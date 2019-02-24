Дома рязанских неплательщиков отправят в конец очереди на капремонт?

Как известно, жилищно-коммунальная среда – тема злободневная, затрагивающая каждого без исключения. Вряд ли в Рязани найдется дом, 100 % жителей которого будут полностью довольны тем, как его обслуживают и сколько за это приходится платить. Особенно много претензий у горожан к качеству капитального ремонта. А в свете беспрецедентного повышения взносов за него напряжение среди жителей достигло пределов. Мы решили выяснить у представителей власти и независимых экспертов, каково же реальное состояние дел в областном центре в вопросах капремонта и не повторятся ли в этом году прошлые ошибки.

Чужие здесь не ходят

Наш разговор с и. о. замглавы городской администрации, до недавнего времени занимающего пост начальника управления энергетики и ЖКХ Игорем Ковалевым произошел сразу после визита члена Центрального исполкома ОНФ Светланы Калининой. Она курирует жилищные вопросы по всей стране и, проехавшись по городу, подвергла уничижительной критике организацию капитального ремонта в регионе. По словам Игоря Ковалева, он не во всем согласен с Калининой, но считает, что система в Рязанской области требует некоторой корректировки.

– На 2019 год приходится беспрецедентное количество инженерных систем (водоснабжение, водоотведение и т.д.), подлежащих капитальному ремонту. В первую очередь целесообразно проводить капитальный ремонт таких систем одновременно, – именно так считает наш собеседник. – Ремонт этих конструктивов требует очень плотного общения с собственниками помещений, что необходимо для обеспечения доступа к системам через жилые помещения. Таких масштабных ремонтов не проводилось в Рязани никогда. И это требует выработки особых подходов к процессу организации ремонтов.

Сейчас, когда подрядчик один – «РСУ №1» – возникли разного рода нестыковки, которые отражаются на жителях Рязани. О десятках жалоб на качество и нарушения сроков проведения работ нам рассказал председатель рязанской ассоциации защиты прав потребителей Олег Попов.

– Чаще всего обращаются жители верхних этажей, которых заливает после ремонта крыши, – рассказывает Олег Николаевич. – На одном из домов кровлю раскрыли накануне осенне–зимнего периода и не закрывали в течение нескольких недель в период дождей. В итоге залиты были квартиры с 5 по 3 этаж. Ущерб в досудебном порядке возмещен не был, что заставило владельца квартиры оценить его размер и предъявить претензии. На начальном этапе, занимаясь перепиской с УК и подрядчиками, человек не предполагал, что все претензии должен предъявлять к ФКР.

В системе капремонта не может быть устоявшегося определенного набора фирм, выбор подрядчиков в этой сфере должен происходить в прозрачной среде. Вот только условия для тех, кто хочет стать подрядчиком рязанского Фонда капремонта, вообще фантастические. Какой здравомыслящий бизнесмен будет ждать оплаты выполненных работ два года? А обеспечение в 60 миллионов? О роли среднего и малого бизнеса, за которое так ратует руководство страны, мы стыдливо промолчим. В Рязани в области капитального ремонта об этом никто и не заикается.

Мы пытались получить комментарии по этому поводу у рязанских специалистов, но они предпочли отмолчаться. Тогда мы обратились к столичному эксперту. Несколько лет назад Игорь Ольшанский уехал в столицу и руководит там строительной фирмой, имеющей подряды на капремонт в Подмосковье. Как человек, не понаслышке знакомый с данным фронтом работ, он так прокомментировал ситуацию, в которой оказались его рязанские коллеги:

– В прошлом году «РСУ №1» проявило самостоятельную инициативу по участию в конкурсах и выступило, по сути, в качестве главного муниципального подрядчика. Эффект масштаба вызвал кризис роста. Поэтому организационно подрядчик не смог надлежащим образом выполнить поставленные перед ним задачи – подвел и по срокам, и по качеству выполненных работ.

Тихо сам с собою...

Капремонт проходит, как правило, в теплое время года, а субподрядчики в этот период укомплектованы низкоквалифицированными кадрами иностранных рабочих. Что не может не сказаться на качестве работ. Субподрядчик ремонтировал крышу и повредил верхний розлив, при этом на крыше работали иностранцы; разбирают стропильную систему, балки падают на трубы – мы можем привести два десятка таких примеров. Вспомним дом по улице Гагарина, которому мы посвятили большую статью. Фото того, как субподрядчик соорудил на крыше этого дома примыкание, вызвало саркастический смех и нецензурные восклицания специалистов.

При этом фонд капремонта в случаях различного рода нарушений и срывов срока сдачи объектов в Рязани занимает крайне неконструктивную позицию и начинает во всех смертных грехах винить... управляющую компанию. В прошедшем году происходило подобное как раз накануне отопительного сезона. Мы знаем, что руководство города вынуждено было привлекать аварийные службы для устранения недоделок в оперативном порядке.

– То, что в прошлом году строительный контроль в Рязани осуществлялся собственными силами ФКР, абсолютно технологически неверно, – считает Игорь Ольшанский. – В 2018 году в Рязани стройконтроль на торги вообще не выставлялся. Нет того, что называют конфликтом интересов: фонд – заказчик, он же и контролер. В таких условиях появляется некая вседозволенность подрядчика – все равно подпишут! Моя фирма, например, ни разу не сталкивалась с подобным – принимают всегда жестко.

А ведь есть в Рязани организация, в отношениях с которой у ФКР и может возникнуть тот самый конфликт интересов. Речь идет о городском управлении капитального строительства, в котором стройконтроль находится на должном уровне. Ведь у муниципалитета нет никакого резона принимать отремонтированные дома с разного рода недоделками – самим потом придется разбираться с жителями.

Кто активнее платит, тому и ремонт!

Топ–менеджер горадминистрации считает возможным переформатировать силами министерских работников программу капитального ремонта в нашем регионе. Есть понятие финансовой устойчивости фонда, от этого и надо отталкиваться, считает Игорь Владимирович.

– К примеру, у нас в 2019 году надо провести мероприятия по капитальному ремонту, условно говоря, на два с половиной миллиарда, – экономист все разъясняет «на пальцах». – Собрали полтора, миллиарда не хватает. В рамках Положения об устойчивости фонда необходимо переформатирование программы, чтобы позиции по ремонту конструктивных элементов, не попадающих на этот год, перенести на более поздний срок. А как это сделать? Я предлагаю привязаться к уровню собираемости.

И, действительно, как говорится, «ларчик просто открывался». Тогда старшие многоквартирных домов сами будут подгонять неплательщиков, ведь дом из–за этого может не попасть в программу капремонта в ближайшее время. Ковалев предложил ранжировать дома по ниспадающей: от 99 % собираемости до 51, к примеру. Набрали на полтора миллиарда рублей работы, все – стоп! Все остальные переносятся на более поздний срок. Вот и стимул…

Также Ковалев предлагает исключить из программы капремонта дома, включенные в программу развития застроенных территорий (строения, подлежащие сносу или реконструкции). Специалисты знают, что, как правило, туда входит только своеобразный «хлам». Собираемость там тоже впечатляюще низкая, а денег на капремонт нужно в сотни раз больше.

P.S. Когда эта статья готовилась к выходу в свет, в редакцию «Комсомолки» приехал директор фирмы «Лифтремонт–сервис» Владимир Черничкин. Он привез пачку документов, из содержания которой мы поняли, что сейчас капитальным ремонтом лифтов занимаются в Рязани абсолютно некомпетентные люди. А трагедия с падением лифта может произойти в любой момент в любом доме. В ближайших номерах мы и поведаем об этом нашим читателям.

ВАЖНО!

Перечень услуг и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (МКД):

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро–, тепло–, газо–, водоснабжения, водоотведения, в т. ч. с установкой автоматизированных информационно–измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг; общедомовых приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе с переустройством невентилируемой крыши на вентилируемую;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу МКД;

5) ремонт фасада;

6) ремонт фундамента;

7) ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, дымовых и вентиляционных каналов при переводе МКД с централизованного на индивидуальное поквартирное теплоснабжение.