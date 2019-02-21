ХК «Рязань» выиграл у пензенского «Дизеля» и вышел в плей-офф (видео)

ХК «Рязань» 20 февраля принимал пензенский «Дизель» и выиграл 4:3, тем самым обеспечив себе за два тура до окончания регулярного чемпионата «ВХЛ – Кубок Шелкового пути» место в плей-офф.

С одного конька встали на оба

Сразу отметим, что начали матч «горожане» в состоянии некоторой расслабленности, чем не преминули воспользоваться гости. Прессинг по всей площадке, выверенные пасы, быстрый переход от обороны к атаке и гол на 5 минуте от Думбадзе огорошили трибуны «Олимпийского». Хозяева никак не могли прибрать бразды правления в свои руки, три раза не реализовали большинство. Наиболее бескомпромиссные или не совсем трезвые зрители даже начали посвистывать в их сторону.

Во второй трети на лед вышла совсем другая «Рязань». Максимально сконцентрированная, с мощным прессингом на каждом участке льда и синтезирующая возможности в голы.

Рязанцы навязали сопернику силовую борьбу по всей площадке.Фото: Павел АВЕРИН

Счет сравнял Шацкий, но всем присутствующим было ясно, кто главный герой эпизода. Опытный Ворошило пересек наискось зону соперника, завладел шайбой в углу площадки и отдал выверенный пас на автора гола.

- Считаю, что это не моя заслуга, - скромничает после игры Артем. – Саня Репьях зацепился за шайбу, я с крюка ее снял, Никита Шацкий хорошо все сделал – заслуга всей тройки. И потом вся команда начала играть так, как надо было это делать с первой минуты.

Рокировка оказалась удачной

Гости ответили быстро. Менее чем за 2 минуты Зюзякин вновь вывел «дизелистов» вперед 2:1, шайба врезалась в сетку над плечом Кочеткова. Но это лишь подстегнуло подопечных Павла Десяткова, который произвел некоторые перестановки в звеньях. Раздробил «сочинскую» тройку, откомандировав Рукина к Хлопотову с Беляевым. Надо отметить, что ход главного тренера оказался верным – рокировка придала свежих красок игре хозяев.

- Мы вернулись к сочетанию, когда Акмальдинов играл с Карповым и Александром Васильевым, - ответил на вопрос «КП-Рязань» Павел Николаевич. – Почему мы так не делаем? Сегодня поставим, а завтра он уедет, пытаемся скомпоновать свои звенья.

Именно эта тройка, о которой говорит Десятков, и внесла позже большой вклад в победу. А пока Воробьев сотоварищи счет сравняли. Затем Александр Васильев впервые в этой встрече вывел хозяев льда вперед 3:2.

Дежавю

В начале третьего периода «горожане» наступили на те же грабли: потеря концентрации, и, как следствие, уже в начале второй минуты гол от Сулева – 3:3. И, наконец-таки Акмальдинов реализовал большинство, тем самым установив статус-кво в этом «валидольном» для рязанских болельщиков матче. 4:3 и ХК «Рязань» попадает в зону плей-офф.

Александр Акмальдинов (№55) и в сам в штрафниках побывал, и большинство реализовал.Фото: Павел АВЕРИН

В пятницу, 22 февраля рязанцы принимают на своем льду ЦСК ВВС из Самары. Некоторые ироничные любители хоккея говорят по этому поводу:

- «Сбитые летчики», команда без громких имен даст бой самарским асам.