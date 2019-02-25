Автокросс «Русская зима-2019»: не чемпионат России, но больше, чем на чемпионате

23-24 февраля на трассе «Семеновская» под Рязанью прошли традиционные состязания по автокроссу «Русская зима», посвященные Дню защитника Отечества. К сожалению, в этом году гонка была лишена официального статуса соревнований Российской автомобильной федерации. Если ранее зимний автокросс в Рязани носил статус этапа чемпионата страны и Кубка России, то теперь состязания превратились просто в открытый зимний чемпионат Рязанской области.

Справедливости ради, отметим, что понижение статуса состязаний не особо сказалось на количестве участников. К примеру, если на первый этап чемпионата России в зачетной группе ЗИЛ-130 в Воронеже приехало только шесть спортсменов, то на рязанской гонке собралось девять (!) многотонных грузовиков.

Роман Степанов после очередной стычки с Игорем Атаевым срезает сугроб.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Во всех зачетных группах, кроме Д2-классика (легковые, задний привод), итоги соревнований определялись по результатам, показанным участниками в трех заездах. В зачет шли два лучших результата. В дивизионе Д2-классика собралось 13 участников – здесь прошли два полуфинальных заезда, затем финал.

Кстати, спор за победу в этой зачетной группе решила судейская ошибка. На одном из заключительных кругов на трассе перевернулся свой автомобиль рязанец Дмитрий Титова. Спустя полкруга как раз в попытке увернуться от лежавшей на боку машины Титова Михаил Синяев и уступил первое место Владимиру Ермакову. Но… Перевернувшийся автомобиль – это потенциальная опасность для других участников заезда. Об этой опасности судьи должны предупреждать участников желтыми флагами – при этом обгоны в зоне желтых флагов запрещены. Был ли вывешен судьями желтый флаг, мы не знаем. Если да, то судьи просмотрели «незаконный» обгон, если нет, то не сумели вовремя отреагировать на гоночную ситуацию.

Михаил Синяев (№13) и Владимир Ермаков (№5) вырываются со старта финального заезда. .Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Как всегда красивой и бескомпромиссной борьбой порадовали зрителей спортсмены, выступающие на «восьмерках» (Д2-Н). Правда, борьбы за золото не получилось. Станислав Евсенин выиграл первые два заезда и досрочно обеспечил себе первое место. А вот за оставшиеся места на пьедестале спорт был нешуточный.

Старт третьего заезда в классе Д2-Н. На заднем плане столкновение Кутинова и Полетахина.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В заключительном (третьем) заезде напарники по команде Владимир Скороходов и Евгений Кузовкин, чтобы вдвоем взойти на пьедестал, применили командную тактику. Владимир без боя выпустил Кузовкина вперед и тщательно охранял тылы. Финиш в таком порядке позволил Кузовкину занять итоговое третье место. Владимир Скороходов – второй.

Андрей Кутинов (Рязань) положил на бок в сугробе свой автомобиль.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Непредсказуемо развивались события и зачетной группе Т4-3 (ЗИЛ-130). Хотя и здесь победа была оформлена досрочно. Золото завоевал чемпион России 2018 года рязанец Вячеслав Свечников. А вот второе и третье место, казалось, должны были достаться Игорю Атаеву (Москва) и Роману Степанову (Рязань) – призерам минувшего чемпионата России. Однако во втором заезде шедшие на второй и третьей позиции пилоты не поделили дорогу и оба улетели в сугроб. Дмитрий Козлов (Москва) и Анатолий Кулябин (Москва) сполна воспользовались неудачей соперников.

Чемпион и победитель Вячеслав Свечников дает интервью телеканалу ТКР.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Заезды на грузовиках ЗИЛ-130 порадовали зрителей жесткой контактной борьбой.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Результаты соревнований:

Зачетная группа Д2-классика – легковые, задний привод

1. Владимир Ермаков (Подвязье, Рязанская область)

2. Михаил Синяев (Рязань)

3. Павел Долгушин (Рязань)

Зачетная группа Д2-Н – легковые, передний привод

1. Станислав Евсенин (Рязань)

2. Владимир Скороходов (Рязань)

3. Евгений Кузовкин (Рязань)

Зачетная группа Т1-2500 (УАЗ)

1. Дмитрий Громаков (Рязань)

2. Артем Мамченко (Москва)

3. Денис Кечкин (Дмитров)

Зачетная группа Т4-1 (ГАЗ-53)

1. Валерий Фролов (Рязань)

2. Максим Кученев (Рязань)

3. Алексей Алешин (Рязань)

Сергей Платунин (Рязань).Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Валерий Фролов (Рязань) вырывается со старта.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Старейший из российских автогонщиков Игорь Борисенко.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Зачетная группа Т4-2 (ГАЗ-51, 52, «Газель»)

1. Алексей Савин (Рязань)

2. Андрей Чугунов (Рязань)

3. Аркадий Коробков (Москва)

Зачетная группа Т4-3 (ЗИЛ-130)

1. Вячеслав Свечников (Рязань)

2. Дмитрий Козлов (Москва)

3. Анатолий Кулябин (Москва)