Директор рязанской филармонии Елена Буняшина: Сегодня почти все можно найти в интернете. Но ничем не заменить живое звучание музыкальных инструментов

4 марта день рождения рязанской филармонии. Мощно, масштабно, красиво, душевно и высокопрофессионально! - так отзываются о наших музыкантах зрители, побывав на концертах в других городах. А мы — жители региона — добавляем к этим эмоциям еще и чувство гордости. С каким настроением, достижениями и новыми идеями пришла филармония к своему 80-летию? Об этом мы поговорили с ее директором и очаровательной женщиной Еленой Буняшиной.

«Походы на концерты для наших зрителей стали частью образа жизни»

- Елена Ивановна, больше года назад вы возглавили рязанскую филармонию. Расскажите, как вам удается столь эффективно управлять концертной организацией, не будучи при этом профессиональным музыкантом?

- Для того чтобы эффективно управлять какой-либо организацией, нужно быть хорошим руководителем. С другой стороны, управленец – это культурный человек, который интересуется окружающим миром, достижениями человечества. Он должен понимать людей, придерживаться общепринятых норм этики и морали, быть примером для подражания. А также не стесняться совершенствовать свою эрудицию, знания и применять их потом на практике.

В филармонии есть художественный совет, в который входят руководители ведущих коллективов, представители разных структур. Это большие знатоки своего дела, которые должным образом оценивают ситуацию. Я прислушиваюсь к их мнению.

- Что для вас важнее – художественная ценность концерта или его финансовый успех?

- Важно найти баланс. В первую очередь мы должны заботиться о том, чтобы с наших сцен звучал высококачественный продукт. Ведь в филармонию ходят люди понимающие, с определенным слушательским опытом, и поэтому они почувствуют «фальшь», если что-то пойдет не так. А это уже – вопрос имиджа. Поэтому художественная ценность и финансовый успех не могут существовать друг без друга.

- Можно ли сказать, что в России спрос на классическую музыку возрос?

- Классическая музыка – направление, которое популярно у слушателей во все времена. В последние годы появилась тенденция к изменению целевой аудитории – в наших зрительных залах все больше можно увидеть молодежь, также увеличилось число слушателей средней возрастной категории.

- Основные «потребители» филармонических концертов – кто они?

- Средний возраст посетителей филармонии – 40-45 лет. Это зрители необязательно с высшим и музыкальным образованием. Они полюбили музыку всей душой, и походы на концерты стали частью их образа жизни.

- Есть ли какой-то готовый рецепт успеха привлечения зрителя?

- Готового рецепта нет. Мы живем в век высоких скоростей, когда настроение общества постоянно меняется. Не всегда можно угадать, что нужно человеку в данный момент. По статистике, в концертный академический зал ходят от одного до пяти процентов населения.

- Как вы оцениваете уровень профессионализма наших артистов? Можно ли отметить, что он становится выше в последнее время?

- Я думаю, что ответом на этот вопрос являются аншлаги в зале и любовь публики, которая с удовольствием посещает выступления наших артистов. Любой музыкант растет и развивается, если есть спрос на его деятельность – он выступает на сцене, готовит разнообразные концертные программы.

- Обновляются ли музыкальные инструменты? Если да, кто вам в этом помогает?

- Музыкальные инструменты обновляются регулярно. Ведь это влияет на качество работы артистов. Заменяются старые инструменты, также расширяется инструментарий в целом. Конечно, покупка новых инструментов требует крупных финансовых затрат. В первую очередь, решить проблему филармонии помогает региональное правительство.

«Если начинающий музыкант горит желанием быть частью коллектива - мы это поддержим»

- Как вы полагаете, в чем секрет успеха губернаторского симфонического оркестра?

- В личности нашего дирижера Сергея Оселкова. Это профессионал, влюбленный в музыку. Он обладает невероятным творческим обаянием, неким магнетизмом, который централизует большое количество музыкантов вокруг себя и притягивает публику.

- Как вы привлекаете на работу в оркестр новых музыкантов? На кого вы делаете ставку – на молодежь или на опытных профессионалов?

- Отбор оркестрантов проходит на конкурсной основе. В штате оркестра на сегодняшний день 68 человек - не только рязанцы, но и музыканты, приехавшие из других регионов. Это абсолютно нормальная практика. Оценивает их в первую очередь Сергей Анатольевич, он смотрит, слушает – обладает ли конкурсант необходимыми навыками для работы. Если приходит молодой, начинающий музыкант, который горит желанием быть частью коллектива, ему интересно повышать свой исполнительский уровень, то мы это поддержим. Нельзя забывать, что симфонический оркестр – это команда единомышленников, творческий организм, движущими силами которого являются взаимопонимание, стремление к новым достижениям и результатам.

- Много ли гастролирует губернаторский симфонический оркестр? Как его воспринимают?

- В концертном графике Рязанского губернаторского симфонического оркестра обязательно присутствуют выездные выступления. Это и районы нашей области, и другие регионы, в основном Центральная Россия. В этом сезоне, например, оркестр выступил в Саранске на фестивале симфонических оркестров «Настоящее», приуроченном к 75-летию Мордовской республиканской филармонии. Было много положительных отзывов. Артисты рассказывали, что после выступления к ним подходили слушатели и благодарили за их концерт. Такая оценка дорогого стоит. Весной, после того, как филармония отметит свое 80-летие, оркестр отправится на гастроли во Владимир, Кострому и Муром в рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны».

«Обладатели филармонических абонементов принадлежат к особому кругу людей»

- На ваш взгляд, важно ли формирование определенной среды: создание музыкальных клубов по интересам, возникновение филармонического общества со своим уставом или Лиги друзей филармонии?

- Важно и необходимо. Исторически «филармония» была местом, где собирались меломаны могли поделиться впечатлениями и, главное, услышать либо уже знакомые и любимые произведения, либо музыкальные новинки. Мы по-своему продолжаем эту традицию. У нас уже несколько лет существует «Клуб друзей Филармонии». Это объединение постоянных слушателей, которые хотят быть причастными к жизни филармонии и творческим проектам, общаться с близкими по духу людьми.

- Приобщение детей к классической музыке, а также поддержка тех, кто уже ею увлечен – занимаетесь ли вы этим направлением?

- Дети и молодежь – самый важный сегмент нашего общества. В наших концертных афишах есть самые разнообразные мероприятия, рассчитанные на детскую аудиторию. Это и любимая многими «Музыкальная акварель», и абонемент «Сказки с оркестром», в котором принимают участие известные российские актеры и актеры рязанских театров, увлекательные интерактивы. В этом сезоне появился абонемент «Классика и дети». Этот абонемент направлен на поддержку одаренных детей, позволяя им выступить с профессиональными музыкантами на одной сцене и приобрести серьезный творческий опыт.

- Некоторое время назад филармония ввела систему абонементов. Оправдала ли она себя?

- Конечно, оправдали. Абонемент – это отличный способ сэкономить при покупке билетов на концерты. Обладатели филармонических абонементов принадлежат к особому кругу людей, ценителей и знатоков настоящего искусства. Если провести анализ, то можно увидеть положительную динамику. Например, в 2011 году было продано 661 абонементов, а в 2018-м – уже 1718. Цифры говорят сами за себя. Мы ежегодно формируем абонементы, исходя из интересов публики, чтобы концертные программы были разнообразными и интересными. Мы предоставляем на выбор слушателей два вида абонементов. Это абонемент в обычном понимании - один билет на серию из 3-5 концертов. Также слушатели могут сформировать свой личный филармонический абонемент.

- Держите ли вы обратную связь со своими гостями, чтобы знать, что нужно людям, что вы делаете правильно, а что нет?

- Любой слушатель может оставить свои предложения в книге отзывов, на сайте действует также раздел обратной связи. Конечно же, связаться с нами можно и в соцсетях – филармония имеет свои персональные страницы в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Инстаграме» и «Одноклассниках».

Елена Буняшина: Я думаю, что в наше стремительное время, в век технического прогресса, для каждого из нас должно существовать место, где царит искренность и доверие. Фото Сергея ГАЗЕТОВА.

«Больницы, школы, торговые центры — мы следуем за своим слушателем»

- В Европе в последнее время стали модными уличные фестивали, когда музыканты выходят к людям – играют возле музеев, на вокзалах, в аэропортах. Может, и нашим филармонистам пора выйти к людям и сделать музыку ближе к массам?

- В этом сезоне стартовали несколько наших проектов. Первый – это «Пульс музыки» в учреждениях здравоохранения Рязанской области. Выступления артистов филармонии стали тем зарядом бодрости, позитива и веры в лучшее, который так необходим для скорейшего выздоровления пациентов.

Также в январе мы открыли социокультурный проект «Музыкальный квартал» для жителей микрорайона Дашково-Песочня. Мы решили сделать академическое искусство немного ближе. Идею поддержал директор средней общеобразовательной школы №75 Виталий Еремкин. Выбор площадки тоже не случаен – в школе есть полноценный концертный зал, который может удовлетворить потребности как выступающих, так и слушателей. Если слушатель не идет в филармонию – филармония идет к нему.

С нами сотрудничает Дворец культуры «Приокский», который предоставляет свою концертную площадку для выступлений наших коллективов. Среди слушателей - ученики близлежащих школ.

Не один год наши коллективы, в частности, губернаторский симфонический оркестр, выступают в торгово-развлекательном центре «М5 Молл». Торговые центры занимают значительное место в досуге рязанцев, поэтому мы, следуя за интересами людей, расширяем свои рамки.

Конечно же, нельзя не упомянуть фестиваль искусств «Кремлевские вечера», который проходит в формате Open Air. Вход на концерты фестиваля бесплатный, поэтому любой желающий может беспрепятственно посетить приглянувшееся мероприятие.

- Елена Ивановна, какова концепция развития Рязанской филармонии? Опишите филармонию, которую хочется увидеть в будущем?

- Сегодня Рязанская филармония развивается по нескольким направлениям. Во-первых, мы разрабатываем план расширения площадей, которые удовлетворят репетиционные потребности наших коллективов. Во-вторых, это интеграция новых проектов при взаимодействии с коллегами из других филармоний. В-третьих, это расширение своих творческих рамок – создание новых проектов, фестивалей, интерактивов.

Филармонии по всему миру стараются привлекать новых слушателей, ранее не посещавших академические концерты. Многие считают классические программы скучными, тяжелыми для восприятия. Безусловно, не каждый академический концерт подходит для неподготовленного человека. И сегодня практически все можно найти в интернете. Но ничем нельзя заменить живое звучание музыкальных инструментов. Я думаю, что в наше стремительное время, в век технического прогресса, для каждого из нас должно существовать место, где царит искренность и доверие, где любой человек сможет найти частицу Настоящего, что сделает его жизнь чуточку лучше.