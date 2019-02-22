Когда лед в Рязани будут чистить, снег вывозить, а дороги починят?

В Рязанской городской думе прошло рассмотрение организации содержания автомобильных дорог и тротуаров зимой. Депутаты, избранные горожанами в прошлом году, потребовали отчета от чиновников управления благоустройства города. Ответы на некоторые вопросы заставляют призадуматься.

ЧТО ВЫГОДННЕ: ЧИСТИТЬ ДОРОГИ ИЛИ ПЛАТИТЬ ШТРАФЫ?

Ругать состояние городских дорог – столь привычное дело для рязанцев, что многие потеряли надежду на перемены. Но сейчас надежда растет – благодаря повышению правовой грамотности водителей. Все, кто попадает в аварии из-за плохой дороги, требует с муниципалитета компенсации. Суды выносят решения, а судебные приставы взыскивают штрафы.

Процесс идет лавинообразно: если в 2017 году расходы бюджета на оплату штрафов за ДТП по причине плохих дорог составили 1 млн 190 тыс. руб, то за 2018 год – уже 3 млн 940 тыс. руб. Рост убытков на 231% впечатляет. Конечно, абсолютные цифры пока невелики: на улучшение улично-дорожной сети Рязани в 2017 году потрачено 56 млн 913, 3 тыс. руб. (из них на ямочный – 27 млн 500 тыс. руб.), а в 2018 году – 59 млн 901, 6 тыс. руб. (из них на ямочный – 30 млн 872,3 тыс. руб).

Увы, пока платить штрафы все-таки экономнее, чем чинить асфальт и обочины. Но депутаты Рязанской городской думы уже озаботились ситуацией, предлагая больше средств направлять на ремонт, хотя бы ямочный.

СКОЛЬКО ДЕРЖИТСЯ ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА

Да и как обойтись без аварий, когда на дорогах нет разметки? Та, что наносят, вскоре стирается и смывается. Например, в мае 2017 года разметку на ул. Есенина смыло в считанные дни, напомнили депутаты.

Те, кто готовил ответ управления благоустройства города, приводят цифры: в 2018 году в нашем городе нанесены линии продольной дорожной разметки протяженностью 192 км и поперечной – площадью 13665 кв. м. на сумму 8,36 млн руб.

Но выделенные бюджетные средства не только не позволили выполнить работы по нанесению разметки на всей территории Рязани, которая насчитывает более 600 улиц и дорог, но и повторно нанести ее на центральных улицах.

Вот как!

А ведь 90% штрафов за неоплаченную парковку город долгое время не направлял на ремонт и разметку, а отдавал подрядчику, ставившему паркоматы.

Есть, правда, и «луч света» в этой сфере. Термопластиком, имеющим функциональную долговечность не менее 1 года, размечено 13 участков дорог по улицам Бирюзова, Есенина, Ленина, Горького, 1-я Красная, Кудрявцева, Весенняя, Фирсова, Пожалостина, Советской Армии, а также на Театральной площади и Восточной окружной дороге.

ЗДЕСЬ – ЧИСТИМ, ТАМ – НЕ ЧИСТИМ, СХЕМЫ НЕТ

Почему часто в одном и том же квартале Рязани на одном участке территории бывает все прибрано и благоустроено, а на другом растет бурьян и валяется мусор? Казалось бы, между дворниками поделены все дворы.

А в том-то и дело, что нет. Еще в 2012 году в Рязани проводилось формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами. Но полной документации по этому поводу до сих пор не предоставлено. «Складывается впечатление, что она отсутствует. Это привело к многочисленным проблемам, а в частности, в определении границ уборки территорий управляющими компаниями и городом», – констатировали депутаты, получающие множество жалоб от простых рязанцев.

Что ответило управление благоустройства?

«В соответствии с п. 5 ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» со дня проведения государственного кадастрового учета земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, такой земельный участок переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме. Изменение границ таких земельных участков возможно осуществить в судебном порядке».

Да-да, конечно. Все правильно.

Но разве депутаты спрашивали про то, как участки формируются? Они спрашивали, где схемы. Или все документы забрали себе собственники квартир и не показывают коммунальщикам?

НЕ ХВАТАЕТ 130 ВОДИТЕЛЕЙ, 87 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ, 50 УБОРЩИКОВ

Отдельно рассматривался вопрос об уборке снега нынешней зимой. По микрорайону Дягилево и поселку Приокский были приведены конкретные участки улиц Дягилевской, Коняева, Забайкальской, въезды во дворы улицы Октябрьской, пешеходных дорожек возле улицы Авиационной и Авиационных проездов, на улице Белякова.

Управление благоустройства города разъяснило: действительно, большая часть указанных мест входят в их титульные списки, но «снижение качества можно объяснить несвоевременностью проведения работ, вызванной удаленностью указанных участков от основных маршрутов уборки и нехваткой техники».

Невывезенные сугробы на улицах скрывают даже автобусыФото: Владимир ФРОЛОВ

Говоря проще – Дягилево далеко, заезжать туда несподручно, а машин не хватает.

Но горожане платят ежемесячно немалые деньги за жилищно-коммунальные услуги. Как же они используются, если ничего не хватает?

«Согласно расчетам, дополнительно необходимо: водителей – 130 человек, рабочих зеленого хозяйства – 51 человек, уборщиков территорий – 50 человек, приобретение техники – 87 единиц…» И если делать все положенное по правилам благоустройства, то нужно дополнительно 450 млн рублей.

Приплыли.

– В 2020 году Рязань станет «Новогодней столицей России», – напомнили депутаты.

– Для обеспечения качественной уборки планируется приобретение дополнительной специальной уборочной техники в 2019 году, – заверило управление благоустройства.

ГОРОДСКОЙ СНЕГ ХОТЯТ УВОЗИТЬ К ВОЕННЫМ

А куда девать снег, горами лежащий вдоль улиц? Администрация города уже жаловалась на нехватку площадок для вывоза. Управление благоустройства рассказало, где с началом большого потепления может случиться локальный потоп.

Снежные завалы в центре Рязани в феврале 2019 годаФото: Владимир ФРОЛОВ

Сейчас снег, вывозимый с городских территорий, складируется на площадке в районе Хамбушево. А чтобы не гонять туда самосвалы через весь город, для Московского района создали другую площадку на ул. Промышленной. Общее количество снега, вывезенного с начала зимы – 140 тысяч 350 куб. м (примерно от 14 до 28 тысяч тонн воды).

11 февраля 2019 года Рязань направила запрос в департамент имущественных отношений министерства обороны РФ. У военных просят безвозмездной передачи в муниципальную собственность земельного участка почти в 317 тыс. кв. м. в Октябрьском городке (по соседству с десантниками). Новый полигон для складирования снега хотят разместить именно там.

«РУКА – ХРУСТЬ, ПОПОЛАМ… НОГА – ХРУСТЬ...»

Из-за сильного гололеда нынешней зимой количество обращений рязанцев в травмпункты увеличилось на 20-25%. Только за один день 31 января травмы разной степени тяжести получили 125 взрослых и 35 детей (в большинстве случаев – ушибы и растяжения связок). По данным депутатов, есть случи, когда дети получали компрессионные переломы позвоночника на необорудованных снежных горках, появившихся стихийно.

– Вы статистику травматизма знаете? Кого за это наказали? Какими будут изменения в «Правилах благоустройства территории» для устранения этой проблемы? – вопрошали народные избранники.

Нет, ответило управление благоустройства города, статистика травматизма в такие периоды не запрашивается. Но мы работаем. Составлено столько-то протоколов об административных правонарушениях, актов обследования территорий, уведомлений о принятии мер. А в новой редакции «Правил благоустройства» разделом 14 предусматривается участие, в том числе финансовое, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков… в содержании прилегающих территорий.

Это означает, что если жители падают на льду возле своих домов, а сотрудники предприятий – на льду возле предприятий, то мы их и обяжем убирать этот лед! И пусть готовятся к финансовому участию!

КСТАТИ

ТРОТУАРЫ РЯЗАНИ УБИРАЮТ 7 ОСУЖДЕННЫХ

Согласно отчету управления благоустройства города Рязани, при уборке, очистке от снега и наледи тротуаров, при вывозе снега задействовано: рабочих зеленого хозяйства – 95 человек; уборщиков территорий, закрепленных за особо охраняемыми территориями – 75 человек; с валки деревьев – 7 человек. А кроме того, достигнута договоренность с УФСИН о привлечении осужденных за различные правонарушения. Их в городе работает 7 человек. Случайно встретите – поблагодарите!

МНЕНИЕ

Виталий Опоркин, врач-травматолог:

– Те, кто работают в контакте со службой «скорой помощи», знают, что пострадавших с переломами и вывихами с некоторых улиц привозят чаще. Причем иногда улица не центральная, пешеходов там не 5 тысяч в час, а поступают оттуда ежедневно. Значит, много льда.