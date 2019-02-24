ХК «Рязань» в открытый хоккей играет лучше «Лады» из Тольятти

ХК «Рязань» уверенно обыграл «Ладу» в заключительном матче регулярного чемпионата «ВХЛ-Кубок Шелкового пути» 5:3. При этом настрой хоккеистов стал основополагающим фактором, хотя матч начался с курьезного гола Мнацяна в собственные ворота уже в начале второй минуты. Соперник отдавал пас из-за ворот, защитник «горожан» подставил клюшку и шайба оказалась в воротах опешившего Кочеткова. Но прошло всего две минуты, как 98 номер хозяев заставил капитулировать Скрынника — Иван Иванов записал очко в свой актив. На 10 минуте Курбатов вновь вывел «Ладу» вперед, игроки «Рязани» не опустили руки и теперь — Карпов сравнял счет, а спустя несколько минут Владимир оформил дубль при реализации большинства.

Владимир Карпов оформил дубль в этом матче.Фото: Павел АВЕРИН

3:2 — с таким счетом команды начали второй период, в дебюте которого хозяева дважды расточительно отнеслись к численному преимуществу. Но в равенстве отличился еще один Иванов — под 75 номером — 4:2. Гости последовали примеру подопечных Павла Десяткова — дважды «проигнорировали» большинство. Третий период начался с гола Воробьева 5:2, и стало ясно, кто победит в этот вечер — гости никак не могли встряхнуться после холодного душа, организованного «горожанами». Все, на что они оказались способны, слегка подсластить «пилюлю» поражения — это сделал Лапин. 5:3 и 25 февраля рязанская дружина улетает в Тюмень, где ее ждет «Рубин».

Владимир Карпов,нападающий ХК «Рязань»:

- Отдохнул, соскучился по игре. Сейчас такое время, ради которого мы весь сезон играли. В том году не попали в плей-офф, в этом будем бороться до последнего.

Артем Седунов, капитан команды ХК»Рязань»:

- Надо было подниматься в таблице, что и сделали сегодня. К «Торосу» ехать не хотелось — неудобно добираться. К плей-офф уже конкретно готовились, как будто сегодня игра за Кубок. Сели, поговорили с ребятами, чтобы были готовы на 150%. У нас задача не просто выйти в плей-офф, на этом никто останавливаться не собирается. Будем бороться за Кубок!

Зрители тоже "готовятся" к плей-офф: за 2 минуты до начала матча.Фото: Павел АВЕРИН

На льду «Олимпийского» болельщики увидят любимую команду 4 марта.