, вы можете сделать анализ крови на наличие в ней антител класса IgМ. Мы позвонили в Роспотребнадзор, чтобы выяснить, какие способы проверки предлагают рязанцам.

– Вы можете сдать анализы в Центре гигиены и эпидемиологии в Рязанской области, консультационно­-диагностическом центре, либо в любом медицинском центре. Так как анализы вы собираетесь сдавать по собственной инициативе, они для вас будут платными. Саму прививку от кори в рамках Национального календаря профилактики по месту жительства проводят бесплатно. Поэтому вам необходимо обратиться с этим вопросом в вашу медицинскую организацию. Сейчас министерством здравоохранения региона решается вопрос о наличии вакцин, их просто не хватает, но даже если вам по каким-­то причинам откажут, в самое ближайшее время ситуация изменится, – сообщили корреспонденту «Комсомолки» на горячей линии.

Мы обзвонили несколько городских поликлиник, чтобы выяснить, могут ли рязанцы сделать анализ в том медучреждении, к которому прикреплены. Но, увы, в регистратурах нам стабильно отвечали, что подобный анализ сейчас не делают и советовали обращаться либо в частные медцентры, либо в Консультационно-­диагностический центр на Лермонтова, дом 5/1. В последнем анализ обойдется вам в 410 рублей. Цены у частников начинаются от 590 рублей и достигают 710 рублей за исследование, еще около 120-­170 рублей вам придется заплатить за взятие крови из вены.

Специалисты все, как один, говорят, что самым надежным способом защиты от кори по­прежнему остается иммунизация живой вакциной. Прививка обеспечивает защитный эффект в течение 10­-15 лет, но и после этого срока у 36 % вакцинированных сохраняется иммунитет.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Согласно действующему Национальному календарю профилактических прививок плановая вакцинация против кори (одновременно с вакцинацией против краснухи и паротита) проводится дважды: в возрасте 12 месяцев и в 6 лет.

Также проводится плановая вакцинация против кори детям в возрасте 15­17 лет включительно и взрослым в возрасте до 35 лет, не привитым ранее, не имеющим сведений о прививках против кори и не болевшим корью ранее. Она проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин двукратно с интервалом не менее 3 месяцев между прививками.

Лица, привитые ранее однократно, подлежат проведению однократной иммунизации с интервалом не менее 3 месяцев между прививками.

По эпидемическим показаниям вакцинируются контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против кори, однократно привитые без ограничения возраста.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Позвонить на горячую линию по кори можно в будние дни (с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу – с 09:00 до 16:45). Телефоны: 8­ 800 ­100-­22­-62, 92-­90­-15, 92­-98-­50, 92­-98-­08. Также можно позвонить в Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области по телефону: 25-­32-­06.