2019-02-23T13:16:10+03:00
Общество

Сотрудники рязанского «Гранд отеля» остались без работы, зарплат и трудовых книжек

Обманутые люди рассказали «Комсомолке», как выбивают из бывшего руководства положенные им выплаты
Константин МОГИЛИН
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О предстоящем увольнении сотрудники отеля узнали в канун Нового года.О предстоящем увольнении сотрудники отеля узнали в канун Нового года.Фото: Константин МОГИЛИН
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30 декабря сотрудники рязанского «Гранд отеля» узнали, что их гостиница закрывается. Отработав до 18 января, люди были вынуждены покинуть свои рабочие места. При этом официально бывших сотрудников не сократили, трудовые книжки находятся у работодателя, а самих людей вынуждают писать заявления по собственному желанию. Только в феврале работникам выплатили зарплату за декабрь, январских денег они все еще ждут.

ПРОКУРАТУРА ОБЕЩАЛА РАЗОБРАТЬСЯ

22 января зависшие в неопределенности люди обратились в прокуратуру Железнодорожного района, а затем в трудовую инспекцию.

– В прокуратуре нам пообещали в течение месяца провести проверку, а в трудовой инспекции прямо заявили: если у нашей компании окажутся нулевые счета, то помочь нам ничем не смогут, – рассказала корреспонденту «Комсомолки» администратор «Гранд отеля» Александра Колосова.

Не имея на руках трудовых книжек, бывшие сотрудники не могут устроиться на новую работу, а писать заявления по собственному желанию они не хотят, так как не получат положенных им при сокращении выплат.

О СОКРАЩЕНИИ УЗНАЛИ ИЗ ТЕЛЕФОННОГО ЗВОНКА

– О том, что нас ожидает сокращение, мы узнали из телефонного звонка нашего директора, – поделилась администратор гостиницы Оксана Василишина. – Никаких уведомлений, тем более письменных, мы от него не получали. Задержки по зарплате у нас были и раньше, это происходило, наверное, на протяжении последнего полугода работы отеля. Когда мы узнали о том, что гостиница закрывается, то надеялись, что работодатель все сделает официально и в соответствии с законом. Но нам прямо сказали, чтобы мы на это даже не рассчитывали.

Работников «Гранд отеля» такая ситуация не устроила в корне, и они приняли решение до конца бороться за свои права. Ведь в подвешенном состоянии оказалось как минимум семь пока еще официальных работников гостиницы. Среди них есть люди с маленькими детьми и те, кто продолжал работать, несмотря на пенсионный возраст. Некоторые из сотрудников закрывшегося

отеля проработали на предприятии более 15 лет. Неужели все эти люди не заслужили человечного к себе отношения?

По информации «Комсомолки», из отеля уже вывезли всю мебель, половину из которой якобы выкупило Министерство обороны РФ, а на помещение уже нашелся новый арендатор. Как нам рассказал один из сотрудников ТЦ «Рязанский», в котором раньше располагалась гостиница, помещение займет платный медицинский центр со стационаром и операционными.

ВАЖНО ЗНАТЬ

В соответствии с действующей редакцией Трудового кодекса РФ, трудовая книжка выдается сотруднику в последний день его работы. Невзирая на причину увольнения с предприятия, бывший работодатель обязан заплатить работнику заработную плату за отработанные дни, денежную компенсацию за один или несколько неиспользованных отпусков и выходное пособие. Средний заработок рассчитывается с учетом уже начисленной зарплаты сотруднику, времени, отработанного по факту, сюда же учитывается зарплата за день сокращения. Денежная компенсация должна быть предоставлена сотруднику, который больше не будет работать на данном предприятии, в последний день его работы. Тогда же должно быть выплачено и выходное пособие. Выходное пособие уволенный сотрудник будет получать на протяжении двух месяцев в том случае, если он сразу же не найдет другое место работы.

СПРАВКА «КП»

Торговый центр «Рязанский» (бывший «Полсинаут») открылся весной 1998 года на площади между трех вокзалов, что обеспечивает ему огромный приток новых посетителей ежедневно. В период рассвета на его территории находилось больше 300 магазинов и кафе, гостиница категории 4 звезды «Гранд Отель», детский развлекательный центр «Маленький Принц», ночной клуб «RedClub» и оздоровительный комплекс «Beauty&Body».

ИСТОЧНИК KP.RU

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