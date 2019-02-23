На карте Рязани около 40 названий в честь защитников Отечества

В 2018 году в Рязани было 706 улиц, переулков, проездов, бульваров, площадей и прочих географических названий. Где 23 февраля можно вспомнить тех, кто сражался за Родину?

«МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ», СРЕДИ КОТОРЫХ РЯЗАНЦА УВЕКОВЕЧИЛИ ПОСЛЕДНИМ

Сразу несколько улиц и переулков на окраине Рязани, в поселках Шлаковый и Мирный (микрорайон Соколовка) названо в честь героев подпольной патриотической организации «Молодая гвардия», действовавшей во время немецкой оккупации в городе Краснодон. Это Ульяна Громова, Олег Кошевой, Любовь Шевцова и Сергей Тюленин, которые были казнены гитлеровцами (Громова, Шевцова и Кошевой – в феврале, Тюленин – в марте 1943 года).

Интересно, что имя единственного участника «Молодой гвардии», родившегося на рязанской земле (в Шацком районе), так и не появилось на карте города до 2016 года. Только тогда в честь Ивана Земнухова, также казненного оккупантами в феврале 1943 года, назвали новую улицу в поселке Метропарк (микрорайон Мервино).

ИМЕНА ГЕРОЕВ ИЗ КИНОФИЛЬМОВ И УЧЕБНИКОВ

В поселке Шлаковый расположены улицы еще нескольких героев Великой Отечественной, про которых либо писали в учебниках истории, либо снимали кинофильмы.

Николай Гастелло, летчик-бомбардировщик, погиб в первые дни Великой Отечественной, когда его самолет, подбитый врагом, был направлен в сторону скопления вражеской техники. Зоя Космодемьянская осенью 1941 года ушла в тыл немецких войск, чтобы совершать там диверсии, была схвачена и казнена 29 ноября 1941 года. Александр Матросов – беспризорник из Башкирии, который известен благодаря своему подвигу: в феврале 1943 года он закрыл своим телом пулемет немецкого дзота. Елизавета Чайкина была расстреляна гитлеровцами в ноябре 1941 года как подпольщица.

ГЕРОИ, РОДИВШИЕСЯ НА РЯЗАНСКОЙ ЗЕМЛЕ

Наибольшее количество улиц Рязани, носящих имена наших земляков, названы в честь тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной.

Например, это улица Сергея Бирюзова (в Канищево), генерала, который в 1944 году участвовал в освобождении Белграда, улица уже упоминавшегося Ивана Земнухова в Метропарке, и там же рядом – улица Александра Полина, уроженца села Бахмачеево под Рязанью, героя-артиллериста. В поселке Солотча есть улица имени Николая Куркова – уроженца села Шехмино, командира батальона, освобождавшего Польшу.

Три рязанца, в честь которых названы улицы города, погибли, пожертвовав собой ради товарищей – как говорили в советское время, «повторив подвиг Александра Матросова», то есть закрыв собой пулемет врага. Это Алексей Каширин (улица рядом с «Домом художника») из села Насурово Рязанского района, Леонид Рытиков (улица в поселке Шлаковый) из села Хамбушево, ставшего частью Рязани, а также Александр Типанов (улица, примыкающая к Первомайскому проспекту) из Сасовского района.

Мемориальная доска в честь Алексея Каширина на улице имени герояФото: Владимир ФРОЛОВ

В тылу врага сражались Федор Полетаев из Скопинского района (попав в плен, он убежал к итальянским партизанам и совершил свой подвиг в Альпах) и Владимир Молодцов из Сасова (разведчик проник в оккупированную Одессу, провел там ряд диверсий, был схвачен и казнен).

На другой войне 1945 года – советско-японской – погиб Александр Фирсов. 20-летий солдат в Китае закрыл собой амбразуру вражеского пулемета. Улица Фирсова в Рязани идет от Театра кукол до мясокомбината.

Командарм Михаил Великанов (улица в Московском районе) Россию защищал только в годы Первой мировой, а в 1938 году по ложному доносу был арестован и расстрелян.

В ЧЕСТЬ РЯЗАНЦЕВ, ЗАЩИЩАВШИХ РОДНОЕ НЕБО

Несколько рязанских улиц названо в честь военных летчиков. Проезд Завражнова в центре Рязани идет от площади Победы к Медицинскому городку. Иван Завражнов – рязанский летчик, совершивший 156 боевых вылетов против гитлеровцев и погибший в 1943 году. Про Антонину Зубкову из Кораблинского района, штурмана пикирующего бомбардировщика, напоминает улица в Дашково-Песочне. В Горроще есть улица имени рязанского рабочего Николая Стройкова, ставшего летчиком-истребителем и лично сбившего 18 гитлеровских самолетов. А в поселке Канищево одна из улиц названа в честь местного уроженца, героя Сергея Хрюкина, командира эскадрильи штурмовиков.

ЖИЛИ ИЛИ ПОГИБЛИ НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ

Есть улицы, названные именами тех, кто на рязанской земле не родился, но немало здесь прожил. В военном городе Дягилево одна из улиц носит имя Александра Белякова – военного штурмана, героя перелета (вместе с Валерием Чкаловым) через Северный полюс в 1937 году. В годы Великой Отечественной был начальником штурманской школы в Рязани.

Возле памятника защитникам Рязани на Московском шоссе проходит улица ПолинаФото: Владимир ФРОЛОВ

В поселке Южный есть улица Аркадия Гайдара – советского писателя, в 1930-е годы часто жившего в Солотче. На Великую Отечественную он пошел фронтовым корреспондентом «Комсомольской правды» и пал осенью 1941 года.

Известная советская военная летчица Полина Осипенко погибла на рязанской земле. В 1939 году ее самолет упал во время испытательного полета рядом с деревней Высокое Рыбновского района. Улица, названная именем Осипенко, расположена в Железнодорожном районе Рязани.

Площадь Маргелова, получившая свое название уже в XXI веке (рядом с десантным училищем) названа в честь основателя советских частей ВДВ, генерала Василия Маргелова, который очень часто бывал в нашем городе.

КОСМОНАВТ, ФЕЛЬДМАРШАЛ, АВТОР «ВОЙНЫ И МИРА»

Улица имени Юрия Гагарина (в микрорайоне Горроща) с полным правом может быть названа улицей защитника Отечества, поскольку первый космонавт планеты (совершивший полет в апреле 1961 года) был военным летчиком. Улица Валерия Чкалова (рядом с площадью Победы) названа в честь еще одного легендарного военного летчика-испытателя.

О героях Отечественной войны напоминает улица, названная в честь Михаила Кутузова – фельдмаршала Российской империи, командовавшего русской армией в 1812-1813 годах, в дни нашествия Наполеона.

Подвиге защитников Севастополя во время Крымской войны увековечен в названиях улиц адмиралов Петра Нахимова и Владимира Корнилова в поселке Южный. Рядом с ними есть улица, названная в честь известного русского флотоводца и создателя Черноморского флота Федора Ушакова. Писатель Лев Толстой, улица которого есть в Горроще, в молодости тоже был артиллерийским офицером, защищавшим Севастополь.

Бульвар Скобелева в Дашково-Песочне носит имя легендарного «белого генерала» XIX века Михаила Скобелева, освободителя Болгарии.

На Бульваре Скобелева в Рязани стоит памятник генералу Скобелеву

Писатель Алексей Новиков-Прибой сражался во время русско-японской войны матросом в Цусимском сражении (1905). Улица его имени есть в поселке Приокский.

Существуют улицы, названные фамилиями сражавшихся во время братоубийственной Гражданской войны (Чапаева, Фрунзе, Фурманова, Котовского, Щорса). Есть те, что хранят «собирательную память» – улицы Военных Автомобилистов и Гвардейская в Октябрьском городке, улица Бронная в Приокском поселке и Авиационная в Дягилеве.

ИМЕНА, КОТОРЫХ НА КАРТЕ РЯЗАНИ ЕЩЕ НЕТ

В истории есть имена других защитников Отечества, имена которых в Рязани так ничего и не названо, хотя память их чтится.

Памятник Олегу Рязанскому в нашем городе есть, а улицы в его честь пока не названоФото: Владимир ФРОЛОВ

Например, защитники Старой Рязани, погибшие в декабре 1237 года, заслуживают того, чтобы в честь них что-то назвали, не меньше Сельских Строителей. Великий князь Олег Рязанский (1352-1402) командовал дружинами, побеждая татарские и литовские войска. Воевода Прокопий Ляпунов в 1610 году организовал ополчение и повел его освобождать Москву, оккупированную интервентами. Защитниками Отечества были также родившиеся на рязанской земле адмирал Василий Головнин или военный врач и знаменитый ученый Николай Кравков, воевавший в Первую мировую. Их имен на карте города пока тоже нет.